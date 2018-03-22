Ибрагимович ушел из «МЮ». Кажется, он едет в МЛС

Что произошло?
«Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении контракта со Златаном Ибрагимовичем. В этом сезоне нападающий долго восстанавливался после травмы, но все-таки провел пять матчей в Премьер-лиге. Голов в них он не забил, а потом проиграл конкуренцию Ромелу Лукаку.
В Англии писали, что у Златана очередная травма. Правду в этой ситуации раскрыл Адриан Муту. «Моуринью никогда не показывает красивой игры. Его волнует только результат. До меня дошла информация, что у Ибрагимовича нет повреждения. У него просто испортились отношения с Жозе», – говорил бывший нападающий «Челси». Кажется, все подтвердилось.
Со Златаном Ибрагимовичем сейчас творится что-то странное. Он давно объявил об уходе из сборной Швеции, но вроде бы готов вернуться в нее на время чемпионата мира. Харизма Златана никуда не делась, хотя его футбольные данные прямо сейчас вызывают вопросы. Окончательно вернуть кондиции после тяжелой травмы швед пока так и не сумел.
Где он будет теперь?
ESPN утверждает, что Златан Ибрагимович уедет в МЛС уже на этой неделе. Там им интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси». Сезон в МЛС стартовал для «Гэлакси» сложно. Команда выиграла у «Портленда» (2:1), но с идентичным счетом проиграла «Нью-Йорк Сити». Здесь играют братья дос Сантосы, Эшли Коул и Ромен Алессандрини. Теперь к этой звездной бригаде добавится еще и Златан.
Кстати, приходу Златана в «Гэлакси» есть одно невероятное, но очень интересное объяснение. Игроки МЛС признали Джовани дос Сантоса самым переоцененным игроком лиги. «Лос-Анджелес Гэлакси» к такому не привык, поэтому покупает настоящую звезду. Говорят, оклад Златана составит 7,7 миллионов евро. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком МЛС.
В «МЮ» его не забудут
Златан Ибрагимович все равно запомнится болельщикам «Манчестер Юнайтед». И не только голами.
Вот так он передавал привет Моуринью:
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—text (@Ibra_official) 8 сентября 2017 г.
Дарил детям подарки:
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— Manchester United (@ManUtd) 24 декабря 2017 г.
Расправлялся с соперниками:
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— Ball Street (@BallStreet) 4 марта 2017 г.
Троллил Браво перед дерби:
И сравнивал себя с Бенджамином Баттоном:
И даже красиво попрощался:
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— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 22 марта 2018 г.