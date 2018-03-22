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    Ибрагимович ушел из «МЮ». Кажется, он едет в МЛС


    2.8
    Голосов: 6
    22.03.2018 21:25
    Английская история Златана завершилась окончательно.

    Что произошло?

    «Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении контракта со Златаном Ибрагимовичем. В этом сезоне нападающий долго восстанавливался после травмы, но все-таки провел пять матчей в Премьер-лиге. Голов в них он не забил, а потом проиграл конкуренцию Ромелу Лукаку.

    В Англии писали, что у Златана очередная травма. Правду в этой ситуации раскрыл Адриан Муту. «Моуринью никогда не показывает красивой игры. Его волнует только результат. До меня дошла информация, что у Ибрагимовича нет повреждения. У него просто испортились отношения с Жозе», – говорил бывший нападающий «Челси». Кажется, все подтвердилось.

    Со Златаном Ибрагимовичем сейчас творится что-то странное. Он давно объявил об уходе из сборной Швеции, но вроде бы готов вернуться в нее на время чемпионата мира. Харизма Златана никуда не делась, хотя его футбольные данные прямо сейчас вызывают вопросы. Окончательно вернуть кондиции после тяжелой травмы швед пока так и не сумел.

    Где он будет теперь?

    ESPN утверждает, что Златан Ибрагимович уедет в МЛС уже на этой неделе. Там им интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси». Сезон в МЛС стартовал для «Гэлакси» сложно. Команда выиграла у «Портленда» (2:1), но с идентичным счетом проиграла «Нью-Йорк Сити». Здесь играют братья дос Сантосы, Эшли Коул и Ромен Алессандрини. Теперь к этой звездной бригаде добавится еще и Златан.

    Кстати, приходу Златана в «Гэлакси» есть одно невероятное, но очень интересное объяснение. Игроки МЛС признали Джовани дос Сантоса самым переоцененным игроком лиги. «Лос-Анджелес Гэлакси» к такому не привык, поэтому покупает настоящую звезду. Говорят, оклад Златана составит 7,7 миллионов евро. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком МЛС.

    В «МЮ» его не забудут

    Златан Ибрагимович все равно запомнится болельщикам «Манчестер Юнайтед». И не только голами.

    Вот так он передавал привет Моуринью:

    Дарил детям подарки:

    Расправлялся с соперниками:

    Троллил Браво перед дерби:

    text

    Публикация от text (@iamzlatanibrahimovic)

    И сравнивал себя с Бенджамином Баттоном:

    text

    Публикация от text (@iamzlatanibrahimovic)

    И даже красиво попрощался:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 6
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    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 марта 2018, 21:38

      Спасибо за игру и удачи Ибра !

      3
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    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 23 марта 2018, 17:08

      Я хочу чтоб его обратно взяли когда он другом клубе полном приводе будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 марта 2018, 11:44

      Хорошая была карьера! В общем дорогу молодым! А все кто заканчивает в Европе едут показать шоу в МЛС!

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 марта 2018, 11:06

      Надо быть добрее к людям. Удачи Златан.

      2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 23 марта 2018, 09:17

      Это не Златан покунул МЮ,это МЮ покунуло Златана!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 марта 2018, 08:40

      А я терпеть никогда не мог эту боснийскую самовлюблённую проститутку.
      Очень рад, что он уходит, наконец-то!!!
      Надеюсь, всё же не заявится летом ко шведам, а тем хватит ума и совести его не брать.
      Тошно уже наблюдать его выпендрёж.
      На минусы не обижусь ))))))

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > Danish Dynamite 24 марта 2018, 12:23

      Завидуй молча!

      -1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Oldtrafford83/97 26 марта 2018, 04:28

      Тебе, что ли?

      -1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > Danish Dynamite 27 марта 2018, 07:45

      Не всякую херню тут пишу.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Oldtrafford83/97 27 марта 2018, 08:03

      Угу, кто б говорил. Пишу по теме и как считаю нужным. Моё право.

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 23 марта 2018, 08:01

      Молодец, удачи в дальнейшей карьере, Златан!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 23 марта 2018, 08:00

      Шведотуристо...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 23 марта 2018, 07:27

      Удачи Ибра!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 23 марта 2018, 07:03

      Давай , Ибра

      1
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