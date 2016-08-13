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Почему «Халл» станет худшей командой в истории АПЛ

«Халл Сити» триумфально вернулся в Премьер-лигу через плей-офф в Чемпионшипе: подопечные Стива Брюса повеселились в полуфинале с «Дерби Каунти» (3:0, 0:2), а в решающем матче переиграли «Шеффилд Уэнсдей» благодаря крутому голу Мохамеда Диаме. Сам же сенегалец, выведя «Халл» в АПЛ, вернулся обратно в Чемпионшип – теперь он будет играть за «Ньюкасл».

Ох, если бы дело было только в уходе Диаме.

Несколько недель назад «Халл» остался без главного тренера. Стива Брюса вконец достали обещания руководства усилить команду, и он разорвал контракт. 11-часовые переговоры с американскими инвесторами ни к чему не привели – этот вопрос заморожен до сентября. Китайцы тоже проявляют интерес к покупке клуба, но пока лишь по слухам.

Управлять командой теперь будет Майк Фелан – правая рука Алекса Фергюсона в «МЮ» в течение пяти лет, при этом не имеющая никакого опыта самостоятельной работы. Всегда считается, что вторые тренеры, работавшие бок о бок с гениями, по умолчанию имеют роскошный потенциал, но на деле в топ пробиваются лишь единицы. И уж точно не с тем «материалом», что сейчас есть в распоряжении Фелана.

Уже послезавтра в АПЛ стартует новый чемпионат, который в матче с чемпионом «Лестером» откроет как раз «Халл», не сделавший ни одного приобретения за все лето. Все более актуальной становится шутка защитника Кертиса Дэвиса в Twitter с картинкой в девять человек и подписью «Вот и наша заявка на сезон».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В самом деле, крепкий состав на игру с «Лестером» собрать практически нереально. Основной вратарь Аллан Макгрегор выбыл на полгода, поэтому первым номером «Халла» будет хорошо знакомый нам экс-голкипер «Локомотива» Элдин Якупович, который за четыре года в «Халле» еле-еле наиграл 14 матчей, а в АПЛ выходил вообще лишь четырежды. Никакой игровой практики у кипера не было с 2014-го, где он провел полсезона в «Лейтон Ориенте» на правах аренды в английской Лиге 1.

В защите сплошной ужас. Капитан команды Майкл Доусон в ауте до октября (травма колена), Алекс Брюс вообще в этом году не появится на поле из-за проблем с ахиллом, а Харри Магуайр уже одной ногой в «Мидлсбро». Таким образом, в центре обороны остается лишь один Кертис Дэвис. Пару ему составит полузащитник Джейк Ливермор, который, конечно же, на позиции центрдефа в своей карьере никогда не играл. По краям нет никакой альтернативы молодому шотландцу Эндрю Робертсону (слева), а также правому полузащитнику Ахмеду Аль-Мухаммади, который будет вынужден играть сзади.

В центре полузащиты вообще кошмар. Из бушевавшей в прошлом году центральной тройки Ливермор-Хаддлстоун-Диаме остался лишь Хаддлстоун (Ливермора отправят в защиту, а Диаме продан), поэтому «Халлу» ничего не остается кроме как поставить к нему в компанию двух парней, уровень которых для АПЛ весьма сомнителен – это Мейлер и Клукас, чья стоимость на двоих не превышает трех миллионов фунтов. А все потому что с кадрами настоящая беда, и травмированы сменщики – Одубаджо и Мэлоуни.

Грустно все и в атаке: троица Снодграсс – Эрнандес – Диоманде совершенно не выглядит устрашающей. Снодграсс вообще не так давно восстановился от кошмарной травмы колена, которая оставила его вне футбола на полтора года, а на счету Диоманде – всего три матча (!) в старте в прошлом сезоне. Другое дело уругваец Абель Эрнандес, наколотивший два десятка голов в Чемпионшипе, но слухи уже давно отправляют форварда в другой клуб, а без него забивать голы за «Халл» будет некому вообще.

Таким образом, стартовый состав на матч с «Лестером» по общей стоимости недотягивает даже до 50 миллионов евро. Полю Погба остается только усмехнуться – он один стоит в два раза больше. Ах да, коэффициент на чемпионство «Халла» в этом сезоне равен 1500. Это для тех, кто с детства за «Лестер».

Домашнее Поля. Почему Погба стоит этих колоссальных денег

Ну а для тех, кто уже успел проникнуться симпатией к этой совершенно обескровленной команде с яркой оранжево-черной формой, есть еще одна причина поболеть за «Халл». Причина по имени Джек Ливермор – бывший футболист «Тоттенхэма», которому в прошлом году в «Халле» грозила двухлетняя дисквалификация за употребление кокаина. Он так и не играл бы до сих пор, если б не вскрылась причина затяжной депрессии Ливермора, повлекшая за собой уход в наркотики: на следующий день после финала Кубка Англии-2013/14 против «Арсенала» при родах умер его долгожданный сын Джейк. Игрок не сумел справиться с этим ужасом самостоятельно.

ФА выдала полузащитнику громадный аванс, сняв бан. Ливермор начал усиленно тренироваться и нашел в себе силы перезапустить не только карьеру, но и всю свою жизнь. «Это фантастика – настолько здорово ко мне отнеслись в клубе партнеры, да и вообще все, кто работает на его благо. Лучшее, что я могу сделать – помочь «Халлу» снова выйти в Премьер-лигу», – признался футболист и, в конце концов, сделал это вместе со своим клубом. Теперь Ливермор подумывает о создании собственного благотворительного фонда психологической помощи людям, пережившим такие же страшные трагедии. И готовится вместе с «Халлом» к новому сезону в АПЛ с еще большим энтузиазмом, ведь теперь у него есть еще один личный вдохновитель, которого зовут Джейс. Джейс – это маленький сын Джейка Ливермора, родившийся в нынешнем году.

Погба перешел в «МЮ». Таблица летних трансферов АПЛ

Англия. Премьер-лига Англия Халл Сити Доусон Майкл Якупович Элдин Ливермор Джейк Эрнандес Абель Брюс Стив
Комментарии (7)
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овертайм
1471074166
а в РФПЛ крепким середняком были бы или за европу бы боролись)
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1471095295
ВОТ ПО-ЭТОМУ ЭТО ЛУЧШАЯ ЛИГА МИРА.....ХАРАКТЕР НА ПЕРВОМ МЕСТЕ....ДЕНЬГИ НА ВТОРОМ....
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alex kidn
1471099074
Чемпиона обыграли, что дальше
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тигрик
1471102625
Халл красавцы,плевать на все, чем хуже ,тем лучше))
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