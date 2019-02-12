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    Самый непонятный трансфер зимы, который никто не заметил


    3.5
    Голосов: 8
    12.02.2019 14:00
    Катар, «ПСЖ», 35 миллионов.

    Что за переход?

    Весь состав португальского «Портимоненси» стоит около 20 миллионов евро. Почти в два раза эту сумму перекрыло предложение катарского клуба «Аль-Духайль» за японского полузащитника Накадзиму. Сделку закрыли за 35 миллионов евро, а продажа Накадзимы стала третьей в истории португальского чемпионата. Дороже отсюда уезжали только Хамес (45) и Фалькао (40).

    Сравнивать 24-летнего Сею Накадзиму со звездами пока глупо, но потенциал у него есть. В предыдущем сезоне Сея выдал 10 голов и 12 передач в португальском чемпионате. Сейчас было 5+6 и роль лидера «Портимоненси». В разные трансферные окна Накадзимой интересовались «Боруссия», «МЮ» и «Вулверхэмптон», но «Портимоненси» не устоял только перед Катаром.

    Накадзиму лучше всего знают любители чемпионата Португалии, но парень интересный. Ловите самые важные факты:

    • В Японии Накадзима часто играл в мини-футбол: «Я чувствую влияние того опыта, когда контролирую мяч. Я научился контролировать мяч на подошве, играя в мини-футбол. В мини-футболе вы играете на маленькой площадке, поэтому вам нужно обязательно уметь работать подошвой. Этот опыт помогает мне даже сегодня».

    • «Портимоненси» нашел Накадзиму в «Токио». Сначала была аренда, потом выкуп 20% контракта и только к лету 2018-го «Портимоненси» полностью закрыл сделку. Ее сумма все еще остается секретом, но «Бенфика» пыталась перехватить Накадзиму за 10 миллионов евро.

    Накадзима – самый молодой игрок в истории японской лиги, который делал хет-трик. Он забил три мяча в возрасте 18 лет и 2 месяцев. Потом были аренды во вторую лигу и прекрасная игра за сборные разных возрастов. Только в команде Японии до 23 лет он забил 19 голов за 30 матчей.

    • Сея – универсальный полузащитник. Он начинал в центре поля, может сыграть на обоих флангах или под нападающим. Выйти маленьким чистым форвардом (164 см) тоже не проблема: он бьет с обеих ног и обладает хорошей скоростью. Голы Накадзимы в Португалии дважды признавали лучшими мячами месяца.

    Трансфер Накадзимы в «Аль-Духайль» – рекордная сделка вообще для всех. «Портимоненси» и «Аль-Духайль» переписали лучшие цифры по переходам, а Накадзима теперь официально самый дорогой японец в мире.

    • Еще до катарских шейхов «Вулверхэмптон» делал конкретное предложение по Накадзиме в 17,8 миллионов фунтов. Переезд в империю Мендеша так и не состоялся. «Шахтер» хотел купить Накадзиму за 10 миллионов. Остальные интересовались, но до переговоров не доводили.

    В этом сезоне Накадзима выдал какой-то удивительный матч против «Спортинга», где поучаствовал во всех четырех голах.

    Видео взято с канала «Портимоненси» на YouTube.

    Почему это важно?

    Трансфер Накадзимы по всем раскладам выбивается из общей политики «Аль-Духайля». Сюда и раньше приезжали заметные игроки, но это не было так дорого. В 2014-м Владимир Вайсс переходил из «Олимпиакоса» в «Аль-Духайль» за 5,3 миллиона евро, этой зимой за 8 миллионов приехал Мехди Бенатиа. «Аль-Духайль» без проблем приглашает известных игроков, но больше вкладывается в их зарплату, чем в сам трансфер.

    Накадзиме прописали оклад в 3,5 миллиона евро в год, а за его переходом стоит интересная история, которую проанализировал AS. «Аль-Духайль» принадлежит катарской королевской семье, она же владеет «ПСЖ». На Париж сейчас пристально смотрят из-за возможных нарушений финансового фэйр-плея, поэтому летнее усиление пока под сомнением. Зато талантливый Накадзима сможет перейти в «ПСЖ» за маленькие деньги или даже по арендному соглашению, а лояльные владельцы сделают такой трансфер максимально облегченным. Если все так, то для «ПСЖ» нашли еще один честный обход финансовых правил.

    В «Аль-Духайле» Накадзиме отдали десятый номер, а сам он простыми словами объяснил решение о переходе: «Все в этом клубе было привлекательным». Катарская лига возобновляется 16 февраля после двухмесячного перерыва, а Накадзима готовится к своему первому матчу в составе второй команды чемпионата. Кубок Азии он пропустил из-за травмы, но отголоски турнира еще долго будут связаны с Катаром. Например, японские СМИ предвкушают игру Накадзимы рядом с Альмоезой Али – самым ценным игроком Кубка Азии. Вот только такой трансфер еще раз подтвердил теорию о том, что зимние трансферы часто бывают подготовкой к летним переходам.

    Об этом мы как раз говорили в нашем новом подкасте:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Аль-Духайль»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 8
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3

      jin0 12 февраля 2019, 22:16

      Если делаетe стaвки -> bet-group.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 февраля 2019, 19:17

      КАТАР идет путем Китая

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > giluxa1963 12 февраля 2019, 20:03

      Чем же???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 12 февраля 2019, 16:02

      И что, тут вон Джанаев в Урал перешел, хотя сами трепали, что он им не нужен и цена этого япошки на маркте 18 млн и 35 млн от Катара это вообще мелочи и тупа переманили игрока и завалили его прежний клуб баблом, чтоб тот не перешел в Порту, которые его оставляли на лето

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 12 февраля 2019, 15:55

      Просто отмыли деньги

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2019, 14:39

      Тайны катарского двора.

      2
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