Зона вылета, Касорла, копия «Монако». Кто достался «Зениту»

Больше всего болельщики «Вильярреала» боятся российских фанатов.

«Вильярреал» – в зоне вылета

Прошлый сезон команда закончила на пятом месте, благодаря чему и оказалась в Лиге Европы, но теперь дела не идут совсем. Летом «Вильярреал» потратил 60 миллионов на усиление: в числе самых дорогих трансферов Жерар Морено из «Эспаньола» (20 млн.) и Карл Токо Экамби из «Анже» (18 млн.).

Морено сильно сдал: в предыдущем сезоне он забил 16 голов, а теперь только 4. Столько же голов в этом сезоне и у Экамби, хотя год назад он забивал 17 во французской лиге.

Самые большие проблемы «Вильярреала» именно в атаке. С обороной – порядок, команда пропустила 31 гол: у мадридского «Реала», к примеру, их 29. «Вильярреал» часто играет вничью, у клуба всего 4 победы – это худший результат в лиге.

В «Вильярреале» тренерский круговорот. Прямо как в «Монако»

Про историю Анри в «Монако» знают все, кто следит за карьерой Александра Головина. Но вы наверняка не слышали, что в «Вильярреале» – зеркальная ситуация.

Команда начинала сезон с Хавьером Кальехой, тренером, который до этого работал с молодежкой клуба, а в прошлом сезоне вывел основную команду в ЛЕ. Рассказываем, что было дальше:

10 декабря. Кальеха уволен за плохие результаты в лиге. Новый главный тренер – Луис Гарсия Пласа.

13 декабря. Пласа выигрывает дебютный матч с московским «Спартаком» (2:0).

19 декабря – 25 января. У команды ноль побед из восьми в Ла Лиге и Кубке Испании.

30 января. Пласа уволен, Кальеха возвращается в «Вильярреал».

После назначения Кальехи «Вильярреал» не проигрывает. У команды две ничьи (с «Вальядолидом» и «Эспаньолом») и крупная победа над «Севильей» – 3:0.

Лучший игрок «Вильярреала» – Санти Касорла

И не только из-за известного имени. После ухода из «Арсенала» Касорла вернулся в родную команду и отлично за нее играет. В этом сезоне у 34-летнего испанца – 3 гола и 5 голевых передач. Точность пасов – 86%, неудачная серия команды не мешает ему показывать классный футбол.

Другой известный игрок – Карлос Бакка. В прошлом сезоне колумбиец играл за «Вильярреал» в аренде, и за сезон наколотил 15 голов с 6 голевыми передачами. Руководство решило – надо брать, и Бакку купили за 7 миллионов. Но в этом сезоне он практически в каждом матче остается в запасе.

«Зенит» уже играл с «Вильярреалом». В прошлый раз – успешно

Команды встречались в том самом розыгрыше Кубка УЕФА 2007/08, когда «Зенит» взял свой первый европейский трофей. «Зенит» играл с «Вильярреалом» на стадии 1/16, и тогда испанцы были очень близки к тому, чтобы выбить петербургский клуб.

Первый матч «Зенит» выиграл дома со счетом 1:0. Вот, что вспоминает испанский оператор камеры об этом матче:

Estuve en aquel partido en San Petersburgo. Menuda ventisca de nieve me caló a 5 minutos de empezar el partido, no veía nada por la cámara. Yo situado detrás de la portería izquierda. Lo recuerdo perfectamente. #putofrío — Lalo Cotanda (@Lalo_Cotanda) 22 февраля 2019 г.

«Я был на том матче в Санкт-Петербурге. Снежная метель началась уже через 5 минут после стартового свистка, я вообще ничего не видел в своей камере. Я тогда находился за левыми воротами. Отлично помню этот день. #ЧертовМороз»

Победа на холодном «Петровском» в итоге сильно помогла «Зениту»: ответный матч «Вильярреал» выиграл со счетом 2:1, но уступил по правилу гостевых голов.

Кстати, это не единственная интересная параллель с сезоном 2007/08. Мы рассказывали, что в том же году «Зенит» выбил команду Матье Вальбуэна: тогда это был «Марсель», сейчас – «Фенербахче».

Что думают болельщики «Вильярреала»?

UEFA Europa League

Valencia vs Krasnodar y Zenit vs Villarreal. Tras el Mundial, el fútbol nos da encuentros entre rusos y españoles.

Partidos ante dos candidatos ideales a ganar el torneo, los españoles son amos de la #UEL y los rusos necesitarán la mística del «CSKA vs Madrid». https://t.co/jeiECQuo6O — Etienne J. (@EtJ95) 23 февраля 2019 г.

«Валенсия» против «Краснодара», «Зенит» против «Вильярреала». После ЧМ россияне и испанцы постоянно сталкиваются в футболе. Это идеальные соперники, чтобы замахнуться на победу в турнире, испанские клубы обожают Лигу Европы, а россиянам понадобится магия как в матче ЦСКА и «Реала».

Zenit X Villarreal – O time Russo costuma ter menos posse de bola que os rivais, perdeu um importante meio de campo para o PSG (Paredes), mas vem sendo eficiente passando em 1º no grupo e aposta na força da torcida, vencendo seus jogos em casa e também aproveitando contra ataques — Nothing break like a... (@umidiotaamenos) 22 февраля 2019 г.

«Зенит» против «Вильярреала»: российский клуб мало владеет мячом, а этой зимой важный полузащитник команды Паредес ушел в «ПСЖ». Но команда вышла с 1 места из своей группы и отлично играет дома с поддержкой своих фанатов».

«Вильярреал» – «Зенит», и битва их фанатов».

El único que ha tenido mala suerte en el sorteo de la #EuropeaLeague ha sido el #Villarreal. Aparte de la categoría deportiva que tiene el #Zenit, lo peor es la gentuza de sus seguidores, que son nazis que siempre provocan broncas gordas. — Manolete (@AS_Manolete) 22 февраля 2019 г.

«Единственный [испанский] клуб, которому не повезло с жеребьевкой – «Вильярреал». Помимо спортивной составляющей «Зенита», самое худшее – это их болельщики, которые придерживаются нацистских взглядов и постоянно провоцируют драки и конфликты».

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