Зачем смотреть Олимпиаду, если я люблю только футбол

Чтобы взять оттуда много полезного.

Что это Любой футбольный зритель в курсе: зимняя Олимпиада, которая на месяц врывается во все экраны − это долго, назойливо и часто абсолютно неинтересно. Но даже в этом фестивале коньков, льда и снега можно найти кое-что важное для тех, кому важен только футбол. Пункты ниже − именно о том, как разглядеть в олимпийской суете полезные кейсы, которые можно перенести на любимую игру.

Технологии – класс

Многие спорят о технологиях в футболе. Говорят, они убьют соревновательный дух и сделают хуже спортивное настроение. И все-таки пора это все использовать хотя бы для рекламы турниров. Если на открытии чемпионата мира в России сделают хотя бы что-то похожее на такое шоу дронов, что случилось на открытие Олимпиады-2018, это добавит турниру красоты и чуда.

twit text —베베 (@jjanga4066) 9 февраля 2018 г.

Картонная арена

В Пхенчхане соорудили специальный стадион, который снесут после окончания игр. Временная конструкция из блоков вмещает 35 тысяч зрителей. На ней уже проходило открытие Олимпиады и будут закрываться соревнования. Для современного футбола подобный опыт просто необходим. Зачем тратить миллиарды на «Крестовский», если все можно сделать быстрее и дешевле? Корейцы на месте арены хотят видеть музей и развлекательные заведения. Мы тоже можем построить такие стадионы в каждом городе. Если нет посещаемости, постройка легко преобразуется во что-нибудь полезное.

Политика, опять политика

КНДР и Южная Корея прошли на открытии Олимпиады под единым флагом. Это лучшее и объединяющее политическое заявление о том, как спорт стоит выше всего остального. Пока украинские журналисты отказываются ехать в Россию, а страна остается без показа чемпионата мира, можно подумать о простых вещах. Футбол – это тоже объединяющая игра, на основе которой легко говорить на важные темы. Все проблемы лучше решать на зеленом газоне, чем искусственно избегать любых пересечений даже при жеребьевке.

Обратный вариант

Кстати, не только Олимпиада способна помочь развитию футбола, но и сам футбол легко скрасит впечатление от игр. С первых дней в Пхенчхане тут пошла тенденция на сенсации. Если вы болеете за команду уровня «Урала» и ждете от нее неожиданного прорыва, эта Олимпиада просто создана для вас. Например, шведский биатлонист Самуэльссон никогда не попадал в десятку лучших, а на Олимпиаде неожиданно выиграл серебро. Он всего в два раза старше футбольного «Краснодара», но уже сильно удивляет. И таких сенсаций немало в каждом виде спорта.

Спарринг с друзьями

Лучшие тянутся за лучшими и становятся еще лучше – этот закон, кажется, работает абсолютно везде. В футболе подобного пока не хватает. Конкуренцию в футбольных школах часто убивают разными факторами за пределами поля. Теперь взгляните на лидеров женского фигурного катания. 15-летняя Алина Загитова и 18-летняя Евгения Медведева занимаются на одном катке и у одного тренера. Обе выиграли серебряную медаль Олимпиады в командном турнире, а теперь юная Загитова может превзойти конкурентку в одиночном турнире. Редкий пример из игры с мячом – московский ЦСКА. Там молодежь тоже честно бьется друг с другом даже за взрослую основу, но этого слишком мало.

Лучшая группа поддержки

Болельщики сборной Северной Кореи – сильнейшие на этой Олимпиаде. Синхронные движения и хоровое пение вызывают эмоции даже при неудачном выступлении спортсменов. Пока корейские хоккеистки без шансов слетают соперницам, примерно 200 одинаковых фанаток восхищают мир. Представьте, если бы такая группа поддержки была у футболистов клуба «Знамя Труда», который за 17 матчей зоны «Запад» набрал всего три очка. Тогда бы над их игрой смеялись чуть меньше.

twit text — RΛMIN NΛSIBOV (@RaminNasibov) 11 февраля 2018 г.

Смешанный спорт

Напоследок немного фантазии. Сейчас набирает популярность женский футбол, но без помощи сильного пола девушкам сложно. Олимпийским видом наконец-то признали керлинг со смешанными парами, а интерес к этому виду спорта сразу подогрелся. Нашу страну здесь представляют Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. К сожалению, в финал Олимпиады они не пробились, но за семейную пару из Санкт-Петербурга болели всем корейским стадионом. А еще, пока вы спали, они выиграли первую олимпийскую медаль в истории российского керлинга.



В футболе тоже можно устроить что-то подобное. Если на поле одновременно выйдут Юрий Лодыгин и Ксения Коваленко, эмоциональных зрителей на трибунах точно прибавится. Сочетание силы и красоты нравится всем.