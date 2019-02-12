Самый непонятный трансфер зимы, который никто не заметил

Катар, «ПСЖ», 35 миллионов.

Что за переход?

Весь состав португальского «Портимоненси» стоит около 20 миллионов евро. Почти в два раза эту сумму перекрыло предложение катарского клуба «Аль-Духайль» за японского полузащитника Накадзиму. Сделку закрыли за 35 миллионов евро, а продажа Накадзимы стала третьей в истории португальского чемпионата. Дороже отсюда уезжали только Хамес (45) и Фалькао (40).

Сравнивать 24-летнего Сею Накадзиму со звездами пока глупо, но потенциал у него есть. В предыдущем сезоне Сея выдал 10 голов и 12 передач в португальском чемпионате. Сейчас было 5+6 и роль лидера «Портимоненси». В разные трансферные окна Накадзимой интересовались «Боруссия», «МЮ» и «Вулверхэмптон», но «Портимоненси» не устоял только перед Катаром.

Накадзиму лучше всего знают любители чемпионата Португалии, но парень интересный. Ловите самые важные факты:

• В Японии Накадзима часто играл в мини-футбол: «Я чувствую влияние того опыта, когда контролирую мяч. Я научился контролировать мяч на подошве, играя в мини-футбол. В мини-футболе вы играете на маленькой площадке, поэтому вам нужно обязательно уметь работать подошвой. Этот опыт помогает мне даже сегодня».

• «Портимоненси» нашел Накадзиму в «Токио». Сначала была аренда, потом выкуп 20% контракта и только к лету 2018-го «Портимоненси» полностью закрыл сделку. Ее сумма все еще остается секретом, но «Бенфика» пыталась перехватить Накадзиму за 10 миллионов евро.

• Накадзима – самый молодой игрок в истории японской лиги, который делал хет-трик. Он забил три мяча в возрасте 18 лет и 2 месяцев. Потом были аренды во вторую лигу и прекрасная игра за сборные разных возрастов. Только в команде Японии до 23 лет он забил 19 голов за 30 матчей.

• Сея – универсальный полузащитник. Он начинал в центре поля, может сыграть на обоих флангах или под нападающим. Выйти маленьким чистым форвардом (164 см) тоже не проблема: он бьет с обеих ног и обладает хорошей скоростью. Голы Накадзимы в Португалии дважды признавали лучшими мячами месяца.

• Трансфер Накадзимы в «Аль-Духайль» – рекордная сделка вообще для всех. «Портимоненси» и «Аль-Духайль» переписали лучшие цифры по переходам, а Накадзима теперь официально самый дорогой японец в мире.

• Еще до катарских шейхов «Вулверхэмптон» делал конкретное предложение по Накадзиме в 17,8 миллионов фунтов. Переезд в империю Мендеша так и не состоялся. «Шахтер» хотел купить Накадзиму за 10 миллионов. Остальные интересовались, но до переговоров не доводили.

В этом сезоне Накадзима выдал какой-то удивительный матч против «Спортинга», где поучаствовал во всех четырех голах.

Видео взято с канала «Портимоненси» на YouTube.

Почему это важно?

Трансфер Накадзимы по всем раскладам выбивается из общей политики «Аль-Духайля». Сюда и раньше приезжали заметные игроки, но это не было так дорого. В 2014-м Владимир Вайсс переходил из «Олимпиакоса» в «Аль-Духайль» за 5,3 миллиона евро, этой зимой за 8 миллионов приехал Мехди Бенатиа. «Аль-Духайль» без проблем приглашает известных игроков, но больше вкладывается в их зарплату, чем в сам трансфер.

Накадзиме прописали оклад в 3,5 миллиона евро в год, а за его переходом стоит интересная история, которую проанализировал AS. «Аль-Духайль» принадлежит катарской королевской семье, она же владеет «ПСЖ». На Париж сейчас пристально смотрят из-за возможных нарушений финансового фэйр-плея, поэтому летнее усиление пока под сомнением. Зато талантливый Накадзима сможет перейти в «ПСЖ» за маленькие деньги или даже по арендному соглашению, а лояльные владельцы сделают такой трансфер максимально облегченным. Если все так, то для «ПСЖ» нашли еще один честный обход финансовых правил.

В «Аль-Духайле» Накадзиме отдали десятый номер, а сам он простыми словами объяснил решение о переходе: «Все в этом клубе было привлекательным». Катарская лига возобновляется 16 февраля после двухмесячного перерыва, а Накадзима готовится к своему первому матчу в составе второй команды чемпионата. Кубок Азии он пропустил из-за травмы, но отголоски турнира еще долго будут связаны с Катаром. Например, японские СМИ предвкушают игру Накадзимы рядом с Альмоезой Али – самым ценным игроком Кубка Азии. Вот только такой трансфер еще раз подтвердил теорию о том, что зимние трансферы часто бывают подготовкой к летним переходам.

Об этом мы как раз говорили в нашем новом подкасте: