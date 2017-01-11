Каррера вмешался в переговоры по Самедову. «Зенит» заинтересовался Лысцовым. Дайджест событий дня

«Спартак» по настоянию Карреры не будет платить за Самедова больше 3 миллионов

Как рассказал известный комментатор Нобель Арустамян, «Спартак» не будет платить за переход Александра Самедова больше 3 миллионов евро, тогда как «Локомотив» намерен выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 5 миллионов. «Свое вето на покупку Самедова за 5 миллионов евро наложил главный тренер красно-белых Массимо Каррера, слово которого в нынешней трансферной политике «Спартака» имеет существенный вес», – пояснил Арустамян.

Терри может перейти в «Борнмут»

Защитник «Челси» Джон Терри может провести остаток сезона в «Борнмуте» на правах аренды. «Борнмут» сакцентировался на кандидатуре Терри после того, как лондонский клуб отозвал из аренды Натана Аке. В текущем сезоне 36-летний игрок провел в чемпионате Англии пять матчей за «Челси», результативными действиями не отметился, получив одну желтую карточку. Напомним, что Терри выступает в рядах синих на протяжении 20 лет.

«Реал» готов предложить за Дибалу 105 миллионов евро

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что королевский клуб предлагает за аргентинца 90 миллионов евро, теперь же предложение выросло до 105 миллионов. Самому футболисту «Реал» готов платить 10 миллионов евро в год. Действующее соглашение 23-летнего нападающего с «Ювентусом» рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне Дибала сыграл 11 матчей в чемпионате Италии, записал на свой счет четыре года и две голевые передачи.

«Зенит» интересуется российским защитником «Бенфики»

Игрок «Бенфики» Виталий Лысцов, выступающий на позиции центрального защитника, заинтересовал «Зенит». В настоящий момент воспитанник московского «Локомотива» арендован аутсайдером португальского чемпионата «Тонделой», однако летом 21-летний футболист должен вернуться в расположение лиссабонского клуба. Отметим также, что Лысцов выступал за юношеские и молодежную сборные России. По существующей информации, сумма трансфера может составить порядка 10 миллионов евро.

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Роналду претендует на звание спортсмена года по версии Laureus

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду претендует на звание спортсмена года по версии Мировой академии спорта Laureus, сообщает пресс-служба организации. Торжественная церемония прошла в швейцарском Цюрихе. В номинации «Прорыв года» за награду поборются сборная Португалии, победившая на Евро-2016, а также английский «Лестер», сенсационно выигравший чемпионат Англии в прошлом сезоне. Звание «Команды года» могут получить мадридский «Реал», первенствовавший в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира, сборная Бразилии, добывшая золото на домашней Олимпиаде в Рио, а также упомянутая сборная Португалии – триумфатор ЧЕ-2016.

«Бешикташ» опроверг информацию об интересе к Смолову

Представитель «Бешикташа» сообщил, что клуб не заинтересован в услугах нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По информации, которую ранее распространили турецкие СМИ, «черные орлы» якобы уже сделали предложение по Смолову, однако получили отказ. «Смолов в «Бешитакше»? Это неправда. Контактов по этому поводу не было», – заявил менеджер турецкого клуба.

Цауня расторг контракт с ЦСКА

Полузащитник Александр Цауня расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. «По обоюдному согласию сторон принято решение о расторжении трудового договора с латвийским полузащитником Александром Цауней. Мы благодарим Александра за все, что он сделал для ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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«Орел» снимется с чемпионата России и станет любительским клубом

Несмотря на оптимистичные заявления представителей ПФЛ, руководство «Орла» уже приняло решение о снятии клуба с чемпионата России. Таким образом, «Орел» перейдет в разряд любительских команд. «Соответствующее заявление подано еще в конце ноября, просто официального подтверждения о снятии пока нет. Это решение правительства Орловской области, ситуация безвыходная. Уже в зимнее межсезонье планируем вступить в любительскую лигу», – пояснил директор клуба Дмитрий Прокопенко.