Бруна Маркезини снова вдохновляет на подвиги Неймара

«Был у меня друг, а потом он начал встречаться», – пошутил Рафинья в Instagram, выступив в роли подсвечника для Неймара и его любимой девушки. Знакомим вас с ней.
Бруна Маркезини уже с пяти лет начала работать в качестве модели, с восьми – как актриса, еще чуть позже – в рекламных кампаниях. Она очень известна у себя на родине, а в ее Instagram кучкуются более 18 миллионов подписчиков. Притом родилась она в одном из небогатых районов Рио в семье краснодеревщика и работницы фабрики одежды. Семейство вскоре переехало в более престижное место города. Во многом благодаря активной работе Бруны.
С Неймаром они встречались еще тогда, когда девушке не исполнилось и 17 лет. Хватило на пару лет и разбежались. Потом еще разок пытались возобновить отношения, но ненадолго. С прошлого года – снова вместе. На этот раз куда серьезнее, Неймар даже жениться обещал – как раз в 2017-м. Говорят, прежние отказы бразильца сыграть свадьбу и влияли на разрывы.