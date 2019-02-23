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    Зона вылета, Касорла, копия «Монако». Кто достался «Зениту»


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    Голосов: 8
    23.02.2019 14:00
    Больше всего болельщики «Вильярреала» боятся российских фанатов.

    «Вильярреал» – в зоне вылета

    Прошлый сезон команда закончила на пятом месте, благодаря чему и оказалась в Лиге Европы, но теперь дела не идут совсем. Летом «Вильярреал» потратил 60 миллионов на усиление: в числе самых дорогих трансферов Жерар Морено из «Эспаньола» (20 млн.) и Карл Токо Экамби из «Анже» (18 млн.).

    Морено сильно сдал: в предыдущем сезоне он забил 16 голов, а теперь только 4. Столько же голов в этом сезоне и у Экамби, хотя год назад он забивал 17 во французской лиге.

    Самые большие проблемы «Вильярреала» именно в атаке. С обороной – порядок, команда пропустила 31 гол: у мадридского «Реала», к примеру, их 29. «Вильярреал» часто играет вничью, у клуба всего 4 победы – это худший результат в лиге.

    В «Вильярреале» тренерский круговорот. Прямо как в «Монако»

    Про историю Анри в «Монако» знают все, кто следит за карьерой Александра Головина. Но вы наверняка не слышали, что в «Вильярреале» – зеркальная ситуация.

    Команда начинала сезон с Хавьером Кальехой, тренером, который до этого работал с молодежкой клуба, а в прошлом сезоне вывел основную команду в ЛЕ. Рассказываем, что было дальше:

    • 10 декабря. Кальеха уволен за плохие результаты в лиге. Новый главный тренер – Луис Гарсия Пласа.
    • 13 декабря. Пласа выигрывает дебютный матч с московским «Спартаком» (2:0).
    • 19 декабря – 25 января. У команды ноль побед из восьми в Ла Лиге и Кубке Испании.
    • 30 января. Пласа уволен, Кальеха возвращается в «Вильярреал».

    После назначения Кальехи «Вильярреал» не проигрывает. У команды две ничьи (с «Вальядолидом» и «Эспаньолом») и крупная победа над «Севильей» – 3:0.

    Лучший игрок «Вильярреала» – Санти Касорла

    И не только из-за известного имени. После ухода из «Арсенала» Касорла вернулся в родную команду и отлично за нее играет. В этом сезоне у 34-летнего испанца – 3 гола и 5 голевых передач. Точность пасов – 86%, неудачная серия команды не мешает ему показывать классный футбол.

    Другой известный игрок – Карлос Бакка. В прошлом сезоне колумбиец играл за «Вильярреал» в аренде, и за сезон наколотил 15 голов с 6 голевыми передачами. Руководство решило – надо брать, и Бакку купили за 7 миллионов. Но в этом сезоне он практически в каждом матче остается в запасе.

    «Зенит» уже играл с «Вильярреалом». В прошлый раз – успешно

    Команды встречались в том самом розыгрыше Кубка УЕФА 2007/08, когда «Зенит» взял свой первый европейский трофей. «Зенит» играл с «Вильярреалом» на стадии 1/16, и тогда испанцы были очень близки к тому, чтобы выбить петербургский клуб.

    Первый матч «Зенит» выиграл дома со счетом 1:0. Вот, что вспоминает испанский оператор камеры об этом матче:

    «Я был на том матче в Санкт-Петербурге. Снежная метель началась уже через 5 минут после стартового свистка, я вообще ничего не видел в своей камере. Я тогда находился за левыми воротами. Отлично помню этот день. #ЧертовМороз»

    Победа на холодном «Петровском» в итоге сильно помогла «Зениту»: ответный матч «Вильярреал» выиграл со счетом 2:1, но уступил по правилу гостевых голов.

    Кстати, это не единственная интересная параллель с сезоном 2007/08. Мы рассказывали, что в том же году «Зенит» выбил команду Матье Вальбуэна: тогда это был «Марсель», сейчас – «Фенербахче».

    Что думают болельщики «Вильярреала»?

    «Валенсия» против «Краснодара», «Зенит» против «Вильярреала». После ЧМ россияне и испанцы постоянно сталкиваются в футболе. Это идеальные соперники, чтобы замахнуться на победу в турнире, испанские клубы обожают Лигу Европы, а россиянам понадобится магия как в матче ЦСКА и «Реала».

    «Зенит» против «Вильярреала»: российский клуб мало владеет мячом, а этой зимой важный полузащитник команды Паредес ушел в «ПСЖ». Но команда вышла с 1 места из своей группы и отлично играет дома с поддержкой своих фанатов».

    «Вильярреал» – «Зенит», и битва их фанатов».

    «Единственный [испанский] клуб, которому не повезло с жеребьевкой – «Вильярреал». Помимо спортивной составляющей «Зенита», самое худшее – это их болельщики, которые придерживаются нацистских взглядов и постоянно провоцируют драки и конфликты».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 марта 2019, 14:34

      Зенит, как лидер РПЛ. обязан просто обыгрывать дома и в гостях, иначе грош цена ему.. Краснодар очень надеюсь , что тоже пройдёт, в гостях бы забить парочку, а дома будет легче

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 24 февраля 2019, 14:02

      Боятся- значит уважают. А вдруг мы к ним с медведями приедем.

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