Брюс: «Можно в любой момент позвонить Фергюсону. Он даст очередной полезный совет»

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс рассказал, что бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон по-прежнему готовь помочь любому тренеру, который ему позвонит.

«Я разговаривал с ним несколько раз. Вы в любой момент можете позвонить ему, и он даст вам очередной полезный совет. Он просто потрясающий. Не только для меня, но и для любого другого тренера. Если вам нужна помощь, он всегда будет рядом, чтобы дать вам совет», – приводит слова Брюса Sport360.

Фергюсон завершил тренерскую карьеру по окончании сезона-2012/13.

Брюс возглавляет «Ньюкасл» с лета этого года.

Под его руководством клуб провел семь матчей в текущем розыгрыше АПЛ и с пятью очками расположился на предпоследнем месте в таблице.

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