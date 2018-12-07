Адовый матч Кубка Италии с 19 (!) пенальти, который закончился увольнением тренера

«Дженоа» – самая беспорядочная команда Серии А. С одной стороны, в ее составе играет лучший бомбардир чемпионата. С другой стороны, клуб без конца разрушают какие-то скандалы.

Например, руководство «Дженоа» настолько зациклено на результатах, что пачками увольняет тренеров. За 4 месяцев боссы попрощались с тремя специалистами. Последняя отставка (клуб уволил Ивана Юрича) случилась после поражения в Кубке Италии от «Виртуса Энтеллы».

Что случилось в матче

Во-первых, основное и добавленное время закончилось ничьей (3:3). Во-вторых, все три мяча «Дженоа» забил с пенальти. В послематчевой серии одиннадцатиметровых генуэзцы промазали два раза.

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В-третьих, два пенальти в основное время забил тот самый бомбардир Пентек (лучший бомбардир Серии А, он забил 10 голов в 14 матчах ). Один – Лападула, он же смазал решающий удар в серии.

В-четвертых, руководство «Дженоа» уволило главного тренера Ивана Юрича прямо после игры. Команда подписала контракт с бывшим тренером сборной Италии Чезаре Пранделли и всем его штабом.

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Что нужно знать о «Виртус Энтелле»

Если «Дженоа» можно назвать самой беспорядочной командой, то «Виртус Энтеллу» – самой неудачливой. В прошлом сезоне она официально вылетела в третий итальянский дивизион. Несмотря на то, что клуб готовился к выступлению в этой лиге, руководство активно боролось за преждевременное возвращение в Серию В.

Сначала были странные процессы с отмыванием денег «Фоджи» и «Чезены» в прошлом году. Федерация хотела штрафовать команды на 15 очков, но в итоге перенесла наказание на этот сезон. Таким образом, «Виртус» все еще оставалась в Серии С.

Чуть позже о банкротстве объявили «Авеллино» и «Бари». И тогда сразу несколько команда из Серии С претендовали на два места в дивизионе повыше. Руководство итальянского футбола оставило Серию В в том же составе, хотя «Виртус Энтелла» до конца боролась за свое повышение: предоставляла финансовые отчеты за последние семь лет, которые показывали о чистоте сделок, доказывали стабильность выступления клуба в Серии В. За это время «Энтелла» пропустила три матча Серии С. Но президент лиги распорядился об их переносах в случае, если апелляции команды не удовлетворят.

Руководители итальянского футбола побоялись менять состав Серии В прямо по ходу сезона, поэтому оставили ситуацию до следующего года. В результате всех разбирательств: «Виртус Энтелла» будет добиваться повышения чисто по спортивному принципу.

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