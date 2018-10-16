Остров, где играют со счетом 149:0 и дают непроизносимые фамилии

Мадагаскар покоряет Африку.

• Очередной розыгрыш Кубка Африки пройдет в следующем году. Изменений сразу два. Во-первых, турнир состоится не зимой, как раньше, а летом. Во-вторых, в соревновании примут участие 24 команды, а не 16. Расширение числа участников – модная тема, на чемпионат Европы тоже отбираются 24 сборные, европейскому примеру последовали азиаты – такое же количество команд будет выступать на Кубке Азии-2019. Опробуют реформу и африканцы.

• Квалификация очень проста. Сейчас есть 12 групп по четыре команды. Лучшие две выходят в финальную часть. Хозяйка турнира – сборная Камеруна – также участвует вместе со всеми, но квалифицируется она в любом случае, просто вместе с ней попадет на турнир еще одна команда из группы. Вопросов к честности отбора там возникнуть не должно – сборным Малави и Коморских островов бороться с камерунцами и марокканцами довольно сложно.

• У Камеруна автоматическая квалификация. А следом за этой командой на турнир отобралась сборная Мадагаскара. В спорте и других различных сферах эта страна не слишком известна, популярности ей добавил веселый мультик про животных, созданный в 2005 году. Что касается футбола, то хоть Мадагаскар и угодил в Книгу рекордов Гиннеса, но произошло это по сомнительной причине: один из матчей местного чемпионата закончился со счетом 149:0, поскольку проигравшая команда забила все голы сама себе (в знак протеста против судейства). За такие художества от футбола на три года отстранили тренера и четырех игроков команды.

• Нынешняя сборная Мадагаскара обеспечила себе попадание на Кубок Африки впервые в своей истории. Причем сделала это за два тура до конца. В своей группе команда обыграла Судан (3:1) и дважды Экваториальную Гвинею (1:0, 1:0), а с Сенегалом свела ничью 2:2. Подавляющее большинство сборников – игроки французских низших лиг, например, в нынешнем составе из 22 человек во Франции играет ровно половина. Есть два футболиста из бельгийских «Шарлеруа» и «Антверпена», одного из игроков, выступающего в резерве «Сьона», наверняка знает Антон Митрюшкин. Остальные играют в Мадагаскаре, Алжире, ЮАР, Египте, Саудовской Аравии и даже Таиланде.

• Комментаторам на Кубке Африки придется непросто с этой командой. Во всяком случае, лучше заранее поработать над произношением фамилий Рандрианасоло, Разаканантенайна, Илаймахаритра, Андриамирадо, Рандриамбололона, Ракотохарималала и других (подобных там больше половины). Навсегда в историю войдет 50-летний Николя Дюпуи – тренер сборной Мадагаскара. Раньше вы о нем слышать не могли, поскольку работал он лишь в четвертом французском дивизионе в клубе «Изер».

• В сентябре произошло очень печальное событие – на стадионе «Махамасина», где играли сборные Мадагаскара и Сенегала, в давке пострадали примерно 40 болельщиков и еще один погиб. Произошло это из-за слишком большого наплыва фанатов (вместимости 22 тысяч явно не хватало) и низкой организации прохода. В итоге ФА Мадагаскара получила штраф в размере 10 тысяч долларов, а стадион был дисквалифицирован на «три матча или три месяца». Домашним теперь стал стадион «Вонтоворона», на нем же Мадагаскар и оформил выход в финал КАН-2019. Хочется надеяться, что теперь точно обойдется без жертв.