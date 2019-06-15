Лукаку скандалит: застрял в Бельгии, не хочет обратно в «МЮ», протестует из-за суммы трансфера

Переход в «Интер» не может свершиться уже два месяца.

«Думаю, лето будет насыщенное», – сказал в июне Ромелу Лукаку, так и вышло. Летом было очень много слухов, а сам футболист до сих пор не определился, где начнет сезон, да еще и влипает в скандал.

Как он провел прошлый сезон

12 голов в АПЛ – маловато для 26-летнего форварда. Лишь в одном сезоне, когда он играл в чемпионате стабильно, он забил еще меньше (десять за «Эвертон» в 2014/15). Плюс еще два гола в Лиге чемпионов и один в Кубке – тусклые цифры.

Да и забивал больше всплесками. В начале прошлого сезона – семь голов в шести матчах, потом лишь одна результативная игра из 14 и та за сборную. Был классный отрезок в виде шести мячей за неделю, но последние голы за «МЮ» датируются 6 марта. Очень нестабильная игра.

Почему он должен уйти и именно в Италию

«Здорово, что Конте перешел в «Интер», для меня он лучший тренер в мире», – заявил в июне Лукаку, заодно признаваясь в любви к итальянскому футболу. С тех пор СМИ регулярно писали о переговорах «Интера» и «МЮ».

Англичане отказались от варианта с обменом на Икарди и запросили за бельгийца 80-85 млн евро. «Интеру» было бы удобнее арендовать Лукаку на два года за 10 млн с обязательным правом выкупа в виде 60 млн. Сам футболист сообщил «МЮ» о желании уйти. Конте сказал, что ему нравится Лукаку, Сульшер же ответил, что клуб никаких предложений не рассматривал вообще.

В конце июля интерес проявил «Ювентус», теперь уже говорилось об обмене Лукаку на Дибалу. Впрочем, история закончилась быстро. С аргентинцем не сложилось – у него не было особого желания, «МЮ» не устроили его запросы по зарплате.

Лукаку не возвращается в «МЮ»

Так прошло два месяца, но все остались на своих местах: «МЮ» торгуется, Лукаку хочет уйти, Конте ждет его в «Интере».

На днях Танкреди Палмери сообщил, что «Интер» сделал предложение в 75+5 млн евро, и «МЮ», в отличие от предыдущих, не стал его отвергать сразу.

twit text — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 4, 2019

В это же время Лукаку добился разрешения у «МЮ» потренироваться в свой выходной в «Андерлехте» – своем первом профессиональном клубе. Там разрешили, выходной же.

twit text — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) August 5, 2019

На следующий день бельгиец должен был вернуться в расположение «МЮ», но этого не произошло. Лукаку снова тренировался с «Андерлехтом» и теперь рискует разозлить не только клубных боссов, но и спонсоров, так как занимается он в экипировке другой фирмы, хотя у «МЮ» есть контракт с Adidas.

Какие подробности сообщает журналист The Athletic Адам Крэфтон:

«МЮ» известил Лукаку о необходимости вернуться – по электронной почте;

С прошлой недели Лукаку не разговаривал с Сульшером;

Еще он поссорился с Погба;

Его нынешнее поведение – протест против того, что боссы клуба не собираются продавать его менее чем за 80 млн евро.

В британских СМИ пишут, что Лукаку будет оштрафован в «МЮ» на 400 тысяч фунтов. В комментариях грустно пошутили, что раньше на такую сумму можно было купить футболиста (например, Шмейхель переходил в «МЮ» за 500 тысяч).

На данный момент ситуация по Лукаку следующая:

• Предложение «Интера», по всей вероятности, будет последним. «МЮ» намерен продать Лукаку.

• В другой английский клуб Лукаку не перейдет. Во-первых, к нему не было интереса, во-вторых, не успеет – спустя сутки там закроется трансферное окно.

• Зато итальянцы успеют купить – у них до закрытия окна чуть меньше месяца (2 сентября).

• «Интер» в целом еще имеет право тянуть время. Сезон в АПЛ начинается уже на этой неделе – 11 августа, а в Серии А – только через 19 дней.