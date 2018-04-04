«Ливерпуль» раскромсал титанов. Это легендарно

Какая же невероятная команда.

«Манчестер Сити» – лучший клуб года. Он легко выиграл напичканный конкурентами сезон, он красиво нарубил себе длиннющую беспроигрышную серию, он показал классные связи Де Брюйне, Сане, Агуэро, Сильвы, Жесуса и других невероятных исполнителей, он в очередной раз раскрыл гений Хосепа Гвардиолы. Класс будущего соперника перед матчем признавал даже сам Юрген Клопп: «Просто команды Пепа всегда были лучше моих. Взять «Манчестер Сити». В премьер-лиге у них гораздо больше очков, чем у нас».

И затем добавил важное: «Но разница никогда не была столь незначительной, как сейчас».

Весь год Клопп лепил из «Ливерпуля» невероятный проект (вспомните: еще в сентябре казалось, что это будет увольнение) – и этой ночью он подошел к кульминации. Чтобы смять самый грозный клуб Европы и нового гегемона Англии лихая банда Клоппа отсчитала всего полчаса. Весь прогресс «Ливерпуля» виден на примерах очных матчей с тем же «Сити» в этом сезоне. В сентябре Гвардиола раскатал Клоппа 0:5, в январе случились задорные 4:3 уже в пользу «Ливера», а сейчас произошло такое. «Сити» чаще бил, больше владел мячом и точнее пасовал: но все это не помогло, потому что тактика Клоппа переиграла тактику Гвадиолы, а ядерная атака «Ливерпуля» слишком хороша и задорна, чтобы ее тормозить.

В этой ЛЧ «Ливерпуль» сносит всех. Вот только разгромы:

• «Марибор» 7:0

• «Марибор» 3:0

• «Спартак» 7:0

• «Порту» 5:0

А еще «Ливерпуль» последний пропускал в ЛЧ в ноябре. Феноменально.



Тройка Салах-Фирмино-Мане – совершенно гениальная связка. В этой Лиге чемпионов они забили 8,8 и 7 голов соответственно. Еще по 29, 14 и 9 в чемпионате.А ведь когда зимой «Барса» утащила из Ливерпуля Коутиньо, многие прогнозировали команде быстрое затухание.

Наблюдать за таким «Ливерпулем» – исторический кайф. Во всем этом огорчают только две вещи:



а) Одним из опозоренных этими парнями в красном стал наш «Спартак»;

б) ТАКОЙ Салах летом приедет на чемпионат мира и сыграет против сборной России.