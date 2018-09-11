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    Брюс настаивает на возвращении Терри в «Астон Виллу». Новые владельцы клуба могут отказаться

    Бывший защитник «Астон Виллы» Джон Терри может вернуться в клуб.

    В команде 37-летнего футболиста хочет видеть главный тренер Стив Брюс, который настаивает на приглашении англичанина. При этом его позиция может не совпасть с планами новых владельцев бирмингемцев, которые могут отказать специалисту в подписании экс-игрока «Челси».

    Ранее сообщалось, что Терри договорился о контракте со «Спартаком». Позже стало известно, что защитник может отказаться от перехода в московский клуб из-за негативного отношения британских СМИ к России.

    Терри выступал за «Астон Виллу» в сезоне-2017/18.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.09.2018 14:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 16:37

      Посмотрим ,где он окажется?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 сентября 2018, 15:15

      А потом ещё кто то будет говорить ,что спорт дескать вне политики . В идеальном мире может быть да , но в реальном конечно нет и по моему пример с Терри это подтверждает.

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