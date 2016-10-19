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    Игорь Акинфеев: 10 крутых достижений за 10 страшных лет


    4.7
    Голосов: 6
    19.10.2016 12:30
    1 ноября исполнится десять лет с последнего сухого матча Акинфеева в Лиге чемпионов. «Бомбардир» напоминает, чего за это время сумел добиться лучший голкипер России, пока его сопровождал жуткий антирекорд.

    Выиграл медаль на Евро

    Акинфеев был частью той шикарной команды 2008-го, которая завоевала бронзу на чемпионате Европы. Провел все матчи, пропустил многовато – восемь мячей, но семь из них – от испанцев, и в каком-либо из этих голов обвинить вратаря сложно. А спасал много, особенно в легендарной игре с голландцами.

    Дебютировал на чемпионате мира

    Хоть и очень неудачно, после чего Акинфеева в нашей стране предсказуемо назвали главным виновником провала сборной России. «Филимоновский» гол от Кореи, роковая ошибка на выходе в игре с Алжиром, и наши из группы не вышли. Через пару лет у вратаря будет отличный шанс исправиться.

    Сыграл в плей-офф Лиги чемпионов

    Для российского футбола это серьезное достижение, потому что сейчас о четвертьфиналах-полуфиналах остается только мечтать. В 2009-м ЦСКА провалил чемпионат, но наконец-то выбрался из группы ЛЧ с «Вольфсбургом», «МЮ» и «Бешикташем», а затем переиграл «Севилью» и уже на стадии 1/4 финала дважды минимально проиграл будущему победителю – «Интеру». Через пару лет ЦСКА снова вышел из группы, но уже с Габуловым в воротах – Акинфеев залечивал травму после столкновения с Веллитоном.

    Выиграл четыре чемпионата России

    И приплюсовал их к чемпионствам-2003/2005. В 2006-м ЦСКА выиграл Премьер-лигу ровно за три дня до старта знаменитой серии Акинфеева в ЛЧ, а три других золотых медали голкипер добыл уже под руководством Леонида Слуцкого. Кстати, воскресный матч против «Локо» станет для Акинфеева 350-м в чемпионатах России, и тогда вратарь установит очередной рекорд турнира – столь гигантского количества матчей за одну команду в РФПЛ еще никто не наиграл.

    Выиграл четыре Суперкубка России

    Тут армейцам вообще нет равных с их шестью победами, и к каждой из них свою руку приложил Акинфеев – играл во всех шести матчах за Суперкубок. Четыре из них состоялись уже после начала серии ЛЧ, причем с разными командами, но у «Спартака», «Рубина», «Зенита» и «Ростова» ЦСКА все равно выиграл.

    Выиграл четыре Кубка России

    В этом турнире тоже чаще выигрывал ЦСКА, шесть побед из семи были добыты при Акинфееве, четыре из них – когда началась серия. И тоже в финалах ЦСКА побеждал самые разные команды – «Амкар», «Рубин», «Аланию» и «Анжи». Притом два раза голкиперу приходилось отражать послематчевые пенальти – от Жиркова и Дуймовича, что помогало команде добывать титулы.

    Стал лучшим игроком России

    Произошло это в 2013 году, когда после почти семилетнего перерыва ЦСКА вернул себе титул лучшего клуба страны. В сезоне-2012/13 чемпионство отпраздновали армейцы, а их вратарь был признан лучшим футболистом России. Кстати, тогда же летом 2013-го Акинфеев стал лучшим вратарем в Европе по итогам голосования читателей Goal.com. Голосующие даже перестарались – наш кипер набрал 38% голосов, на 23% опередив Нойера.

    Стал рекордсменом по матчам за ЦСКА

    Еще год назад обогнал Владимира Федотова и возглавил список из игроков, которые провели наибольшее количество матчей за клуб. Неподалеку находится Сергей Игнашевич, отстающий всего на семь игр, но Акинфеев, скорее всего, быстрее отметит 500-матчевый юбилей, и произойдет это в домашней игре с «Амкаром» 4 ноября.

    Едва не выиграл приз за «Сэйв сезона» от УЕФА

    Суперсэйв Акинфеева в матче сборной России против англичан на Евро-2016 был включен в число номинантов на приз «Сэйв сезона», однако первым в голосовании все же стал венгр Габор Кирай, отразивший сложный удар в игре с Бельгией. Сэйв Акинфеева после удара Руни занял второе место.

    Стал по-настоящему счастливым человеком

    Личная жизнь Акинфеева всегда была скрыта от посторонних глаз, свадьба с актрисой Екатериной Герун тоже прошла незаметно. Сейчас вратарь ЦСКА помимо всех своих титулов и медалей еще и отец двоих детей: сын Даниил родился пару лет назад, а дочь Евангелина – в прошлом сентябре. За пределами стадиона об антирекорде ЛЧ Акинфееву, конечно, напоминают многие, но дома вратаря есть кому отвлечь и успокоить. И это куда важнее пропущенных голов и потерянных очков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: standard.co.uk, rfpl.org, ntv.ru
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 6
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    Комментарии (7)
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    007abdul007
    1476871643
    Ещё побил рекорды Яшина и Дасаева по сухим матчам
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    alex kidn
    1476873233
    Стабильность признак мастерства
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    Серго24
    1476877228
    до сих пор не могу понять почему его многие не любят
    Ответить
    Nail-football
    1476891761
    Ребят, а у кого из наших вратарей было сыграно столько матчей в ЛЧ? Вчера он классно сыграл, три-четыре раза вытащил мертвые мячи. Любая серия когда-нибудь заканчивается!
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    Федорыч-НН
    1476947531
    Никогда не надо забывать, что перед вратарем находится четверка защитников и как минимум пара "опорников"...
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    artem 81
    1476966312
    Молодцом
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