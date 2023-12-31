Лига чемпионов – самый яркий, статусный, стильный турнир в европейском футболе. Соревнования впервые провели в 1955 году. Ну а в своем нынешнем виде и под актуальным названием турнир существует с 1992 года. В этой статье мы расскажем обо всех победителях Лиги чемпионов по годам.
Самый первый розыгрыш Лиги чемпионов, в сезоне 1992/93, завершился триумфом «Марселя». В той великой команде играли Фабьен Бартез, Дидье Дешам, Руди Феллер. В финале турнира французская команда обыграла «Милан», в составе которого блистали Паоло Мальдини, Франко Барези и Марко ван Бастен.
Интересно, что «Милан» участвовал в каждом из первых трех финалах Лиги чемпионов. Начали итальянцы неудачно, а вот год спустя выиграли кубок, разгромив в решающей стадии «Барселону» – 4:0. В 1995 году миланцы вновь добрались до главного раунда, где не справились с «Аяксом».
После этого в течение трех сезонов до финала доходил другой клуб из Италии – «Ювентус». Туринцы начали с победы в серии пенальти над тем же «Аяксом», затем уступили дортмундской «Боруссии», а в 1998 году проиграли в борьбе за титул «Реалу».
В следующем году футбольный мир увидел один из самых драматичных финалов в истории Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» выцарапал победу над «Баварией» в самой концовке матча. Два угловых в исполнении Дэвида Бекхэма завершились голами Тедди Шерингема и Уле Гуннара Сульшера.
Год спустя «Реал» уверенно выиграл испанский финал у «Валенсии» – 3:0. В следующем сезоне валенсийцы снова играли в решающей стадии и опять уступили – на этот раз «Баварии» в серии пенальти. В 2002 году трофей вновь уехал в Мадрид. «Реал» огорчил фанатов «Байера», а своих осчастливил.
Потом был итальянский финал, в котором «Милан» обыграл «Ювентус». Исход матча решился в серии пенальти. В следующем году титул взяла дерзкая команда под руководством Жозе Моуринью – «Порту» с Дмитрием Аленичевым в составе разгромил «Монако». Российский полузащитник отметился голом в решающем матче.
В 2005 году невероятный футбольный триллер выдали в стамбульском финале «Ливерпуль» и «Милан». После первого тайма итальянцы вели 3:0, но английский клуб смог вернуться в игру, забил три мяча, а потом победил в серии пенальти.
Через 12 месяцев с трофеем позировали уже игроки «Барселоны». Карлес Пуйоль, Деку, Роналдиньо, Самюэль Это’о и другие топ-футболисты обыграли в финале не менее звездный «Арсенал» – 2:1. Спустя год «Милан» взял реванш у «Ливерпуля» за то самое поражение. На этот раз сильнее оказался итальянский клуб, победивший со счетом 2:1.
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретились в московском финале на стадионе «Лужники». Успех праздновал «МЮ», одолевший соперника в серии пенальти. Криштиану Роналду тогда, в 2008 году, выиграл первый кубок Лиги чемпионов в своей карьере.
В следующем году успех праздновал Лионель Месси и его «Барселона». Команда из столицы Каталонии обыграла в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Месси забил один из голов, а после матча впервые поднял над головой заветный кубок.
После этого титул вновь достался команде Жозе Моуринью. На этот раз португальский тренер добился успеха с «Интером», обыграв в решающей стадии «Баварию». В 2011 году звание лучшей команды Европы вернула себе «Барселона». Каталонцы вновь оказались сильнее «МЮ».
Серии пенальти, как мы видим, часто случались в финалах. Вот и в 2012 году судьба титула решилась в футбольной лотерее. «Челси» оказался точнее и удачливее «Баварии». Мюнхенцы праздновали успех год спустя, огорчив дортмундскую «Боруссию».
«Реал» вернул себе титул в следующем розыгрыше, разбив земляков из «Атлетико» – 4:1. А потом Лигу чемпионов выиграла «Барселона», огорчившая в финале «Ювентус».
У «Реала»с главным евротурниром особая любовь. Это наиболее ярко проявилось в период с 2015 по 2018 год, когда мадридцы трижды подряд выигрывали Лигу чемпионов. Команда побеждала «Атлетико», «Ювентус» и «Ливерпуль». До этого ни одному клубу не удавалось даже дважды подряд выиграть престижный кубок, а «Реал» сделал это трижды кряду. Фантастика.
Гегемония Мадрида прервалась в 2019 году, когда турнир выиграл «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа пришпорила другой английский клуб – «Тоттенхэм». В пандемийный 2020 год сильнее всех в Лиге чемпионов была «Бавария» с космическим Робертом Левандовски в составе. Мюнхенцы в финале одолели «ПСЖ».
Годом позже ушастый трофей забрали игроки «Челси». Соперниками лондонцев стали футболисты «Манчестер Сити», впервые добравшиеся до решающей стадии. Добраться-то они добрались, но успеха не снискали: 1:0 в пользу «Челси».
Два следующих финала завершились с тем же счетом. «Реал» в 2022 году обыграл «Ливерпуль», а в решающем раунде этого года Лига чемпионов наконец покорилась «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы боролась за трофей с «Интером» и все же добилась своего.
Подведем итоги: лидирует по победам в Лиге чемпионов «Реал». Мадридцы добивались успеха восемь раз. В рейтинг лучших команд в истории турнира также попала «Барселона» с пятью титулами. Третье место делят две команды – «Милан» и «Бавария», выигрывавшие трофей по три раза.
В списке самых титулованных игроков в истории Лиги чемпионов сразу 10 звезд «Реала». Марсело, Начо Фернандес, Каземиро, Карим Бензема, Гарет Бейл, Лука Модрич, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Иско и Криштиану Роналду выигрывали трофей по пять раз каждый. Роналду и Кроос завоевывали 4 титула с «Реалом» и по одному с другими клубами: «МЮ» и «Баварией» соответственно.
В коллекции Лионеля Месси и других легенд «Барселоны» – Хави, Андреса Иньесты и Жерара Пике – по 4 победы в Лиге чемпионов.
Все финалы в истории Лиги чемпионов :
|Сезон
|Команда-чемпион
|Счет
|Команда-финалист
|1992/93
|«Олимпик Марсель»
|1:0
|«Милан»
|1993/94
|«Милан»
|4:0
|«Барселона»
|1994/95
|«Аякс»
|1:0
|«Милан»
|1995/96
|«Ювентус»
|1:1* (4:2)
|«Аякс»
|1996/97
|«Боруссия Дортмунд»
|3:1
|«Ювентус»
|1997/98
|«Реал Мадрид»
|1:0
|«Ювентус»
|1998/99
|«Манчестер Юнайтед»
|2:1
|«Бавария»
|1999/00
|«Реал Мадрид»
|3:0
|«Валенсия
|2000/01
|«Бавария»
|1:1 (5:4)
|«Валенсия»
|2001/02
|«Реал Мадрид»
|2:1
|«Байер 04»
|2002/03
|«Милан»
|0:0 (3:2)
|«Ювентус»
|2003/04
|«Порту»
|3:0
|«Монако»
|2004/05
|«Ливерпуль»
|3:3 (3:2)
|«Милан»
|2005/06
|«Барселона»
|2:1
|«Арсенал»
|2006/07
|«Милан»
|2:1
|«Ливерпуль»
|2007/08
|«Манчестер Юнайтед»
|1:1 (6:5)
|«Челси»
|2008/09
|«Барселона»
|2:0
|«Манчестер Юнайтед»
|2009/10
|«Интер»
|2:0
|«Бавария»
|2010/11
|«Барселона»
|3:1
|«Манчестер Юнайтед»
|2011/12
|«Челси»
|1:1 (4:3)
|«Бавария»
|2012/13
|«Бавария»
|2:1
|«Боруссия Дортмунд»
|2013/14
|«Реал Мадрид»
|4:1
|«Атлетико Мадрид»
|2014/15
|«Барселона»
|3:1
|«Ювентус»
|2015/16
|«Реал Мадрид»
|1:1 (5:3)
|«Атлетико Мадрид»
|2016/17
|«Реал Мадрид»
|4:1
|«Ювентус»
|2017/18
|«Реал Мадрид»
|3:1
|«Ливерпуль»
|2018/19
|«Ливерпуль»
|2:0
|«Тоттенхэм Хотспур»
|2019/20
|«Бавария»
|1:0
|«ПСЖ»
|2020/21
|«Челси»
|1:0
|«Манчестер Сити»
|2021/22
|«Реал Мадрид»
|1:0
|«Ливерпуль»
|2022/23
|«Манчестер Сити»
|1:0
|«Интер»
* В скобках – счет в серии пенальти.
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