Ибрагимович ушел из «МЮ». Кажется, он едет в МЛС

Английская история Златана завершилась окончательно.

Что произошло?

«Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении контракта со Златаном Ибрагимовичем. В этом сезоне нападающий долго восстанавливался после травмы, но все-таки провел пять матчей в Премьер-лиге. Голов в них он не забил, а потом проиграл конкуренцию Ромелу Лукаку.

В Англии писали, что у Златана очередная травма. Правду в этой ситуации раскрыл Адриан Муту. «Моуринью никогда не показывает красивой игры. Его волнует только результат. До меня дошла информация, что у Ибрагимовича нет повреждения. У него просто испортились отношения с Жозе», – говорил бывший нападающий «Челси». Кажется, все подтвердилось.

Со Златаном Ибрагимовичем сейчас творится что-то странное. Он давно объявил об уходе из сборной Швеции, но вроде бы готов вернуться в нее на время чемпионата мира. Харизма Златана никуда не делась, хотя его футбольные данные прямо сейчас вызывают вопросы. Окончательно вернуть кондиции после тяжелой травмы швед пока так и не сумел.

Где он будет теперь?

ESPN утверждает, что Златан Ибрагимович уедет в МЛС уже на этой неделе. Там им интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси». Сезон в МЛС стартовал для «Гэлакси» сложно. Команда выиграла у «Портленда» (2:1), но с идентичным счетом проиграла «Нью-Йорк Сити». Здесь играют братья дос Сантосы, Эшли Коул и Ромен Алессандрини. Теперь к этой звездной бригаде добавится еще и Златан.

Кстати, приходу Златана в «Гэлакси» есть одно невероятное, но очень интересное объяснение. Игроки МЛС признали Джовани дос Сантоса самым переоцененным игроком лиги. «Лос-Анджелес Гэлакси» к такому не привык, поэтому покупает настоящую звезду. Говорят, оклад Златана составит 7,7 миллионов евро. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком МЛС.

В «МЮ» его не забудут

Златан Ибрагимович все равно запомнится болельщикам «Манчестер Юнайтед». И не только голами.

Вот так он передавал привет Моуринью:

twit text —text (@Ibra_official) 8 сентября 2017 г.

Дарил детям подарки:

twit text — Manchester United (@ManUtd) 24 декабря 2017 г.

Расправлялся с соперниками:

twit text — Ball Street (@BallStreet) 4 марта 2017 г.

Троллил Браво перед дерби:

text Публикация от text (@iamzlatanibrahimovic) 7 Сен 2016 в 1:02 PDT

И сравнивал себя с Бенджамином Баттоном:

text Публикация от text (@iamzlatanibrahimovic) 31 Мар 2017 в 6:00 PDT

И даже красиво попрощался: