В Германии ругаются из-за вратарей. Тер Стеген нервничает, Нойер спокоен, больше всех психует «Бавария»

Выясняют, кто должен стоять на воротах сборной.

Середина сентября. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в интервью Bild прокомментировал конкуренцию Марка-Андре тер Стегена и Мануэля Нойера.

«Мы только рады иметь в команде двух вратарей мирового уровня в лице Нойера и тер Стегена. Кевин Трапп и Бернд Лено также способны прекрасно выступать. Понятно, что каждый амбициозен и хочет играть. Мы нуждаемся в такой конкуренции в сборной.

Мы будем придерживаться нашего обещания, Марк получит свой шанс. Полностью понимаем его разочарование, но ситуация такова, что играть может только один. Хотели позволить ему сыграть в июне, но, к сожалению, тогда он был слегка травмирован. А Нойер недавно провел очень хорошие игры. Он наш капитан», – сказал Лев.

На это моментально отреагировал голкипер «Баварии» Мануэль Нойер: «Не хочу с кем-то спорить или выяснять, кто лучше. Мы все – команда. Мы знаем, что у сборной Германии есть четыре хороших вратаря, которые играют вместе и делают все для команды».

Комментарий тер Стегена был острее. Он считает, что:

1. У него был мощный скачок в последние годы, который помог ему выйти на совершенно новый уровень.

2. Может стать первым номером в сборной. Правда, уточнил, что хочет сделать чисто из спортивного принципа, а не любой ценой.

3. Нойер и другие вратари вряд ли могут комментировать его ожидания и чувства. Цитата: «Вы видели, как я вел себя в последние годы. Не думаю, что Нойер или кто-то еще может обсуждать чувства или как-то оценивать их. Его замечания были неуместны, но я не хочу больше ничего об этом говорить».

В социальных сетях большинство пользователей поддерживают именно тер Стегена: считают, что Нойер сдал, а Марк-Андре набрал форму, достойную для игры в основе сборной. Пример – эта ветка. Главный аргумент: «Я очень надеюсь, что Лев когда-нибудь поймет, что сборная может обходиться без футболистов «Баварии».

Медиапространство бомбит и президент «Баварии» Ули Хенесс.

Вот, что он сказал о самом тер Стегене: «У Марка не должно быть никаких претензий. У вратарей своя специфика, их нельзя постоянно менять. Иерархия понятна: Мануэль Нойер – номер один. Он был лучшим вратарем мира на протяжении многих лет. Некоторое время Ману был травмирован, но ясно, что только он может быть номером один, когда вернется. Так и случилось. Хотелось бы большей поддержки Немецкого футбольного союза. Но от них всегда получаем спектакль. Сначала исключение трех наших футболистов, а теперь ситуация с Нойером».

А еще Хенесс поставил довольно странный ультиматум: «Бавария» не будет отпускать игроков в сборную Германии, если тер Стеген сменит Нойера».

Кандидатуру тер Стегена поддерживает и немецкая пресса. Пример – колонка автора T-Online Герхарда Штерла. Он говорит, что Нойер сильно сдал в последние годы, а тер Стеген, наоборот, поднялся – игра в «Барсе» сделала его сильнее.

Кроме того, Штерл открыто осуждает Йоахима Лева за его дружбу с руководством «Баварии». Он считает, что это вредит его объективному восприятию состава.

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