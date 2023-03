«Заткнись и делай свою работу, нацист». Скандал вокруг африканца, за которого предлагают огромные деньги

Кто такой Наби Кейта

Гвинейский полузащитник не был столь заметен еще пару лет назад – он играл за французский «Истр» и австрийский «Ред Булл», но «Лейпциг», только-только получивший путевку в Бундеслигу, раскошелился на 15 миллионов евро и перетащил Кейта себе в команду. Результат превзошел все ожидания – футболист здорово помог «Лейпцигу» выйти в Лигу чемпионов, а продавать его не хотят даже за сумму в пять раз превышающую ту, за которую немцы его взяли.

Чем он хорош на поле

Кейта иногда называют улучшенной копией Нголо Канте – представляете тогда, что это за монстр? Главная позиция гвинейца – центр поля. Иногда его придвигают к атаке, потому что вместе с дриблингом (по этому показателю в Бундеслиге круче лишь Дембеле) у него отлично получаются обостряющие и разрезающие передачи. Но чаще Кейта действует на месте опорника – с отборами и перехватами у него все отлично. А вот игру в воздухе подтянуть бы не мешало.

Вместе с тем, Наби занял второе место в списке лучших игроков сезона Бундеслиги по мнению самих футболистов. Чаще они голосовали лишь за Левандовски.

История отказов «Ливерпулю»

Конечно, после такого сверхудачного сезона Кейта мигом заинтересовал топ-клубы. Наиболее настойчивым был «Ливерпуль», который готовился еще в конце мая побить свой собственный трансферный рекорд. Англичане трижды обращались в клуб с огромными предложениями, но ни за 65, ни за 75, ни за 83 миллиона евро «Лейпциг» Кейта не отпускал, хотя изначально в конце июня на сумму, эквивалентную примерно 78 миллионам евро, немцы вроде бы были согласны.

Сам Кейта желает перейти именно в «Ливерпуль», а клуб до сих пор ищет пути, чтобы приобрести игрока. Появилось сообщение, что англичане дождутся окончания следующего сезона и тогда смогут забрать Кейта, выплатив отступные в размере примерно 53 миллионов евро (видимо, такая опция должна появиться летом 2018-го согласно контракту).

Что случилось на днях

В тот момент, когда шум вокруг возможного трансфера утих, о себе решил напомнить сам Кейта. Настолько он был чем-то недоволен на тренировке «Лейпцига», что в безумном подкате влетел в одноклубника Диего Демме. Говорят, футболисты помирились, а руководство все-таки снова задумалось о продаже.

Naby Keita vs Diego Demme.



Not sure what else Demme was expecting, 2bh. pic.twitter.com/MWnHYwwjpm