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    Подольски отрыл кафе с шаурмой. В первый же день – часовые очереди


    4
    Голосов: 5
    09.01.2018 18:00
    Чемпион мира запускает очень народный бизнес.

    Все мы помним Лукаса Подольски по матчам за «Арсенал», «Баварию» и «Интер», его 130 матчей за сборную Германии и медаль чемпиона мира. Сейчас Подольски выступает в японском клубе «Висел Кобе» и уже думает о будущем. Свои деньги вместе с еще двумя совладельцами немец вложил в кафе в Кельне. Профиль – небольшое заведение быстрого питания с турецкими кебабами.

    Сообщается, что на открытии «Mangal Doener» собралось не менее тысячи человек. «Это просто идея, у меня сейчас даже нет бизнес-плана. А открыть пятизвездочный ресторан – не мой стиль», – убеждает Подольски. В местной газете усомнились в правильности такого решения, поскольку профессиональный спортсмен не должен питаться такой пищей. «У спортсмена эта еда может сжечься минут за десять», – возражает футболист. Намек был еще и на кафе с продажей мороженого, которое Подольски открыл в прошлом июне.

    Но тогда не было такого ажиотажа, который захлестнул открытие нового кафе на днях.

    Удовольствие не из дешевых – 4,5 евро за порцию (порядка 300 рублей), но сообщается, что вся еда изготовлена из высококачественных продуктов. «Другие едут учиться играть в гольф после тренировок, а я продаю мороженое, кебабы и одежду и просто получаю удовольствие», – подводит итог Подольски. Он обещает вернуться к этому проекту, когда будет время. Похоже, это еще не последний магазин, который откроет футболист.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter.com/DailySabah, dw.com, Daily Mail
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +225

      dovakin 12 января 2018, 10:21

      Молодец, парень! Знает, что востребовано в народе! Нынче все питаются шаурмой: от бомжа до директора крупной компании.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 10 января 2018, 19:32

      красавчик, так держать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      nikki22 10 января 2018, 17:23

      с каких пор шаверма в немеции стала народной???ааа!!!там же теперь арабов как грязи! ассимилируют немок!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 10 января 2018, 17:09

      Молодец парень!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 10 января 2018, 13:39

      Кормить людей, во все времена, было почётной возможностью проявить себя и свой труд!!.. Успехов!.. Лукас-футболист-кормилец-бизнесмен!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 10 января 2018, 09:26

      Норм тема.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 9 января 2018, 23:42

      Респект!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      wassiok 9 января 2018, 23:13

      Это не шаурма а Дёнерная

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > wassiok 10 января 2018, 22:27

      Тогда уж Кебабная

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 9 января 2018, 22:51

      все равно не он будет робить

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 января 2018, 22:21

      Одного не пойму,какое отношение Подольски имеет к шаурме?Вот например Озил или Хейдира...Это два "чебурека."Что нет национального польского блюда?Куда катится мир?

      -2
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      Рейтинг: +1974

      android-uz > mutabor0992 10 января 2018, 07:47

      Ну наверное в Германии есть спрос на шаурму и донер, да и там же и турков очень много))

      0
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