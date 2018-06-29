rr
Уберите пропагандисткие ТВ-каналы и через год будет совершенно другой народ. Ведь сейчас пенсионный возраст, НДС, цены на бензин нам поднимает НАТО....Кругом враги...А Путин и его команда милые бескорыстные парни
rr
Уберите пропагандисткие ТВ-каналы и через год будет совершенно другой народ. Ведь сейчас пенсионный возраст, НДС, цены на бензин нам поднимает НАТО....Кругом враги...А Путин и его команда милые бескорыстные парни
Кстати, как я и предполагал, у того скандально-известного губернатора липецкой области (по своместительству, дегенерата и сказочного долб%%ба в вакууме), машина Мерс, на вид 221 мерин, не разбираюсь особо. С мигалкой, КАРЛ!! Видимо, чтобы успевать к своим изберательницам в сауну, по встречке.
Автор,Вы и ч/ю,стоите на разных ступенях,это во-первых. А во-вторых: как не крути,а немцы,для большинства,так и будут "фашистами",ничего не сделаешь,се ля ви... а толерантность и разговоры о "хороших отношениях" оставьте для пивнух..... с нашей стороны,кроме шуток,в их сторону,не летит ничего. Вы,своей статьей,больше визга отдаёте,чем выражения,про июнь,про повторить и тд
Умейте проигрывать господа! )))))
Это элементарное злорадство на исторические события, и на сегодняшнюю повестку дня, пусть политическую, но люди отрываются через футбол. немцы главные в евросоюзе, от них исходит много инициатив по ограничениям и санкциям. поэтому народ и злорадствует, и это нас объединяет как написано выше.
Да, вся та боль и ужас войны, которые почувствовала на себе практически каждая семья, никогда не уйдет. Это то, что нас всех объединяет и, возможно, сдерживает от окончательного распада. Это понимает и нынешняя власть и, к сожалению, делает из этого поистине страшное оружие: на любого, кто не разделяет наши интересы или ценности автоматически вешается ярлык "фашист". Вот и мы привыкаем поступать так же.
Не может забыть Русский народ страшной войны! Мелкие, без обидные шутки, тому подтверждение! Рома Абрамов, очнись малыш - я учился в школе в 80-х, это было не так давно, но ещё тогда, все немцы, для всех ребят с нашего двора были плохими и все, всегда, болели против Германии, в любых видах спорта! Если у тебя товарищ журналист нет тем для статей, почеши свою репу и придумай что нить поумнее! На территории России, ещё долго за немцев не смогут искренне переживать и болеть!!!
все эти псевдопатриотические и шовинистические посты не от большого ума...сейчас что,немцам кричать - мало вас сожгли в концлагерях что - ли?не мешайте политику с футболом! у них гораздо больше поводов поиздеваться над нашими неудачами в футболе...((
Ну властям же выгодно чтобы молодежь была дебильная и послушная с одной извилиной, вот они и обрабатывают, зомбируют, делают из них вот таких послушных патриотов, а самим можно сидеть неограниченное число сроков, пока не вынесут вперед ногами, а что? это на дерьмовом западе придумано что власть должна меняться после двух сроков, а они нам не указ, мы самые умные и непогрешимые. Дебилизация общества это выгодно.
дорогой мой в таких сложных и больших странах как россия и китай индия да и штаты, там только президент меняется но ни как не политика, не нужна чехарда власти иначе будет такой борщ что тебе мало не покажется тебе видимо еще не дано это понять. поэтому и высказывание твое по старушечьи шаблонно
" сложных и больших странах не нужна чехарда власти иначе будет такой борщ что тебе мало не покажется "
А вы что жили при сменяемой (перевыборной) власти? Единственного, кого выбирали,был Путин. Так народ (как вы считаете) угадал.Может быть ещё угадает и будет ещё лучше,ещё веселей.( по Сталину)
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