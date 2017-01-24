Все трансферы зимы в Англии. Полная таблица

Челси
Пришли: з. Уоллес (Гремио, Бразилия, из аренды), н. Пиазон (Фулхэм, из аренды), н. Чарли Мусонда мл (Бетис, Испания, из аренды), н. Кеннеди (Уотфорд, из аренды), з. Аке (Борнмут, из аренды)
Ушли: п. Оскар (Шанхай СИПГ, Китай), п. ван Гинкел (ПСВ, Голландия, в аренду), п. Оби Микел (Тяньцзинь Тэда, Китай), н. Бэмфорд Мидлсбро), з. Иванович (Зенит, Россия)
Ливерпуль
Пришли: в. Богдан (Уиган, из аренды)
Ушли: з. Илори (Рединг), п. Маркович (Халл Сити, в аренду), з. Сахо (Кристал Пэлас, в аренду),
Манчестер Сити
Пришли: н. Габриэл (Палмейрас, Бразилия)
Ушли: н. Йоветич (Интер, Италия, выкуп контракта), в. Рульи (Реал Сосьедад, Испания, выкуп контракта), п. Зукуллини (Верона, Италия, в аренду)
Арсенал
Пришли: –
Ушли: п. Белик (Бирмингем, в аренду), в. Мэйси (Лютон, в аренду), н. Акпом (Брайтон, в аренду)
Тоттенхэм
Пришли: –
Ушли: п. Кэрролл (Суонси)
Манчестер Юнайтед
Пришли: –
Ушли: в. Джонстон (Астон Вилла, в аренду), п. Шнейдерлин (Эвертон), п. Депай (Лион, Франция)
Эвертон
Пришли: з. Гарбутт (Уиган, из аренды), н. Лукман (Чарльтон), п. Шнейдерлин (Манчестер Юнайтед)
Ушли: п. Клеверли (Уотфорд, в аренду), н. Ниасс (Халл Сити, в аренду), п. Деулофеу (Милан, Италия, в аренду), з. Браунинг (Престон, в аренду), з. Овьедо, п. Гибсон (оба – Сандерленд)
Вест Бромвич
Пришли: п. Ливермор (Халл Сити), з. Уилсон (Борнмут)
Ушли: п. Макманаман (Шеффилд Уэндсдей, в аренду), п. Гарднер (Бирмингем Сити, в аренду), н. Бераино (Сток Сити)
Борнмут
Пришли: з. Каргил (Джиллингхем, из аренды), з. Уиггинс (Бирмингем, из аренды), п. Корник (Лейтон Орьент, из аренды), в. Рэмсдейл (Шеффилд Юнайтед)
Ушли: п. Хиндман (Глазго Рейнджерс), з. Аке (Челси, из аренды), н. Мюррей (Брайтон, выкуп контракта), н. Грэббан (Рединг, в аренду), з. Уилсон (Вест Бромвич)
Саутгемптон
Пришли: в. Хассен (Ницца, Франция, в аренду), н. Габбьяндини (Наполи, Италия)
Ушли: з. Фонте (Вест Хэм)
Сток Сити
Пришли: в. Грант (Дерби Каунти), н. Уоринг (Шевсбюри, из аренды), н. Бераино (Вест Бромвич)
Ушли: в. Хаугард (Уиган, в аренду), н. Кркич (Майнц, Германия, в аренду), з. Тейшейра (свободный агент),
Бернли
Пришли: п. Бартон (свободный агент), п. Вествуд (Астон Вилла), п. Брэди (Норвич)
Ушли: н. Юткевич (Бирмингем), н. Бэмфорд (Челси, из аренды), п. Кайтли (Бертон, в аренду)
Вест Хэм
Пришли: п. Генри (Хорсенс, Дания, из аренды), з. Фонте (Саутгемптон), п. Снодграсс (Халл Сити)
Ушли: н. Дзадза (Ювентус, Италия, из аренды), з. Оксфорд (Рединг, в аренду), п. Пайет (Марсель, Франция)
Уотфорд
Пришли: н. Ранеги (Джургарденс, Швеция, из аренды), н. Пеньяранда (Удинезе, Италия, из аренды), п. Клеверли (Эвертон, в аренду), н. Уларе (Зюльте Варегем, Бельгия, из аренды), н. Ньянг (Милан, Италия)
Ушли: н. Кеннеди (Челси, из аренды), н. Пеньяранда (Малага, Испания, в аренду), н. Синклэйр (Бирмингем, в аренду), н. Игало (Чанчунь Ятай, Китай), п. Гедиура (Мидлсбро)
Лестер Сити
Пришли: п. Ндиди (Генк, Бельгия), з. Вагге (Гранада, Испания, в аренду)
Ушли: п. Шлупп (Кристал Пэлас), з. Эрнандес (Малага, Испания), п. Джеймс (Барнсли, в аренду)
Мидлсбро
Пришли: н. Жестеде (Астон Вилла), п. Сойсало (Илвес, Финляндия), з. Фрай (Ротерхэм, из аренды), н. Бэмфорд (Челси), п. Гедиура (Уотфорд)
Ушли: в. Мельхас (Райо Вальекано, Испания, в аренду), н. Ньюджент (Дерби Каунти), п. Де Сарт (Дерби Каунти, в аренду), п. Моррис (Шефсбюри Таун), п. Нсуэ (Бирмингем Сити), н. Родес (Шеффилд Уэндсдей, в аренду), п. Де Пена (Реал Овьедо, Испания, в аренду)
Кристал Пэлас
Пришли: п. Шлупп (Лестер), н. Андерсон (Болтон, из аренды), п. Миливоевич (Олимпиакос, Греция), з. ван Анхолт (Сандерленд), з. Сахо (Ливерпуль, в аренду)
Ушли: п. Боатенг (Нортхэмптон, в аренду), н. Ладапо (Шефсбюри, в аренду), п. Мутч (Рединг, в аренду)
Сандерленд
Пришли: з. Лескотт (свободный агент), з. Овьедо, п. Гибсон (оба – Эвертон)
Ушли: з. ван Анхолт (Кристал Пэлас)
Суонси Сити
Пришли: н. Эмнес (Блэкберн, из аренды), п. Горре (Нортхэмптон, из аренды), п. Нарсинг (ПСВ, Голландия), з. Ольссон (Норвич), п. Кэрролл (Тоттенхэм), н. Айю (Астон Вилла)
Ушли: з. Тэйлор (Астон Вилла), п. Борроу (Лидс, в аренду), н. Эмнес (Блэкберн, в аренду)
Халл Сити
Пришли: п. Хенриксен (АЗ, Голландия, выкуп контракта), н. Ниасс (Эвертон, в аренду), п. Эвандро (Порту, Португалия), н. Эбдалауи (Олимпиакос, Греция, в аренду), п. Маркович (Ливерпуль, в аренду), п. Гросицки (Ренн, Франция), з. Раннокиа (Интер, Италия, в аренду), п. Ндиайе (Вильярреал, Испания, в аренду)
Ушли: п. Ливермор (Вест Бромвич), в. Макгрегор (Кардифф, в аренду), п. Снодграсс (Вест Хэм), в. Макгрегор (Кардифф, в аренду)