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  • Российских футболистов снова подозревают в допинге. Что опять происходит?

Российских футболистов снова подозревают в допинге. Что опять происходит?

Что случилось на днях?

По информации Daily Mail, все 23 игрока сборной России на ЧМ-2014 попали под подозрение в применении допинга. Кроме того, ведется расследование по еще 11 игрокам, которые на тот турнир не ездили. ФИФА отреагировала незамедлительно: «Все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 — в том числе членов сборной России — дали отрицательный результат. ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию WADA в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций».

Что же не понравилось Макларену?

Главный мировой борец с русским допингом считает, что в России есть банк чистых образцов мочи, используемый, в том числе, для футболистов. ««У нас есть информация, в которой существует ссылка на попытку найти подходящий образец, возможно, для замены», – при этом сообщил Макларен, сомневающийся аж в 155 пробах российских футболистов.

Напомните, кто вообще такой Макларен?

Канадский 71-летний профессор, который уже более 40 лет занимается юридической деятельностью. В конце 2014 года Макларена назначили заняться расследованием распространения, применения и сокрытия допинга в России.

И что дальше?

Новой реакции ФИФА вряд ли стоит ждать, тем более что по ее последнему сообщению – ни одной положительной допинг-пробы на Кубке конфедераций не зафиксировано. Что касается доклада Макларена, то он сейчас не в лучшем положении после того, как в марте WADA признало, что в докладе недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. В случае с футболом ситуация для него обстоит еще хуже, поскольку ФИФА категорически отвергает существование каких-либо положительных допинг-проб у российских футболистов.

Что говорилось в том докладе?

Сам доклад состоит из двух частей и взят на основе показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В нем описывается процесс замены «грязных» анализов спортсменов «чистыми». Касается это Олимпийских игр 2012 и 2014 годов в более чем 30 видах спорта.

При чем здесь футбол?

В марте оказалось, что в докладе Макларена фигурируют российские футболисты. Причем четверо из них – представители сборной России, это Акинфеев, Глушаков, Денисов и Жирков. Ответ ФИФА был исчерпывающим. «Насколько ФИФА осведомлена, есть списки футболистов, но мы не можем применять обвинения и санкции, так как у WADA нет никаких конкретных доказательств», – отметила гендиректор организации Фатма Самура.

Англия. Премьер-лига Англия
Комментарии (11)
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STAFOR13
1498663760
клоун, давно пора Вовке занести парням из допинга, что бы проверили всех канадских спортсменов, Макларену потом руку пожмут за результаты, что из за него пол сборных везде откосились, куда "это" лезет, это он у себя в стране подлизывает своим близким братьям, а сюда приехал бы раб и язык в опе был бы
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turist82
1498666295
Надо бы этому козлу...по зубам, по-нашему
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mihail1980
1498667157
как всегда россию перед чм надо завалить
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Нас Много
1498667731
Похоже Макларену, моча окончательно ударила в голову...
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Одинокий волк Маквейд
1498723725
Что-же они пьют, болезные. Антиигрин, какой-нибудь. Вы прекращайте.
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Superviser77
1498732742
Макларен-дебил. По яйцам ему надо попинать, чтоб заткнулся уже сучка..
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ФК_Полоцк
1498738104
это они еще и под допингом?)))
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bombandir123
1499176118
Мда......Ладно бы там победили 1 место подозрения довали бы, а то из группы не вышли и подозрения доют!!!!!!!
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