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    «Ливерпуль» раскромсал титанов. Это легендарно


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    Голосов: 12
    04.04.2018 23:40
    Какая же невероятная команда.

    «Манчестер Сити» – лучший клуб года. Он легко выиграл напичканный конкурентами сезон, он красиво нарубил себе длиннющую беспроигрышную серию, он показал классные связи Де Брюйне, Сане, Агуэро, Сильвы, Жесуса и других невероятных исполнителей, он в очередной раз раскрыл гений Хосепа Гвардиолы. Класс будущего соперника перед матчем признавал даже сам Юрген Клопп: «Просто команды Пепа всегда были лучше моих. Взять «Манчестер Сити». В премьер-лиге у них гораздо больше очков, чем у нас».

    И затем добавил важное: «Но разница никогда не была столь незначительной, как сейчас».

    Весь год Клопп лепил из «Ливерпуля» невероятный проект (вспомните: еще в сентябре казалось, что это будет увольнение) – и этой ночью он подошел к кульминации. Чтобы смять самый грозный клуб Европы и нового гегемона Англии лихая банда Клоппа отсчитала всего полчаса. Весь прогресс «Ливерпуля» виден на примерах очных матчей с тем же «Сити» в этом сезоне. В сентябре Гвардиола раскатал Клоппа 0:5, в январе случились задорные 4:3 уже в пользу «Ливера», а сейчас произошло такое. «Сити» чаще бил, больше владел мячом и точнее пасовал: но все это не помогло, потому что тактика Клоппа переиграла тактику Гвадиолы, а ядерная атака «Ливерпуля» слишком хороша и задорна, чтобы ее тормозить.

    В этой ЛЧ «Ливерпуль» сносит всех. Вот только разгромы:

    • «Марибор» 7:0
    • «Марибор» 3:0
    • «Спартак» 7:0
    • «Порту» 5:0

    А еще «Ливерпуль» последний пропускал в ЛЧ в ноябре. Феноменально.

    Тройка Салах-Фирмино-Мане – совершенно гениальная связка. В этой Лиге чемпионов они забили 8,8 и 7 голов соответственно. Еще по 29, 14 и 9 в чемпионате.А ведь когда зимой «Барса» утащила из Ливерпуля Коутиньо, многие прогнозировали команде быстрое затухание.

    Наблюдать за таким «Ливерпулем» – исторический кайф. Во всем этом огорчают только две вещи:

    а) Одним из опозоренных этими парнями в красном стал наш «Спартак»;
    б) ТАКОЙ Салах летом приедет на чемпионат мира и сыграет против сборной России.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 12
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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 апреля 2018, 15:21

      "Какая же невероятная команда." - перефразировал бы в "какой невероятный тренер."
      Все же этот Ливер напрямую ассоциируется с Клопом и его работой в Боруссией Дортмунд.
      Даже параллель, что его лучших игроков команды все также перекупают.

      1
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 6 апреля 2018, 14:21

      1)слишком мало "задора" в тексте
      2)Ливер - это мясо из кишок
      3)8,8 - это восемь целых восемь десятых или две восьмерки через запятую?без сурдоперевода и не поймешь

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 апреля 2018, 08:51

      Сразу было ясно, что Ливерпуль худший жребий для Сити, хуже Барсы или Реала, самый неудобный соперник. И были ощущения, что может произойти нечто подобное, хотя и не так, чтобы Сити выглядел настолько безнадёжно.
      Удивлён тактикой Гвардиолы, да и вообще манерой игры футболистов - бежать очертя голову в атаку против Ливерпуля, наверное, лучше в мире контратакующей команды? Зачем? Тем более, вот же относительно недавно Сити играл в АПЛ против МЮ и победил играя в осторожный, аккуратный футбол, чем я считаю, просто пристыдил Моуриньо, побив португальца его же оружием. Все уже поняли, что у Клоппа нет приёма против игры от обороны. Но Сити сыграл очень расхлябанно и самонадеянно. Сказалась долгая череда побед, даже, скорее, что разгромных побед. За эту самоуверенность и поплатились. Посмотрим, что будет в ответке.
      P. S. Рад, что Вальверде ставит Барсе более прагматичный и зрелый футбол. Все как-то считают, что в таком случае ваша игра будет выглядеть в с тиле "забили, 1-0, играем на удержание до конца матча". Не путайте 3-х этажный автобус и просто грамотную тактику "не лезть на рожон". Барса, Челси, Атлетико тоже много и часто забивают, в какой бы они прагматичный футбол не играли. Одно другому не мешает, коль делать по уму.

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 5 апреля 2018, 22:18

      МС будет очень сложно в ответном матче.

      1
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      Рейтинг: +412

      Eds 5 апреля 2018, 20:59

      Счёт не отражает происходящего на поле. Если первый тайм Ливерпуль вырвал три красивых гола на контратаке, то во втором тайме Манчестер Сити практически не вылезал с половины Ливерпуля... Но голов нет и посему 3:0. Но игра Манчестера имеет перспективы на отыгрыш... Второй тайм ясно это показал. И Ливерпулю в Манчестере будет очень и очень непросто... Но задел, есть и шансы пройти дальше... Дальше пойдёт сильнейший... А кто он - гадать не надо, игра рассудит...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Eds 6 апреля 2018, 08:53

      согласен. Хотелось бы видеть проход Сити и успех Пепа но, если Ливерпуль сильнее, то так тому и быть. Я за справедливость.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 апреля 2018, 19:43

      порадовал ливер вчера. ливерпуль хоть и кубковая команда, сотворить могут что угодно, но все таки дальше шансов маловато будет.. реал, барса, бавария прям на хорошем ходу...

      1
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      Рейтинг: -9

      sport1601 5 апреля 2018, 15:28

      Прогнозы фyтбольных матчей -> bets-info.ru

      0
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      Рейтинг: +24

      Leshka1994 5 апреля 2018, 14:11

      Ливер красавцы)

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 апреля 2018, 13:21

      ну это они английские команды между собой я не верю в то что ливерпуль сможет обыграть реал или барселону или ту же баварию ! апл слабые команды и это доказано лч уже не раз ! но матч вчера был хорош !

      -1
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      Рейтинг: -16

      sport1409 5 апреля 2018, 11:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пpогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -5
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