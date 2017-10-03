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    • Российская футболистка исполнила мечту и уехала в Европу. Кто она?

    Российская футболистка исполнила мечту и уехала в Европу. Кто она?


    3.1
    Голосов: 8
    03.10.2017 19:00
    Теперь она играет в женской испанской Примере.

    Надежда Карпова – российская футболистка, нападающая сборной России. Этой осенью Надежда, забившая за ЖФК «Чертаново» 12 голов в 34 матчах, подписала контракт с испанской «Валенсией».

    Когда Наде поступило предложение от «Валенсии», она вместе с другими девушками из сборной России по футболу сидела в «Макдональдс» и ела гамбургеры:

    «Я была на чемпионате Европы, мы сыграли три матча и не вышли из группы. Турнир закончился, и мы пошли в «Макдональдс». Звонит мне замдиректора «Чертаново» и говорит: «Тебя «Валенсия» хочет подписать. Ты как?». Я не успела про них почитать, поэтому реально думала, что какая-то слабая команда. Думала, это вторая или третья лига.

    Но мне повезло. В «Зорком» я играла с испанкой Марией Руис, написала ей в директе: «Ты знаешь что-нибудь про «Валенсию»? Меня туда зовут». Она отвечает: «Да ладно? У них офигенная команда, большая структура, это топовый клуб». Они за 30 игр прошлого сезона пропустили всего 9 мячей. В Лигу чемпионов не попали, потому что в последнем туре проиграли «Барсе» всего 1:2».

    Вчера Карпова дебютировала за «Валенсию» в женской испанской Примере и сразу же могла забить красивый гол. Соперника выручила вратарь:

    Предлагаем взглянуть на фото из инстаграма Надежды.

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    С рэпером Yanix.

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    Все еще думаете, что Надя не горяча?

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    А вот так Карпова забивает – с игры и с пенальти:

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    Публикация от Nadya Karpova (@karpichito)

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    Публикация от Nadya Karpova (@karpichito)

    Новая девушка Санчеса, которой недовольны 50 тысяч чилийцев

    Обнаженная девушка в краске. Самое удивительное представление футбольной формы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 8
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 5 октября 2017, 07:21

      из криминальных фавел россии? чеж все расписаны так, у меня судьба похуже их но я не колю купола на всю грудь, тупо бабла нет

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 октября 2017, 20:06

      ну так как женского чемпионата у нас практически нет то права на все сто глядишь что то и выйдет

      0
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      Рейтинг: +70744

      insider_retro 4 октября 2017, 16:09

      Любит подать себя в суровом запортаченном обличии!..
      А в глубине души - просто девочка!!..))

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 4 октября 2017, 15:09

      нормас чикса
      пол сменить и в мужскую подойдет

      0
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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 4 октября 2017, 13:46

      это не с 2drots случайно?

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 4 октября 2017, 09:29

      она вообще улыбается когда нибудь? улыбка бы ей пошла к лицу)

      2
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 4 октября 2017, 09:06

      "большая структура, это топовый клуб" - судя по полю в бабском футболе совсем мракота, если это ТОП, то где остальные играют?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      nikki22 4 октября 2017, 08:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пусть катиться на все четыре....на родине ничего не показала,думает там блеснет?я так не думаю.попользуют и выдворят! но родина предательство не забывает!в жфк ей места уже не будет,и это будет правильно.

      -6
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      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > nikki22 4 октября 2017, 12:43

      какое предательство поехавший?

      4
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      ...
      Рейтинг: +31

      Цесаревна Натали > nikki22 5 октября 2017, 09:13

      ты в своем уме ?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 4 октября 2017, 08:15

      можно смело ставить в мужскую сборную росии хуже точно не будет результат

      2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 4 октября 2017, 07:29

      Удачи!!!

      1
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