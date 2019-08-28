В Англии обанкротился клуб. Такого не было 27 лет

«Бери» было почти 135 лет.

Вы точно слышали о скромном клубе «Бери» из английского подвала, но, наверняка, мало знаете о нем.

Исправляем этот факт: «Бери» играл в Лиге 1, выступал на уютном стадиончике «Гигг Лейн» (вместимость – почти 12 тысяч). Но так было до 27 августа 2019 года. В этот день боссы Футбольной Лиги исключили клуб из состава.

Причина проста – финансовый голод. «Бери» уже два месяца получал предупреждения из-за долгов и отсутствия гарантий финансовой безопасности. Сейчас ФЛ просто пошла на радикальные меры.

Что случилось

Весной «Бери» поднялся в Лигу 1. Тогда ничего не предполагало такой печальный поворот событий. Были задолженности по зарплате перед игроками и сотрудниками, но клуб пообещал руководству Лиги 1, что ликвидирует их, и спокойно прошел все кабинетные этапы квалификации перед повышением.

Летом у «Бери» отвалились два основных спонсора, и дышать клубу стало значительно труднее. Во-первых, задолженности по зарплатам только возросли. Во-вторых, у клуба не осталось денег на организационные затраты: переезды, обеспечение дополнительных комплектов форм, особо тщательный уход за полем.

В-третьих, за этим равнодушно наблюдал владелец Стив Дейл. Английский бизнесмен зимой потратил 3,5 миллиона фунтов на погашение долга, оставшегося от предыдущих владельцев, но позже почти равнодушно наблюдал за проблемами клуба, находясь в стороне. Болельщики «Бери» еще в мае просили Дейла продать команду – Дейл упирался. Сейчас, когда ситуация стала накаляться, Дейл всерьез задумался о том, чтобы избавиться от «Бери». Проблема была в другом: даже утопающий клуб он планировал толкнуть за приличные деньги. Но потенциальные покупатели просто не отвечали его требованиям.

В итоге «Бери» перенес шесть стартовых матчей Лиги 1. На этом возможность перенести игры на резервные дни у команды закончились. Вместе с этим Лига 1 сначала устно поугрожала боссам «Бери» исключением, а потом дала две недели (до 24 августа) на решения всех проблем.

На самом деле решение было одно – продажа «Бери» в более надежные руки. В то время, как руководители «Бери» продлевали дедлайн (удалось на три дня), Дейл нашел покупателя. Но сделка сорвалась: Дейла снова не устроила компенсация (хотя в 2018-м он приобрел «Бери» за 1 фунт).

В итоге Футбольная Лига исключила «Бери» из своего состава. Болельщики до конца надеялись на чудо и даже убрали стадион перед началом нового тура, но ничего хорошего для них не случилось. Исключение «Бери» – это первый случай за 27 лет (в 1992-м бан получил «Мейдстон Юнайтед», который потом 23 года скитался по любительским лигам и лишь в 2016-м добрался до Национальной конференции).

twit text — Football Daily (@footballdaily) August 28, 2019

Исключение «Бери» – это убийство истории

Сейчас спортивные английские СМИ активно публикуют рассказы болельщиков «Бери». К примеру, на BBC опубликовали рассказ Ханны Монаган. Вот – самый трогательный момент материала:

«134 года истории команды уничтожены. Я болела за «Бери» со школы, хотя большинство людей из моей компании поддерживали «Сити» или «Юнайтед». Однажды мой муж оставил меня в День Святого Валентина ради «Брэдфорда», и мы с братом смотрели матч «Бери» по телевизору – это было лучшее 14 февраля в моей жизни. Сейчас нас выгнали из ФЛ. Это как выгнать важную часть жизни из сердца – по-другому и не скажешь».

Еще одна история связывает «Бери» с его бывшим спортивным директором Джой Харт. Отец Джой, Лес Харт, провел 44 года в системе «Бери». Сначала 17 лет играл, после этого был тренером, менеджером и физиотерапевтом. В честь Леса Харта названа южная трибуна «Григг Лейн». И до недавнего времени его дочь боролась за выживание клуба.

Джой пришла к стадиону и приковала себя наручниками к входу (на нашем партнерском проекте «Гол» есть даже материал об этом). «Я призываю Стива Дейла продать «Бери». Нас могут убрать из числа команд – это значит не только убить часть меня, но и в своем роде уничтожить память по моему отцу (Лес Харт умер в 1996-м)», – говорила Джой Харт.

twit text — BBC Sport (@BBCSport) August 28, 2019

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Забавно, что параллельно с «Бери» с такими же проблемами столкнулся и «Болтон», несколько лет назад выступавший в Премьер-лиге. У него большие долги, нет владельца, нет игроков (на официальном сайте указан 21 футболист, но 14 из были переведены из молодежной команды). Единственное преимущество «Болтона» перед «Бери» – то, что у него пока что есть членство в Футбольной Лиге и что у него есть две недели на поиски нового владельца.

В противном случае меньше чем за месяц ФЛ может изгнать сразу две команды больше чем со столетними историями.

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