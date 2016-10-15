Статья 148. Крутой перфоманс, который бы запретили в России

Фанаты клуба «Динамо Дрезден» перед матчем со «Штутгартом» вывесили классный перфоманс. «Бомбардир» рассказывает, почему в России за такое последовало бы уголовное наказание.

«Динамо Дрезден» не оставил шансов «Штутгарту», разгромив недавнего представителя Бундеслиги со счетом 5:0. Но вторая немецкая лига радует не только крупными счетами и красивым футболом. Вот такой красивый перфоманс подготовили фанаты «Динамо» перед прошедшей победной игрой.

В России за такое могли бы осудить, приняв за оскорбление чувств верующих.