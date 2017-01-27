Бруна Маркезини снова вдохновляет на подвиги Неймара

«Был у меня друг, а потом он начал встречаться», – пошутил Рафинья в Instagram, выступив в роли подсвечника для Неймара и его любимой девушки. Знакомим вас с ней.

Бруна Маркезини уже с пяти лет начала работать в качестве модели, с восьми – как актриса, еще чуть позже – в рекламных кампаниях. Она очень известна у себя на родине, а в ее Instagram кучкуются более 18 миллионов подписчиков. Притом родилась она в одном из небогатых районов Рио в семье краснодеревщика и работницы фабрики одежды. Семейство вскоре переехало в более престижное место города. Во многом благодаря активной работе Бруны.

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Июл 21 2014 в 7:13 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Авг 28 2014 в 11:53 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Сен 7 2014 в 4:31 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Сен 19 2014 в 4:13 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Июл 26 2016 в 6:25 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Дек 14 2016 в 5:34 PST

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Июн 30 2015 в 2:02 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Июл 7 2015 в 7:53 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Окт 20 2015 в 3:07 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Дек 17 2014 в 9:28 PST

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Окт 13 2014 в 4:20 PDT

С Неймаром они встречались еще тогда, когда девушке не исполнилось и 17 лет. Хватило на пару лет и разбежались. Потом еще разок пытались возобновить отношения, но ненадолго. С прошлого года – снова вместе. На этот раз куда серьезнее, Неймар даже жениться обещал – как раз в 2017-м. Говорят, прежние отказы бразильца сыграть свадьбу и влияли на разрывы.

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Сен 24 2014 в 1:55 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Сен 26 2014 в 3:47 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Окт 31 2014 в 3:26 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Окт 31 2014 в 4:18 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Окт 31 2014 в 4:59 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Ноя 13 2014 в 5:59 PST

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Янв 5 2015 в 6:03 PST

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Фев 3 2015 в 3:40 PST

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Фев 16 2015 в 10:41 PST

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Окт 14 2015 в 6:19 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Авг 7 2016 в 7:26 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Авг 7 2016 в 1:30 PDT

text Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Окт 17 2016 в 4:29 PDT

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