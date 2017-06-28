Российских футболистов снова подозревают в допинге. Что опять происходит?

Что случилось на днях?

По информации Daily Mail, все 23 игрока сборной России на ЧМ-2014 попали под подозрение в применении допинга. Кроме того, ведется расследование по еще 11 игрокам, которые на тот турнир не ездили. ФИФА отреагировала незамедлительно: «Все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 — в том числе членов сборной России — дали отрицательный результат. ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию WADA в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций».

Что же не понравилось Макларену?

Главный мировой борец с русским допингом считает, что в России есть банк чистых образцов мочи, используемый, в том числе, для футболистов. ««У нас есть информация, в которой существует ссылка на попытку найти подходящий образец, возможно, для замены», – при этом сообщил Макларен, сомневающийся аж в 155 пробах российских футболистов.

Напомните, кто вообще такой Макларен?

Канадский 71-летний профессор, который уже более 40 лет занимается юридической деятельностью. В конце 2014 года Макларена назначили заняться расследованием распространения, применения и сокрытия допинга в России.

И что дальше?

Новой реакции ФИФА вряд ли стоит ждать, тем более что по ее последнему сообщению – ни одной положительной допинг-пробы на Кубке конфедераций не зафиксировано. Что касается доклада Макларена, то он сейчас не в лучшем положении после того, как в марте WADA признало, что в докладе недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. В случае с футболом ситуация для него обстоит еще хуже, поскольку ФИФА категорически отвергает существование каких-либо положительных допинг-проб у российских футболистов.

Что говорилось в том докладе?

Сам доклад состоит из двух частей и взят на основе показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В нем описывается процесс замены «грязных» анализов спортсменов «чистыми». Касается это Олимпийских игр 2012 и 2014 годов в более чем 30 видах спорта.

При чем здесь футбол?

В марте оказалось, что в докладе Макларена фигурируют российские футболисты. Причем четверо из них – представители сборной России, это Акинфеев, Глушаков, Денисов и Жирков. Ответ ФИФА был исчерпывающим. «Насколько ФИФА осведомлена, есть списки футболистов, но мы не можем применять обвинения и санкции, так как у WADA нет никаких конкретных доказательств», – отметила гендиректор организации Фатма Самура.