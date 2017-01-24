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Все трансферы зимы в Англии. Полная таблица

Челси

Пришли: з. Уоллес (Гремио, Бразилия, из аренды), н. Пиазон (Фулхэм, из аренды), н. Чарли Мусонда мл (Бетис, Испания, из аренды), н. Кеннеди (Уотфорд, из аренды), з. Аке (Борнмут, из аренды)

Ушли: п. Оскар (Шанхай СИПГ, Китай), п. ван Гинкел (ПСВ, Голландия, в аренду), п. Оби Микел (Тяньцзинь Тэда, Китай), н. Бэмфорд Мидлсбро), з. Иванович (Зенит, Россия)

Ливерпуль

Пришли: в. Богдан (Уиган, из аренды)

Ушли: з. Илори (Рединг), п. Маркович (Халл Сити, в аренду), з. Сахо (Кристал Пэлас, в аренду),

Манчестер Сити

Пришли: н. Габриэл (Палмейрас, Бразилия)

Ушли: н. Йоветич (Интер, Италия, выкуп контракта), в. Рульи (Реал Сосьедад, Испания, выкуп контракта), п. Зукуллини (Верона, Италия, в аренду)

Арсенал

Пришли: –

Ушли: п. Белик (Бирмингем, в аренду), в. Мэйси (Лютон, в аренду), н. Акпом (Брайтон, в аренду)

Тоттенхэм

Пришли: –

Ушли: п. Кэрролл (Суонси)

Манчестер Юнайтед

Пришли: –

Ушли: в. Джонстон (Астон Вилла, в аренду), п. Шнейдерлин (Эвертон), п. Депай (Лион, Франция)

Эвертон

Пришли: з. Гарбутт (Уиган, из аренды), н. Лукман (Чарльтон), п. Шнейдерлин (Манчестер Юнайтед)

Ушли: п. Клеверли (Уотфорд, в аренду), н. Ниасс (Халл Сити, в аренду), п. Деулофеу (Милан, Италия, в аренду), з. Браунинг (Престон, в аренду), з. Овьедо, п. Гибсон (оба – Сандерленд)

Вест Бромвич

Пришли: п. Ливермор (Халл Сити), з. Уилсон (Борнмут)

Ушли: п. Макманаман (Шеффилд Уэндсдей, в аренду), п. Гарднер (Бирмингем Сити, в аренду), н. Бераино (Сток Сити)

Борнмут

Пришли: з. Каргил (Джиллингхем, из аренды), з. Уиггинс (Бирмингем, из аренды), п. Корник (Лейтон Орьент, из аренды), в. Рэмсдейл (Шеффилд Юнайтед)

Ушли: п. Хиндман (Глазго Рейнджерс), з. Аке (Челси, из аренды), н. Мюррей (Брайтон, выкуп контракта), н. Грэббан (Рединг, в аренду), з. Уилсон (Вест Бромвич)

Саутгемптон

Пришли: в. Хассен (Ницца, Франция, в аренду), н. Габбьяндини (Наполи, Италия)

Ушли: з. Фонте (Вест Хэм)

Сток Сити

Пришли: в. Грант (Дерби Каунти), н. Уоринг (Шевсбюри, из аренды), н. Бераино (Вест Бромвич)

Ушли: в. Хаугард (Уиган, в аренду), н. Кркич (Майнц, Германия, в аренду), з. Тейшейра (свободный агент),

Бернли

Пришли: п. Бартон (свободный агент), п. Вествуд (Астон Вилла), п. Брэди (Норвич)

Ушли: н. Юткевич (Бирмингем), н. Бэмфорд (Челси, из аренды), п. Кайтли (Бертон, в аренду)

Вест Хэм

Пришли: п. Генри (Хорсенс, Дания, из аренды), з. Фонте (Саутгемптон), п. Снодграсс (Халл Сити)

Ушли: н. Дзадза (Ювентус, Италия, из аренды), з. Оксфорд (Рединг, в аренду), п. Пайет (Марсель, Франция)

Уотфорд

Пришли: н. Ранеги (Джургарденс, Швеция, из аренды), н. Пеньяранда (Удинезе, Италия, из аренды), п. Клеверли (Эвертон, в аренду), н. Уларе (Зюльте Варегем, Бельгия, из аренды), н. Ньянг (Милан, Италия)

Ушли: н. Кеннеди (Челси, из аренды), н. Пеньяранда (Малага, Испания, в аренду), н. Синклэйр (Бирмингем, в аренду), н. Игало (Чанчунь Ятай, Китай), п. Гедиура (Мидлсбро)

Лестер Сити

Пришли: п. Ндиди (Генк, Бельгия), з. Вагге (Гранада, Испания, в аренду)

Ушли: п. Шлупп (Кристал Пэлас), з. Эрнандес (Малага, Испания), п. Джеймс (Барнсли, в аренду)

Мидлсбро

Пришли: н. Жестеде (Астон Вилла), п. Сойсало (Илвес, Финляндия), з. Фрай (Ротерхэм, из аренды), н. Бэмфорд (Челси), п. Гедиура (Уотфорд)

Ушли: в. Мельхас (Райо Вальекано, Испания, в аренду), н. Ньюджент (Дерби Каунти), п. Де Сарт (Дерби Каунти, в аренду), п. Моррис (Шефсбюри Таун), п. Нсуэ (Бирмингем Сити), н. Родес (Шеффилд Уэндсдей, в аренду), п. Де Пена (Реал Овьедо, Испания, в аренду)

Кристал Пэлас

Пришли: п. Шлупп (Лестер), н. Андерсон (Болтон, из аренды), п. Миливоевич (Олимпиакос, Греция), з. ван Анхолт (Сандерленд), з. Сахо (Ливерпуль, в аренду)

Ушли: п. Боатенг (Нортхэмптон, в аренду), н. Ладапо (Шефсбюри, в аренду), п. Мутч (Рединг, в аренду)

Сандерленд

Пришли: з. Лескотт (свободный агент), з. Овьедо, п. Гибсон (оба – Эвертон)

Ушли: з. ван Анхолт (Кристал Пэлас)

Суонси Сити

Пришли: н. Эмнес (Блэкберн, из аренды), п. Горре (Нортхэмптон, из аренды), п. Нарсинг (ПСВ, Голландия), з. Ольссон (Норвич), п. Кэрролл (Тоттенхэм), н. Айю (Астон Вилла)

Ушли: з. Тэйлор (Астон Вилла), п. Борроу (Лидс, в аренду), н. Эмнес (Блэкберн, в аренду)

Халл Сити

Пришли: п. Хенриксен (АЗ, Голландия, выкуп контракта), н. Ниасс (Эвертон, в аренду), п. Эвандро (Порту, Португалия), н. Эбдалауи (Олимпиакос, Греция, в аренду), п. Маркович (Ливерпуль, в аренду), п. Гросицки (Ренн, Франция), з. Раннокиа (Интер, Италия, в аренду), п. Ндиайе (Вильярреал, Испания, в аренду)

Ушли: п. Ливермор (Вест Бромвич), в. Макгрегор (Кардифф, в аренду), п. Снодграсс (Вест Хэм), в. Макгрегор (Кардифф, в аренду)

Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Челси Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Эвертон Вест Бромвич Борнмут Саутгемптон Сток Сити Бернли Вест Хэм Уотфорд Лестер Мидлсбро Кристал Пэлас Сандерленд Суонси Халл Сити Жестеде Руди Ндиди Онини
Комментарии (3)
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ХУЛИГ@Н 78
1484317648
эххх,завтра интересный матч, Лисы и Аристократы!!!
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sega77+
1485317785
у челси большая текучесть абрамович делает бабки
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Karpathian
1486207721
Джургарденс, Швеция Юргорден же...
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