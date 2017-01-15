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    «Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег


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    Голосов: 6
    15.01.2017 15:00
    Диего Коста получил сумасшедшее предложение из Китая и поругался с Антонио Конте. «Бомбардир» рассказывает все подробности скандала, из-за которого «Челси» рискует потерять лидерство в Премьер-лиге.

    Что случилось

    За день до матча «Лестер» – «Челси» сразу несколько британских изданий сообщили сенсационную новость: Диего Коста пропустит матч своей команды, но не из-за травмы, а из-за конфликта с главным тренером. Наутро эту информацию подтвердила Guardian. Причина конфликта проста (и стара, как мир) – деньги. По слухам, Косте предложили баснословные деньги в Китае – 30 миллионов фунтов в год. Затем испанец заявил медицинскому штабу «Челси» о наличии у него травмы, но врачи не согласились с игроком. Все это вылилось в конфликт с Конте, и Коста был отцеплен от участия в игре против «Лестера».

    Что свидетельствует о конфликте

    Как минимум – отсутствие Косты в заявке на игру с «Лестером». Как максимум – инсайд от Sky Sports News, раскрывающий детали ссоры футболиста и тренера. Если верить сообщениям Ская, то Конте в пылу негодования бросил следующие слова: «Можешь валить в Китай». Учитывая, что у Косты уже есть опыт разжигания конфликтов внутри команды (Диего был одним из зачинщиков бунта против Моуринью), нынешняя ситуация – это последнее, что нужно Конте, который мечтает выиграть золото в свой первый английский сезон.

    Во что это выльется

    Если сумасшедшее предложение из Китая (а именно – от «Тяньцзинь Цюаньцзянь») действительно имеет место быть, то Коста захочет уйти. Как свидетельствует опыт Оскара и Витселя, от таких денег футболисты не отказываются. Коста вообще может стать вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира – признайтесь, кто из вас не хотел бы зарабатывать 600 тысяч фунтов в неделю?

    С другой стороны, «Челси» волен не отвечать на китайское предложение согласием – и не продавать нападающего, у которого остается 2,5 года по действующему с синими контракту. Это, однако, может повлечь за собой банальный бунт – такой же, как у Димитри Пайета в «Вест Хэме» (правда, с разными исходными данными).

    Почему Коста захочет уйти

    Не только потому, что это типичное поведение для футболиста. Есть игроки, которым важны трофеи и слава, но Коста (о чем мы уже писали в подробном материале о нем) – это человек, который с юных лет стремился к финансовому благосостоянию и не очень хотел играть в футбол, думая, что найдет занятие прибыльнее. И теперь он его, кажется, все-таки нашел – вместо игры в футбол Диего будет выступать в китайской Суперлиге.

    Антураж

    Несмотря на циркулирующие в прессе слухи, перед матчем с «Лестером» Коста запостил следующее фото в Инстаграм с подписью «Вперед, Челси!»:

    text

    Фото опубликовано Diego Costa (@diego.costa)

    Впрочем, Диего уже никто не верит. Поговаривают, что его агент, Жорже Мендеш, уже находится в Китае:

    А вот так, по мнению аккаунта Not Match of the Day, Коста тусовался после получения предложения от «Тяньцзинь Цюаньцзянь»:

    Решит ли «Челси» продать своего лидера после такой вечеринки?

    Вывернул игру. Как Канте изменил себя и «Челси»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +26

      ДiMaNы4 17 января 2017, 09:30

      Ссора была, Коста хотел играть, но у него была проблема со спиной, но Конте сказал, что тебе нужно отдохнуть, так как следующая игра важнее чем с Лестером и дам ему отдых и Коста этим был не доволен. И так получилось что до этого было предложение из Китая, которое к этой ситуации не относится. Просто Конте боится не хочет что бы Коста получил серьезную травму, вот и дал отдохнуть. Конфликт был, но не из-за денег. Итальянец всегда говорил что деньги не играют для него роль и если бы реально коста сказал про деньги, мне кажется продали бы его в китай и купили нападающего такого же уровня.

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 15 января 2017, 02:47

      Какие то идиоты вбросили вам инфу про ссору, а все взяли и схавали... Даже Конте сказал что Коста не играл из-за проблем со спиной, ни о каких ссорах в команде речи не шло, так же сказал и Алонсо.

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 14 января 2017, 19:52

      Будет теперь китайцам по ногам ходить и кусать их

      1
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      Рейтинг: +124

      marshal9 14 января 2017, 19:35

      что значит" вместо игры в футбол Диего будет выступать в китайской Суперлиге." этими словами БОМБОРДИР вызывает неуважение к китайскому футболу к их болельщикам и тд. Очнитесь вас что всех жаба давит?

      0
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      Рейтинг: +73

      Фесс > marshal9 14 января 2017, 19:43

      Здорово стебанули) юмор) чОрный футбольный юмор)

      0
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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 14 января 2017, 19:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да трындец!! пошли они на куй,желторотые обезьяны!!!! решили вообще чисто китайский футбол на земле устроить!!

      -4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 января 2017, 18:57

      китай рулит

      0
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 14 января 2017, 18:45

      да пусть накуй идет куйня беспонтовая

      -1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 14 января 2017, 17:56

      не футболисты а шлюхи

      2
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 14 января 2017, 17:45

      ну, а почему бы и нет. когда еще столько предложат

      1
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      Рейтинг: +10

      ZveganTotal 14 января 2017, 17:43

      Вот и Косту денежки скушали. Следующий 10 номер сине-гранатовых...жаль

      0
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