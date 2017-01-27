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    Бруна Маркезини снова вдохновляет на подвиги Неймара


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    Голосов: 3
    27.01.2017 18:50
    «Был у меня друг, а потом он начал встречаться», – пошутил Рафинья в Instagram, выступив в роли подсвечника для Неймара и его любимой девушки. Знакомим вас с ней.

    Бруна Маркезини уже с пяти лет начала работать в качестве модели, с восьми – как актриса, еще чуть позже – в рекламных кампаниях. Она очень известна у себя на родине, а в ее Instagram кучкуются более 18 миллионов подписчиков. Притом родилась она в одном из небогатых районов Рио в семье краснодеревщика и работницы фабрики одежды. Семейство вскоре переехало в более престижное место города. Во многом благодаря активной работе Бруны.

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    С Неймаром они встречались еще тогда, когда девушке не исполнилось и 17 лет. Хватило на пару лет и разбежались. Потом еще разок пытались возобновить отношения, но ненадолго. С прошлого года – снова вместе. На этот раз куда серьезнее, Неймар даже жениться обещал – как раз в 2017-м. Говорят, прежние отказы бразильца сыграть свадьбу и влияли на разрывы.

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    text

    Фото опубликовано Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

    Пэйдж Милиан – девушка, которая ждет ребенка от Рахима Стерлинга

    Кейт Гудлэнд – замечательная подруга Гарри Кейна, которая родила ему дочь

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Бруны Маркезини
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +20

      BiTcH 3 февраля 2017, 12:07

      Красивая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 30 января 2017, 10:39

      пока единственная очень красивая бразильянка, из тех что бывали тут)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 29 января 2017, 16:20

      ни одной фотки с неймаром нету

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 29 января 2017, 07:34

      Хороша, бразильская чертовка..))) На Гермиону чем то похожа)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 28 января 2017, 08:21

      симпотяга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Des79 28 января 2017, 05:54

      По моему нормальная! Совет да любовь как говориться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1389

      brhr 28 января 2017, 05:08

      Хороша бабенка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 января 2017, 21:15

      Норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 27 января 2017, 21:03

      Хороша бабенка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 27 января 2017, 20:43

      Нормальная деваха

      1
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