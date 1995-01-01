Правда, пока не собирается играть за нашу сборную.

На портале Transfermarkt появилась информация о том, что московские клубы интересуются футболистом «Нюрнберга» Эдуардом Лeвеном. Игрок имеет русское происхождение, но всю профессиональную карьеру проводит в Германии. Главный тренер команды Борис Шоммерс косвенно подтверждает интерес из России к Лeвену: «Да, клубы из РПЛ уже обращались к моим футболистам»

Прошeл путь от аутсайдера среди юниоров до Бундеслиги

Эдуард родился в семье русских эмигрантов. Его родители Андрей и Ирина в 1995 году переехали из России в Германию. У футболиста два гражданства: немецкое и российское. Лeвен говорит, что воспитывали его по-русски, и он ощущает в себе дух русского человека. Но в выборе сборной он отдаeт предпочтение бундестим. К слову, он уже провeл 9 матчей за молодeжные команды сборной Германии.

Кроме того, что Эдуард религиозен и во всех случаях жизни полагается на библию, о его жизни крайне мало информации в открытом доступе. Даже для клубного канала и сайта он не давал ни одного большого интервью.

Футбольную карьеру Лeвен начинал в академии «Кайзерслаутерна». В 18 лет он свободным агентом перешeл в скромный немецкий «Саарбрюккене». Там Эдуард играл лишь в молодeжном составе, в юниорской Бундеслиге. С Левеном в составе «Саарбрюккене» закончил сезон на 12 месте из 14. По ходу кампании его заметили скауты «Нюрнберга», куда он и перешeл летом. Отыграв несколько матчей за молодeжку, Эдуард дебютировал в основном составе «Нюрнберга» во второй Бундеслиге. И с того времени закрепился в первой команде.

Уже в следующем сезоне «Нюрнберг» занял второе место в Бундеслиге 2 и получил путeвку элитный дивизион. Эдуард внeс полноценный вклад в успех: сыграл практически во всех матчах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

В Бундеслиге у «Нюрнберга» дела идут так себе. За 5 туров до конца чемпионата они занимают предпоследнее место. Вероятнее всего, команда либо вылетит напрямую, либо будет биться в переходных матчах. У Лeвена сезон получается скомканным: начал он на скамейке запасных (по версии фанатов клуба, из-за неубедительных выступлений на тренировках), потом получил мышечную травму и выбыл на два месяца. После выздоровления Эдуард стабильно играет в старте. И даже успел отметиться четырьмя голевыми действиями. По цифрам: он чаще всех в команде бьeт по воротам, находится в тройке лучших по обводкам, но так же чаще всех в клубе даeт обойти себя на дриблинге.

Сверхуниверсален

За карьеру Лeвен поиграл на всех полевых позициях, кроме нападающего. Чаще всего он играет в центре обороны (40 матчей) и в центре полузащиты (35). Но при надобности может выйти где угодно: и на краю обороны, и под нападающим. А также в любой схеме: «Нюрнберг» часто тасует формации с двумя и тремя центральными защитниками.

Все позиции, на которых Левен играл за карьеру.

В одном из клубных интервью его спросили: «Ты постоянно играешь на разных позициях. Похоже, что ты сам не знаешь, где тебе удобнее располагаться?» На что футболист ответил: «Так и есть. Порой даже на предматчевых тренировках я не знаю, на какой позиции буду играть завтра». В этом сезоне практически все игры Лeвен провeл в центре поля. Фанаты клуба считают, что оптимальная позиция для Эдуарда – в опорной зоне над защитниками.

Может повторить клубный рекорд

Прошлым летом Лeвен продлил контракт с «Нюрнбергом» до 2022 года. Правда, и сам футболист, и клуб готовы расстаться. «Будет лицемерием, если я скажу, что останусь в «Нюрнберге» при любом исходе. Футбол очень непредсказуем, и поэтому я не хочу говорить ничего конкретного о своeм будущем», – говорил недавно Эдуард.

Клуб тоже открыт к переговорам по футболисту. Сумма выкупа игрока составляет 7 миллионов евро – за эту сумму когда-то продали Филлиппа Волльшайда. Та сделка до сих пор остаeтся трансферным рекордом клуба. Агент игрока говорит об интересе от московского клуба из РПЛ. То есть вероятными покупателями могут стать ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». Сообщается ещe и об интересе из Англии – от «Ньюкасла».

Во время зимнего трансферного окна прошлого сезона Лeвеном интересовался «Спартак», но сделка так и не состоялась. Вполне вероятно, что этим летом красно-белый клуб вернeтся к варианту с русским немцем.

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