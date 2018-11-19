Африка – безумие: Обамеянг ругается со своей страной, президент вмешивается в чемпионат

Несколько историй про африканский футбол.

Водное поло

Матч между ДР Конго и Конго был под угрозой срыва. В первом тайме команды обменялись голами. Зато вторая половины встречи могла и вовсе не наступить. В перерыве встречи пошел сильнейший ливень, который за секунды превратил поле в площадку для водного поля.

В уборке участвовали даже футболисты: выбегали на поле с ведрами, зачерпывали и выливали ее в техническую зону. Матч все же продолжился, но команды счет так и не изменили.

twit text — Old Posh Shirts (@OldPoshShirts) 18 ноября 2018 г.

text text text Публикация от text (@icibrazza) 18 Ноя 2018 в 8:07 PST

Обамеянг и проблемы со сборной

Пьер-Эмерик Обамеянг – главная звезда сборной Габона. Но габонцам, похоже, все равно на взаимоотношения со своим лучшим игроком.

Во-первых, они назначают главным тренером отца Обамеянга, при этом не ведут с ним никаких переговоров и плюют на его состояние. «Президент федерации назвал имя отца и даже не удосужился узнать о его самочувствии, а ведь он сильно болен. Чтобы избавить вас от лишних пресс-конференций и томлений, передам вам ответ отца: нет, он не станет тренером сборной Габона. Вы попросту не дали ему выбора» – заявил форвард.

Во-вторых, Обамеянг и еще несколько футболистов сборной Габона не полетели на игру с Южным Суданом из-за неудовлетворительного состояния самолета. По информации L’Equipe, состояние самолета не соответствовало определенному уровню безопасности, что сильно возмутило футболистов.

Отец убил жену ради карьеры сына

Еще одна дикая история из Габона. Недавно нападающий «Буэ» (клуба из французского подземелья) Шива Н'Зигу рассказал о начале карьеры и помощи от отца. По словам Н’Зигу, его отец-колдун решился на убийство супруги, таким образом сделав жертвоприношение ради карьеры сына.

Но, кажется, Н’Зигу это не особо помогло. Вершиной его карьеры были аудсайдеры Лиги 1 («Нант» и «Реймс»). Дальше – путешествия в низшие французские лиги, возвращение в Габон, непонятные командировки в Бельгию, признание в подделке документов и сексуальные связи с пятью мужчинами.

Сборная-ноунейм впервые пробилась на Кубок Африки

Мавритания – удивительная команда. Вчера она обыграла Ботсвану и впервые в своей истории вышла на Кубок Африки. До этого в лучшем случае она не проходила квалификацию, в худшем – не подавала заявку на участие или даже снималась с отборочного раунда.

Клубный футбол в Мавритании (не удивляйтесь, он существует) – это тоже весело. В матче за Суперкубок даже произошел забавный случай. Игра между «Тевраг-Зейной» и «Акс Ксаром» была настолько скучной, что президент страны Мохаммед Ульд Абдель Азиз, который как раз посетил эту встречу, приказал остановить ее на 63 минуте и начать серию пенальти. Позже эту информацию пытался опровергнуть президент местной федерации футбола. Правда, на мавританские СМИ это заявление не подействовало: официальные лица, работавшие на этом матче, подтвердили вмешательство политика.

Салах и девочка

Милая история из Египта. Во время матча между Египтом и Тунисом (закончился победой первых – 3:2) на трибунах появилась девочка с плакатом: «Салах, забей, пожалуйста, пораньше. Мне нужно идти домой и делать домашнее задание».

Нападающий забил на 90 минуте, а потом в реплаи пришел Салах и ответил девочке: «Я очень старался отпустить тебя домой пораньше. Извини, что заставил ждать до последней минуты. Надеюсь, учитель поймет твою ситуацию»

twit text — Mohamed Salah (@MoSalah) 16 ноября 2018 г.

Трагедия в Мадагаскаре

С одной стороны, в середине октября Мадагаскар обыграл Экваториальную Гвинею (2:1) и впервые пробился на Кубок Африки. С другой стороны, все это произошло на фоне несчастного случая.

За неделю до этого Мадагаскар играл с Сенегалом. На матч пришли 25 тысяч болельщиков, что на 3 тысячи больше вместимости стадиона в Антананариву. При входе на один из секторов образовалась гигантская толпа. И, когда стадион заполнился, полиция просто закрыла ворота на этом секторе. Толпа продолжала напирать и сильно прижала тех, кто находился на входе. В итоге один человек погиб, несколько десятков пострадали (некоторые были доставлены в больницу в критическом состоянии).

Кстати, у нас уже был один материал про Мадагаскар. Но в нем мы писали о хорошем – как эта сборная покоряет Африку.

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