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    • Марика Еременко. Кто поддерживает полузащитника ЦСКА в трудную минуту

    Марика Еременко. Кто поддерживает полузащитника ЦСКА в трудную минуту


    3.7
    Голосов: 3
    18.10.2016 16:00
    Пока Роману Еременко предстоит разбирательство по поводу возможного употребления допинга, его поддерживает очаровательная жена – Марика.

    5 матчей в Лиге чемпионов, когда ЦСКА Слуцкого играл смело

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: CSKA.INternet
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии (2)
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    mihail1980
    1476804832
    неверится что ереминка употреблял допинг
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    Альтер
    1476866823
    ну вот! нормальная девушка.Рома не дурак, как другие обладатели силиконовых монстров.
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