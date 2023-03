Зона вылета, Касорла, копия «Монако». Кто достался «Зениту»

Прошлый сезон команда закончила на пятом месте, благодаря чему и оказалась в Лиге Европы, но теперь дела не идут совсем. Летом «Вильярреал» потратил 60 миллионов на усиление: в числе самых дорогих трансферов Жерар Морено из «Эспаньола» (20 млн.) и Карл Токо Экамби из «Анже» (18 млн.).

Морено сильно сдал: в предыдущем сезоне он забил 16 голов, а теперь только 4. Столько же голов в этом сезоне и у Экамби, хотя год назад он забивал 17 во французской лиге.

Самые большие проблемы «Вильярреала» именно в атаке. С обороной – порядок, команда пропустила 31 гол: у мадридского «Реала», к примеру, их 29. «Вильярреал» часто играет вничью, у клуба всего 4 победы – это худший результат в лиге.

Про историю Анри в «Монако» знают все, кто следит за карьерой Александра Головина. Но вы наверняка не слышали, что в «Вильярреале» – зеркальная ситуация.

Команда начинала сезон с Хавьером Кальехой, тренером, который до этого работал с молодежкой клуба, а в прошлом сезоне вывел основную команду в ЛЕ. Рассказываем, что было дальше:

После назначения Кальехи «Вильярреал» не проигрывает. У команды две ничьи (с «Вальядолидом» и «Эспаньолом») и крупная победа над «Севильей» – 3:0.

И не только из-за известного имени. После ухода из «Арсенала» Касорла вернулся в родную команду и отлично за нее играет. В этом сезоне у 34-летнего испанца – 3 гола и 5 голевых передач. Точность пасов – 86%, неудачная серия команды не мешает ему показывать классный футбол.

Другой известный игрок – Карлос Бакка. В прошлом сезоне колумбиец играл за «Вильярреал» в аренде, и за сезон наколотил 15 голов с 6 голевыми передачами. Руководство решило – надо брать, и Бакку купили за 7 миллионов. Но в этом сезоне он практически в каждом матче остается в запасе.

Команды встречались в том самом розыгрыше Кубка УЕФА 2007/08, когда «Зенит» взял свой первый европейский трофей. «Зенит» играл с «Вильярреалом» на стадии 1/16, и тогда испанцы были очень близки к тому, чтобы выбить петербургский клуб.

Первый матч «Зенит» выиграл дома со счетом 1:0. Вот, что вспоминает испанский оператор камеры об этом матче:

Estuve en aquel partido en San Petersburgo. Menuda ventisca de nieve me caló a 5 minutos de empezar el partido, no veía nada por la cámara. Yo situado detrás de la portería izquierda. Lo recuerdo perfectamente. #putofrío

«Я был на том матче в Санкт-Петербурге. Снежная метель началась уже через 5 минут после стартового свистка, я вообще ничего не видел в своей камере. Я тогда находился за левыми воротами. Отлично помню этот день. #ЧертовМороз»

Победа на холодном «Петровском» в итоге сильно помогла «Зениту»: ответный матч «Вильярреал» выиграл со счетом 2:1, но уступил по правилу гостевых голов.

Кстати, это не единственная интересная параллель с сезоном 2007/08. Мы рассказывали, что в том же году «Зенит» выбил команду Матье Вальбуэна: тогда это был «Марсель», сейчас – «Фенербахче».

