Подольски отрыл кафе с шаурмой. В первый же день – часовые очереди

Чемпион мира запускает очень народный бизнес.

Все мы помним Лукаса Подольски по матчам за «Арсенал», «Баварию» и «Интер», его 130 матчей за сборную Германии и медаль чемпиона мира. Сейчас Подольски выступает в японском клубе «Висел Кобе» и уже думает о будущем. Свои деньги вместе с еще двумя совладельцами немец вложил в кафе в Кельне. Профиль – небольшое заведение быстрого питания с турецкими кебабами.

Сообщается, что на открытии «Mangal Doener» собралось не менее тысячи человек. «Это просто идея, у меня сейчас даже нет бизнес-плана. А открыть пятизвездочный ресторан – не мой стиль», – убеждает Подольски. В местной газете усомнились в правильности такого решения, поскольку профессиональный спортсмен не должен питаться такой пищей. «У спортсмена эта еда может сжечься минут за десять», – возражает футболист. Намек был еще и на кафе с продажей мороженого, которое Подольски открыл в прошлом июне.

Но тогда не было такого ажиотажа, который захлестнул открытие нового кафе на днях.

Удовольствие не из дешевых – 4,5 евро за порцию (порядка 300 рублей), но сообщается, что вся еда изготовлена из высококачественных продуктов. «Другие едут учиться играть в гольф после тренировок, а я продаю мороженое, кебабы и одежду и просто получаю удовольствие», – подводит итог Подольски. Он обещает вернуться к этому проекту, когда будет время. Похоже, это еще не последний магазин, который откроет футболист.