Вспомним все: огненные 3:3 в Стамбуле, московский финал, чемпионский хет-трик «Реала».

Лига чемпионов – самый яркий, статусный, стильный турнир в европейском футболе. Соревнования впервые провели в 1955 году. Ну а в своем нынешнем виде и под актуальным названием турнир существует с 1992 года. В этой статье мы расскажем обо всех победителях Лиги чемпионов по годам.

Самый первый розыгрыш Лиги чемпионов, в сезоне 1992/93, завершился триумфом «Марселя». В той великой команде играли Фабьен Бартез, Дидье Дешам, Руди Феллер. В финале турнира французская команда обыграла «Милан», в составе которого блистали Паоло Мальдини, Франко Барези и Марко ван Бастен.

Интересно, что «Милан» участвовал в каждом из первых трех финалах Лиги чемпионов. Начали итальянцы неудачно, а вот год спустя выиграли кубок, разгромив в решающей стадии «Барселону» – 4:0. В 1995 году миланцы вновь добрались до главного раунда, где не справились с «Аяксом».

После этого в течение трех сезонов до финала доходил другой клуб из Италии – «Ювентус». Туринцы начали с победы в серии пенальти над тем же «Аяксом», затем уступили дортмундской «Боруссии», а в 1998 году проиграли в борьбе за титул «Реалу».

В следующем году футбольный мир увидел один из самых драматичных финалов в истории Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» выцарапал победу над «Баварией» в самой концовке матча. Два угловых в исполнении Дэвида Бекхэма завершились голами Тедди Шерингема и Уле Гуннара Сульшера.

Год спустя «Реал» уверенно выиграл испанский финал у «Валенсии» – 3:0. В следующем сезоне валенсийцы снова играли в решающей стадии и опять уступили – на этот раз «Баварии» в серии пенальти. В 2002 году трофей вновь уехал в Мадрид. «Реал» огорчил фанатов «Байера», а своих осчастливил.

Потом был итальянский финал, в котором «Милан» обыграл «Ювентус». Исход матча решился в серии пенальти. В следующем году титул взяла дерзкая команда под руководством Жозе Моуринью – «Порту» с Дмитрием Аленичевым в составе разгромил «Монако». Российский полузащитник отметился голом в решающем матче.

В 2005 году невероятный футбольный триллер выдали в стамбульском финале «Ливерпуль» и «Милан». После первого тайма итальянцы вели 3:0, но английский клуб смог вернуться в игру, забил три мяча, а потом победил в серии пенальти.

Через 12 месяцев с трофеем позировали уже игроки «Барселоны». Карлес Пуйоль, Деку, Роналдиньо, Самюэль Это’о и другие топ-футболисты обыграли в финале не менее звездный «Арсенал» – 2:1. Спустя год «Милан» взял реванш у «Ливерпуля» за то самое поражение. На этот раз сильнее оказался итальянский клуб, победивший со счетом 2:1.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретились в московском финале на стадионе «Лужники». Успех праздновал «МЮ», одолевший соперника в серии пенальти. Криштиану Роналду тогда, в 2008 году, выиграл первый кубок Лиги чемпионов в своей карьере.

В следующем году успех праздновал Лионель Месси и его «Барселона». Команда из столицы Каталонии обыграла в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Месси забил один из голов, а после матча впервые поднял над головой заветный кубок.

После этого титул вновь достался команде Жозе Моуринью. На этот раз португальский тренер добился успеха с «Интером», обыграв в решающей стадии «Баварию». В 2011 году звание лучшей команды Европы вернула себе «Барселона». Каталонцы вновь оказались сильнее «МЮ».

Серии пенальти, как мы видим, часто случались в финалах. Вот и в 2012 году судьба титула решилась в футбольной лотерее. «Челси» оказался точнее и удачливее «Баварии». Мюнхенцы праздновали успех год спустя, огорчив дортмундскую «Боруссию».

«Реал» вернул себе титул в следующем розыгрыше, разбив земляков из «Атлетико» – 4:1. А потом Лигу чемпионов выиграла «Барселона», огорчившая в финале «Ювентус».

У «Реала»с главным евротурниром особая любовь. Это наиболее ярко проявилось в период с 2015 по 2018 год, когда мадридцы трижды подряд выигрывали Лигу чемпионов. Команда побеждала «Атлетико», «Ювентус» и «Ливерпуль». До этого ни одному клубу не удавалось даже дважды подряд выиграть престижный кубок, а «Реал» сделал это трижды кряду. Фантастика.

Гегемония Мадрида прервалась в 2019 году, когда турнир выиграл «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа пришпорила другой английский клуб – «Тоттенхэм». В пандемийный 2020 год сильнее всех в Лиге чемпионов была «Бавария» с космическим Робертом Левандовски в составе. Мюнхенцы в финале одолели «ПСЖ».

Годом позже ушастый трофей забрали игроки «Челси». Соперниками лондонцев стали футболисты «Манчестер Сити», впервые добравшиеся до решающей стадии. Добраться-то они добрались, но успеха не снискали: 1:0 в пользу «Челси».

Два следующих финала завершились с тем же счетом. «Реал» в 2022 году обыграл «Ливерпуль», а в решающем раунде этого года Лига чемпионов наконец покорилась «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы боролась за трофей с «Интером» и все же добилась своего.

Подведем итоги: лидирует по победам в Лиге чемпионов «Реал». Мадридцы добивались успеха восемь раз. В рейтинг лучших команд в истории турнира также попала «Барселона» с пятью титулами. Третье место делят две команды – «Милан» и «Бавария», выигрывавшие трофей по три раза.

В списке самых титулованных игроков в истории Лиги чемпионов сразу 10 звезд «Реала». Марсело, Начо Фернандес, Каземиро, Карим Бензема, Гарет Бейл, Лука Модрич, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Иско и Криштиану Роналду выигрывали трофей по пять раз каждый. Роналду и Кроос завоевывали 4 титула с «Реалом» и по одному с другими клубами: «МЮ» и «Баварией» соответственно.

В коллекции Лионеля Месси и других легенд «Барселоны» – Хави, Андреса Иньесты и Жерара Пике – по 4 победы в Лиге чемпионов.

Все финалы в истории Лиги чемпионов :

* В скобках – счет в серии пенальти.

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