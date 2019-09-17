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    В Германии ругаются из-за вратарей. Тер Стеген нервничает, Нойер спокоен, больше всех психует «Бавария»


    4.4
    Голосов: 5
    Сегодня, 14:25
    Выясняют, кто должен стоять на воротах сборной.

    Середина сентября. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в интервью Bild прокомментировал конкуренцию Марка-Андре тер Стегена и Мануэля Нойера.

    «Мы только рады иметь в команде двух вратарей мирового уровня в лице Нойера и тер Стегена. Кевин Трапп и Бернд Лено также способны прекрасно выступать. Понятно, что каждый амбициозен и хочет играть. Мы нуждаемся в такой конкуренции в сборной.

    Мы будем придерживаться нашего обещания, Марк получит свой шанс. Полностью понимаем его разочарование, но ситуация такова, что играть может только один. Хотели позволить ему сыграть в июне, но, к сожалению, тогда он был слегка травмирован. А Нойер недавно провел очень хорошие игры. Он наш капитан», – сказал Лев.

    На это моментально отреагировал голкипер «Баварии» Мануэль Нойер: «Не хочу с кем-то спорить или выяснять, кто лучше. Мы все – команда. Мы знаем, что у сборной Германии есть четыре хороших вратаря, которые играют вместе и делают все для команды».

    Комментарий тер Стегена был острее. Он считает, что:

    1. У него был мощный скачок в последние годы, который помог ему выйти на совершенно новый уровень.

    2. Может стать первым номером в сборной. Правда, уточнил, что хочет сделать чисто из спортивного принципа, а не любой ценой.

    3. Нойер и другие вратари вряд ли могут комментировать его ожидания и чувства. Цитата: «Вы видели, как я вел себя в последние годы. Не думаю, что Нойер или кто-то еще может обсуждать чувства или как-то оценивать их. Его замечания были неуместны, но я не хочу больше ничего об этом говорить».

    В социальных сетях большинство пользователей поддерживают именно тер Стегена: считают, что Нойер сдал, а Марк-Андре набрал форму, достойную для игры в основе сборной. Пример – эта ветка. Главный аргумент: «Я очень надеюсь, что Лев когда-нибудь поймет, что сборная может обходиться без футболистов «Баварии».

    Медиапространство бомбит и президент «Баварии» Ули Хенесс.

    Вот, что он сказал о самом тер Стегене: «У Марка не должно быть никаких претензий. У вратарей своя специфика, их нельзя постоянно менять. Иерархия понятна: Мануэль Нойер – номер один. Он был лучшим вратарем мира на протяжении многих лет. Некоторое время Ману был травмирован, но ясно, что только он может быть номером один, когда вернется. Так и случилось. Хотелось бы большей поддержки Немецкого футбольного союза. Но от них всегда получаем спектакль. Сначала исключение трех наших футболистов, а теперь ситуация с Нойером».

    А еще Хенесс поставил довольно странный ультиматум: «Бавария» не будет отпускать игроков в сборную Германии, если тер Стеген сменит Нойера».

    Кандидатуру тер Стегена поддерживает и немецкая пресса. Пример – колонка автора T-Online Герхарда Штерла. Он говорит, что Нойер сильно сдал в последние годы, а тер Стеген, наоборот, поднялся – игра в «Барсе» сделала его сильнее.

    Кроме того, Штерл открыто осуждает Йоахима Лева за его дружбу с руководством «Баварии». Он считает, что это вредит его объективному восприятию состава.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago-images, augenklick/firo Sportphoto, Sven Simon/Global Look Press
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2197

      Dgad 1 час назад

      Тер Штеген действительно за пару последних лет вышел на новый уровень, уверенно играет, а Нойер сдал,возраст берет свое

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +84

      калач 1 час назад

      Дыр Штеген выклянчил место в основе барсы, теперь то же самое хочет проделать в сборной

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