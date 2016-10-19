Мутко покинет пост министра спорта. «От «Зенит-Арены» воняет коррупцией», – считает депутат. Дайджест событий дня

Колобков сменит Мутко на посту министра спорта России

Кандидатура нынешнего министра Виталия Мутко представлена на пост вице-премьера по вопросам спорта, и в случае назначения Мутко будет курировать спорт, туризм и молодежную политику. На должность министра спорта предложена кандидатура Павла Колобкова, и эти перестановки утвердит президент России Владимир Путин. Ранее Путин сообщил, что в правительстве появится вице-премьер, который будет курировать целый комплекс вопросов.

Депутат определил запах, исходящий от стройки стадиона «Зенита»

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник гневно прокомментировал процесс строительства нового стадиона «Зенита» на Крестовском острове, который летом 2017 года стадион примет матчи Кубка конфедераций, а через год станет одной из главных арен чемпионат мира.

«Когда мы достроим этот стадион, конечно, выдохнем, но потом все равно вернемся к вопросу кто виноват. Я думаю, что сразу после новогодних каникул фракция «Партии Роста» в Законодательном собрании обратится в Счетную палату с настоятельным предложением проверить финансирование «Зенит-Арены» на протяжении всех этих трудных лет. От всего, что происходило на стройке, просто воняло и несло коррупцией и казнокрадством. В то, что этот стадион когда-нибудь окупит все затраченные на него средства, даже если там будет играть сборная России и «Зенит», я не очень верю», – признался Резник.

Россия и Италия сыграют между собой дважды

Сборная России проведет два товарищеских матча с командой Италии – в ноябре 2017 года и в июне 2018 года. Об этом уже договорились представители РФС. «Есть договоренность сыграть в ноябре 2017 года. Если Италия выйдет на чемпионат мира напрямую, избежит стыков, то сыграем в Италии. Возможно, проведем ответный матч в России перед чемпионатом мира. Это может быть в июне 2018 года», – рассказал президент РФС Виталий Мутко.

Аршавин – лучший игрок сентября в чемпионате Казахстана

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин выиграл первое место в опросе главных тренеров и футболистов чемпионата Казахстана по выбору лучшего игрока сентября. Для этого 35-летнему футболисту понадобилось забить два гола в трех сентябрьских матчах. Все три встречи «Кайрат» выиграл.

Кудряшов дисквалифицирован на один матч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет применять дополнительные санкции к защитнику «Ростова» Федору Кудряшову, который был удален в матче десятого тура чемпионата России против «Спартака».

«Комиссия постановила, что судья Безбородов правильно удалил футболиста за фол на 45-й минуте матча. В соответствии со статьей 16 дисциплинарного регламента РФС было решено не применять к игроку дополнительных дисквалификации, кроме автоматической. Кудряшов пропустит матч с «Уфой», – заявил Григорьянц.

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Мостовой объяснил, зачем «Спартак» давит на арбитров

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева. Тот, напомним, заявил, что «Спартак» «поплакался на судейство и получил результат».

«Есть такой способ давления на арбитров. Причем, касается он не только «Спартака», а многих других команд. Вспомните, как по каждому поводу хныкал Виллаш-Боаш? Хотя, если говорить о сине-бело-голубых, то у них есть длинная скамейка. Продали Халка, но пятерых хороших игроков приобрели», – отметил Мостовой.

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Тошич опроверг информацию о травме

Слухи о том, что полузащитник ЦСКА Зоран Тошич получил травму и пропустит матч со «Спартаком», самим игроком не подтвердились. Более того, серб даже удивился: «Со мной все нормально. Никаких проблем. Отыграл против «Монако», начинаю готовиться к «Локомотиву». Не знаю, откуда берутся подобные слухи».

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Калачев не сыграет с «Атлетико»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев остался вне заявки на матч третьего тура Лиги чемпионов против «Атлетико». В основном составе ростовчан его заменил Игорь Киреев. Полностью «старт» «Ростова» выглядит следующим образом: Джанаев, Киреев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун

Матч начнется сегодня в 21:45 по Москве.