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    • 50 лет назад вратарь «Манчестер Юнайтед» получал 35 фунтов в неделю

    50 лет назад вратарь «Манчестер Юнайтед» получал 35 фунтов в неделю


    3.7
    Голосов: 3
    10.10.2016 17:00
    За такие деньги сейчас не каждый согласится выступать и в российской ФНЛ. А в Англии нашли контракт футболиста «МЮ», который зарабатывал в 400 раз меньше, чем сейчас Поль Погба.

    Пэт Данн – бывший голкипер «Манчестер Юнайтед», сыгравший 45 матчей в составе манкунианцев и еще пять за сборную Ирландии. Его приобрели из «Шэмрок Роверс» за 10 500 фунтов в 1964 году, Данн сразу же стал чемпионом Англии в своей новой команде.

    Внук бывшего футболиста недавно запостил фотографию контракта его деда. Подлинность сомнений не вызывает – Пэт Данн действительно получал 35 фунтов в неделю. На нынешние деньги – это 640 фунтов, и примерно 50 тысяч рублей на наши деньги. То есть, Данну нужно было бы работать целых девять (!) лет, чтобы получить столько, сколько зарабатывает сейчас в неделю Поль Погба (300 тысяч фунтов).

    Данн выступал за «МЮ» на протяжении трех сезонов, затем отбыл в «Плимут» и вернулся в «Шэмрок», где много лет спустя устроился тренером вратарей. В 2004 году ирландец потерял сознание на предматчевой разминке, а через два года обвинялся в сексуальных домогательствах со стороны психически нездоровой женщины. Пэт Данн умер в сентябре прошлого года в возрасте 72 лет. У него остались двое сыновей и шестеро внуков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии (6)
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    swot1205
    1476108552
    да, а сейчас без бабла никуда
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    Dammit
    1476115107
    Ну, 50 лет всё-таки прошло, соответственно и Погба получает больше)) Меня больше удивляет, что вратарь МЮ ПОЛВЕКА назад получал приблизительно в десять раз больше, чем в России врачи получают сейчас.
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