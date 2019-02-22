Черышев, синдром ничьих, проваленные трансферы. Кто достался «Краснодару»

Размышляем о «Валенсии» в сравнении с нашим клубом.

Кратко о месте с таблице

Сейчас «Валенсия» – девятая в чемпионате Испании с отставанием в пять очков от четвертого лигочемпионского места, при этом всего девятью баллами ниже находится зона вылета – плотность в Примере до сих пор удивляет. С топ-4 валенсийцы играют аккуратно – четыре ничьи в четырех матчах против «Барселоны», «Атлетико» и «Севильи», поражение от «Реала».

«Краснодар»: наш клуб еще не возобновил сезон в чемпионате России – там он идет вторым, отставая на одно очко от «Зенита». И, кстати, еще продолжает борьбу в Кубке. Как и «Валенсия», которая играет в полуфинале.

Постоянные ничьи

Их всего целых 14 в 24 матчах «Валенсии» в Примере. В основном команда играет 1:1, пропускает, ведя в счете. На «Камп Ноу» как-то вела 2:0, но победу упустила – 2:2. В полуфинале с «Бетисом» на Кубок – счет тот же, это «Валенсия» ушла с 0:2. Самый продолжительный ничейный отрезок был в октябре – сразу пять ничьих подряд с учетом Лиги чемпионов. Вообще, к 30 октября команда сыграла 13 матчей во всех турнирах, десять из которых, угадайте, с каким исходом завершились. Сейчас ничейный синдром не настолько ярко выражен, но в таблице прописывается все равно.

«Краснодар»: наш клуб, напротив, ничьи не любит – их всего три в сезоне, а на групповом этапе в Лиге Европы и вовсе обходился без них. Впрочем, с «Байером» получилось две ничьи, но там оба матча могли закончиться как угодно.

Забивают почти меньше всех, пропускает меньше лишь «Атлетико»

Средняя результативность строго по голу за игру (24 мяча в 24 матчах), реже забивают только «Вальядолид» и «Уэска». В начале сезона проблем хватало, сейчас, кажется, раззабивались – только за последние пять недель «Спортинг», «Вильярреал» и «Хетафе» отхватили по три гола, «Барса» и «Бетис» – по два, три за два матча получил «Селтик».

При этом реже «Валенсии» пропускает лишь «Атлетико» – всего 20 голов у валенсийцев, у «матрасников» на три меньше. Проигрывая, команда, как правило, получает по два мяча. Играть дома или на выезде, по сути, для нынешней «Валенсии» не так уж важно, в гостях она взяла 14 очков, в домашних матчах – 18.

«Краснодар» больше всех забивает в России, меньше его пропускает только ЦСКА. У него четыре крупные победы в лиге, в ЛЕ удалось забить в пяти матчах из шести. Как и «Валенсия», «Краснодар» выглядит уверенно и дома (17 очков), и в гостях (16).

Черышева критиковали, и он тут же начал забивать

Дополнительный интерес к матчу – приезд нашего футболиста, одного из героев ЧМ-2018, номинанта на лучший гол года по версии ФИФА. У Дениса очень непросто складывается сезон, далеко не все удается на поле, трибуны же «Местальи» лишь нагнетают – изо всех сил освистывают парня. По крайней мере, так было совсем недавно. Черышев старался реагировать спокойно: «Неприятно было. А что поделать? Болельщики имеют право на это. Когда не показываешь той игры, которой от тебя ждут, люди злятся и свистят. Я тоже злился, но отнесся с пониманием. Знал, что все изменится».

За одну такую реакцию тон на трибуне обязан был смениться. Тем приятнее, что все наладилось: в отрезке из шести матчей за январь-февраль Черышев набрал пять очков по системе «гол плюс пас» – забил трижды, отдал два голевых паса.

В «Краснодаре» Денису будет противостоять Сергей Петров, который оба матча с «Байером» сыграл справа в обороне. В борьбе против Брандта и Бэйли было нелегко, но в целом защитник справился, да еще и в атаку ходил нередко, выполняя хорошие навесы. Борьба двух россиян на фланге будет очень интересной, но едва ли в ней есть фаворит.

122 миллиона на летние трансферы, которые пока себя не оправдали

«Валенсия» так обрадовалась тому, что будет играть в Лиге чемпионов, что начала швыряться деньгами еще летом, к тому же выгодно продав Канселу «Ювентусу» за 40 миллионов. По сути, денежных приобретений было всего восемь. И вот, что из этого вышло.

40 миллионов евро на Гуэдеша . За 12 матчей португалец разразился аж одним голевым пасом, после чего слег с травмами и только недавно заиграл. Пока нерезультативно;

. За 12 матчей португалец разразился аж одним голевым пасом, после чего слег с травмами и только недавно заиграл. Пока нерезультативно; 22 млн за Кондогбиа . Очень нестабилен, проявлял себя в основном в ЛЧ. Сейчас не имеет постоянного места в составе;

. Очень нестабилен, проявлял себя в основном в ЛЧ. Сейчас не имеет постоянного места в составе; 16 млн за Гамейро . За форварда говорят его голы. 19 матчей – три гола плюс одна голевая передача, что это? Но в 2019-м дела пошли получше – у него 4+4;

. За форварда говорят его голы. 19 матчей – три гола плюс одна голевая передача, что это? Но в 2019-м дела пошли получше – у него 4+4; 15 млн за Диакаби . В последнее время, кажется, неплох, но в общем и целом сезон очень средний;

. В последнее время, кажется, неплох, но в общем и целом сезон очень средний; 12 млн за Мурильо . Сыграл матч и отправился в аренду в «Барселону» – всем бы так. С точки зрения бизнеса – нормально, «Барса» купит его вдвое дороже. Но по игре – он был не помощник «Валенсии», прежде всего, из-за травмы;

. Сыграл матч и отправился в аренду в «Барселону» – всем бы так. С точки зрения бизнеса – нормально, «Барса» купит его вдвое дороже. Но по игре – он был не помощник «Валенсии», прежде всего, из-за травмы; 8 млн за Пиччини . Это не провальный трансфер правого защитника, но все же левый фланг у «Валенсии» работает лучше;

. Это не провальный трансфер правого защитника, но все же левый фланг у «Валенсии» работает лучше; 6 млн за Васса . Универсал из Дании поиграл чуть ли не на всех позициях, но ключевым его назвать – язык не повернется;

. Универсал из Дании поиграл чуть ли не на всех позициях, но ключевым его назвать – язык не повернется; 3 млн за аренду Батшуайи. Один гол в 15 матчах – исчерпывающе. Бельгийца в команде уже нет.

В целом видится так, что «Валенсия» набрала кучу игроков, но только сейчас более-менее к ним привыкла. Вдвойне забавно, что даже при неудачах купленных игроков виновником на трибунах все равно оставался Черышев.

У «Краснодара» более сыгранный состав и точечные приобретения. Нужен центральный защитник? Прибыл Спайич. Нужен туда же человек для ротации – вот и Фьолусон. С Мамаевым стало все ясно? Приехал Ольссон. Нужен универсал? Приобретаем Стоцкого. Лишь Куэве пока замены нет, но перуанец, при всей к нему симпатии, свои полгода в России отыграл не очень ярко. В целом же, сыгранность нашего клуба и дерзость молодых ребят – серьезный плюс в этом противостоянии.

«Валенсия» успешно играла с русскими командами

Но при этом проиграла два последних матчах. Случилось это в Лиге чемпионов-2015/16 – 2:3 и 0:2 от «Зенита». В остальных же противостояниях – все в пользу валенсийцев.

Давным-давно в Кубке Интертото – 4:1 и 0:1 с «Шинником», в Ярославль тогда приезжали Канисарес, Мендьетта, Клаудио Лопес и другие суперзвезды, которые через пару лет сыграли в финале Лиги чемпионов;

1:0 и 5:0 – это против «Черноморца» в 2001 году, тогда новороссийцы уже были аутсайдерами российского высшего дивизиона.

3:0 и 3:0 против «Спартака» еще год спустя, когда красно-белые свалились со своими страшными 1:18.

2:0 и 1:1 против «Кубани» в группе Лиги Европы. Так что в Краснодар «Валенсия» приедет не в первый раз.

У «Краснодара» с испанцами отношения похуже – две победы в шести матчах, все остальное было проиграно. Наш клуб выбил из Лиги Европы «Реал Сосьедад» (0:1, 3:0), но вылетел от «Сельты» (1:2, 0:2). Противостояние с «Севильей» еще свежо в памяти – красивая победа дома 2:1, но в гостях игра не получилась (0:3).

Общее впечатление

«Валенсия» кажется не очень удобной для «Краснодара» командой с ее полузакрытым стилем игры. С другой стороны, сейчас вообще очень тяжело рассуждать на тему, какой именно соперник «Краснодару» вообще удобен – наш клуб одинаково ярко играет и с подобными себе по стилю, и научился вскрывать тех, кто защищается числом. А еще, что очень важно, наконец-то, стал добиваться результата даже когда матч складывается не в его пользу.

Касаемо зрелища, тоже сложно сделать прогноз. Противостояние «Байера» и «Краснодара» уж никак не должно было закончиться нулями после 170 минут игры и всего двумя забитыми мячами по итогу, учитывая атакующий потенциал обоих клубов и их страсть к наступательной игре. Здесь же менее куражная «Валенсия», но непредсказуемости в этой паре все равно хватает. К тому же с испанцами в еврокубках редко когда бывает скучно. Так что это прекрасный жребий, шансы в котором у команд абсолютно равны.