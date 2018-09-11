Брюс настаивает на возвращении Терри в «Астон Виллу». Новые владельцы клуба могут отказаться

Бывший защитник «Астон Виллы» Джон Терри может вернуться в клуб.

В команде 37-летнего футболиста хочет видеть главный тренер Стив Брюс, который настаивает на приглашении англичанина. При этом его позиция может не совпасть с планами новых владельцев бирмингемцев, которые могут отказать специалисту в подписании экс-игрока «Челси».

Ранее сообщалось, что Терри договорился о контракте со «Спартаком». Позже стало известно, что защитник может отказаться от перехода в московский клуб из-за негативного отношения британских СМИ к России.

Терри выступал за «Астон Виллу» в сезоне-2017/18.