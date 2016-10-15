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    • Статья 148. Крутой перфоманс, который бы запретили в России

    Статья 148. Крутой перфоманс, который бы запретили в России


    3
    Голосов: 4
    15.10.2016 19:25
    Фанаты клуба «Динамо Дрезден» перед матчем со «Штутгартом» вывесили классный перфоманс. «Бомбардир» рассказывает, почему в России за такое последовало бы уголовное наказание.

    «Динамо Дрезден» не оставил шансов «Штутгарту», разгромив недавнего представителя Бундеслиги со счетом 5:0. Но вторая немецкая лига радует не только крупными счетами и красивым футболом. Вот такой красивый перфоманс подготовили фанаты «Динамо» перед прошедшей победной игрой.

    В России за такое могли бы осудить, приняв за оскорбление чувств верующих.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Виталий1
    1476548940
    Детский сад! Интересно, эти "крутые" перформансы нужны кому-нибудь кроме самих фанатов?
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    котыыыы
    1476551178
    Ребята, я вас предупрежу. Если это пост увидит какой- нибудь ФСБ-шник, задолбаетесь по судам ходить. Учитывается не только само действие, но и обычный репост или выкладывание картинки ,как в вашем случае, даже если вы это осуждаете.
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    d_joker
    1476552555
    Что за статья про что???у нас бы осудили вы бы обьяснили за что!короче бомбордир вы гавно соккер был в 1000 раз лучше вас!
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    Valvray
    1476560845
    Очень круто
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    Karpathian
    1476594663
    в 2006 году был в Дрездене, зашел в Альтмаркт там и купил куртку с лого Динамо Дрезден. До сих пор целая, качество, однако.
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    KB_Krasnogorsk
    1476606814
    Ну неоднозначный перф..
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    D'achkov
    1476708509
    топ
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