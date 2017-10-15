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    • «Бавария» хочет вернуть Хамеса «Реалу». Что происходит?

    «Бавария» хочет вернуть Хамеса «Реалу». Что происходит?


    4
    Голосов: 4
    15.10.2017 14:00
    Крутой трансфер обернулся полным провалом.

    Да, что происходит?

    «Бавария» только что поменяла главного тренера: на место Карло Анчелотти, у которого не получилось в Мюнхене, пришел Юпп Хайнкес. В связи с этим поползли слухи, что немецкий гранд откажется от услуг Хамеса Родригеса и вернет колумбийца в «Реал». По данным Blu Radio, Хайнкес не нуждается в услугах игрока. Стоит отметить, что видеть Хамеса в Мюнхене хотел лично Анчелотти, с которым звездный полузащитник пересекался как раз в «Реале».

    Как Хамес проявил себя в «Баварии»?

    На данный момент – не очень здорово. Даже при Анчелотти Родригес сыграл всего один полный матч (и еще четыре неполных), отметившись при этом одним забитым мячом и одним голевым пасом. Учитывая репутацию топового игрока, которую имеет Хамес, эта статистика совсем не впечатляет.

    На каких условиях колумбиец играет в Мюнхене?

    Еще пару месяцев назад казалось, что «Бавария» провернула шикарную сделку. Немецкий клуб взял Хамеса в долгосрочную аренду с правом выкупа через два сезона за 40 млн евро (по сегодняшним меркам – очень скромная цена). Прошло немного времени, и ситуация кардинально изменилась: Анчелотти покинул Германию, а в планы нового тренера Родригес не входит.

    Как Хамес играл за «Реал»?

    В предыдущем сезоне Зидан часто оставлял Хамеса на скамейке, особенно в ключевых матчах Лиги чемпионов (а на финал с «Ювентусом» игрок не попал даже в заявку). Когда колумбиец выходил на поле, то забивал голы и давал результат: 11 мячей и 12 передач во всех турнирах. Тем не менее, он явно не считался любимчиком главного тренера и летом решил уйти.

    Нынешний Родригес, вероятно, не входит не только в планы Хайнкеса, но и в планы Зидана. Иначе «Реал» не прописывал бы в сделке с «Баварией» право выкупа за символические 40 млн.

    Правильно ли поступает «Бавария»?

    Большие клубы не испытывают жалости к топ-игрокам. Если ты не нужен «Баварии», то она легко с тобой расстанется. Тем более, Хамесу выгоднее вернуться в «Реал» и подыскать себе новый клуб зимой, чем сидеть на мюнхенской скамейке и ждать благоволения от Хайнкеса.

    Напомним, что «Бавария» готова заплатить штраф, но вернуть колумбийца обратно в Мадрид.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1389

      Fin035 28 ноября 2017, 12:26

      Всех в ПСЖ......)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      Seamus 16 октября 2017, 18:39

      Его Моуриньо хотел... Может зимой попытаются еще одну аренду состряпать?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      с13 16 октября 2017, 09:10

      Ну все,конец карьере

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 октября 2017, 00:06

      Нужно переезжать в Италию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 15 октября 2017, 19:33

      Агент явно недорабатывает. Слишком много разговоров. Давно пора решить вопрос, а то парень закомплексует..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 15 октября 2017, 18:03

      Очень способный и яркий парень. Но он должен быть лидером, а не "одним из". Перейдя в условный Милан, раскроется полностью, я думаю, при условии работы с качественным тренером, а не Монтеллой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 октября 2017, 14:32

      По-моему Хамес просто плод прекрасной работы агента...иначе я хз как он столько лет оказывается в грандах европейского футбола

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 октября 2017, 14:22

      есть люди на сезон или два в одном клубе...

      1
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