Лукаку стал игроком «МЮ». «Спартаку» предложили купить Дзюбу. Дайджест событий дня

Ходят слухи о продаже «Зенитом» Дзюбы

Сегодня российские СМИ опубликовали информацию, согласно которой «Зенит» намерен продать нападающего Артема Дзюбу в нынешнее трансферное окно. По их данным, санкт-петербургский клуб уже предложил игрока «Спартаку», но руководство красно-белых ответило отказом. Таким образом, «Зенит» продолжает поиски вариантов трудоустройства футболиста нынешним летом. При этом отмечается, что питерцы видят в роли основного нападающего Александра Кокорина. Впрочем, Сергей Фурсенко заявил, что о переговорах со «Спартаком» ему ничего не известно.

«Краснодар» представил форму без Смолова

Пресс-служба «Краснодара» разместила в соцсетях комплект домашней и гостевой форм перед стартом нового сезона. Домашняя форма будет традиционной – в черно-зеленых цветах, а гостевой комплект выполнен в белом цвете с черными и зелеными вставками. Стоит отметить, что лидер клуба – Федор Смолов – отсутствовал на представлении формы. Посмотреть на экипировку «Краснодара» можно тут.

Аргентинский защитник отказался от перехода в «Зенит»

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт отреагировал на слухи о предложении «Зенита» в размере 10 миллионов евро. Переезжать в Россию футболист не собирается. «Мне бы было интересно поиграть в Европе. И я намерен поехать туда, если поступит интересное предложение. Хочется, чтобы в финансовом плане это было выгодно «Эстудиантесу». «Зенит»? Не в курсе о предложении оттуда. В любом случае, продолжение карьеры в России на сегодняшний день мне неинтересно», – отметил Фойт.

Кержакова могут оштрафовать за браконьерство

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков разместил с соцсетях фотографию с четырьмя лососями, которых он поймал в Онежском озере. В связи с этим, отдел Росрыболовства по Карелии начал проверку в связи с возможным случаем браконьерства. Если будет подтверждено, что рыба поймана на территории республики Карелии и Вологодской области, то Кержакова ждет штраф и конфискация судна и орудий ловли.

«МЮ» приобрел Лукаку. Наконец-то, официально!

«Манчестер Юнайтед» сделал долгожданное объявление о покупке нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Манкунианцы заключили с игроком сборной Бельгии пятилетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Форвард присоединится к команде Жозе Моуринью на предсезонных сборах в Лос-Анджелесе. Что касается суммы перехода, то она оценивается в 90 миллионов фунтов. 75 миллионов «Эвертон» получит в качестве разовой выплаты, еще 15 – в случае удачного выступления Лукаку в новой команде.

Обамеянг может усилить «Челси»

После ухода форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» лондонский «Челси» переключился на нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. Сам африканец готов покинуть Бундеслигу, но переговоры с «Миланом» протекают непросто, поскольку итальянцы не могут предложить устраивающую Обамеянга зарплату. У «Челси» есть возможность удовлетворить финансовые запросы игрока, поэтому его переход в лондонский клуб оценивают как вероятный.

«Бавария» планирует приобрести Хамеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к уходу из мадридского клуба, но не в «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» или «Интер», как это планировалось, а в мюнхенскую «Баварию». Испанские СМИ располагают информацией об интересе немцев к колумбийцу. Кроме того, с Хамесом прекрасно знаком нынешний главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, который работал с футболистом в «Реале».

Самый красивый гол Кубка конфедераций забил мексиканец

Гол полузащитника сборной Мексики Марко Фабиана в ворота команды Германии в полуфинале Кубка конфедераций-2017 был признан самым красивым на турнире по итогам голосования болельщиков. За забитый мяч Фабиана проголосовали 55% фанатов. Вторым стал еще один мексиканец Рауль Хименес, забивший Новой Зеландии во втором туре группового этапа. На третьем месте гол полузащитника сборной Португалии Рикарду Куарежмы, поразившего ворота Мексики также на групповой стадии.

Пройди опрос и помоги Бомбардиру стать лучше