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  • «Ростов» может остаться без денег. Смолов получил травму. Дайджест событий дня

«Ростов» может остаться без денег. Смолов получил травму. Дайджест событий дня

Спонсор «Ростова» готов прекратить финансировать клуб

Спонсор «Ростова» компания «Группа Агроком» в очередной раз выразила недовольство поведением клуба. На этот раз спонсор намерен выяснить, по какой причине команда вышла на матч с ПСВ (2:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в форме, на которой не было логотипа компании. «Окончательных решений еще никаких не принято, но ситуация обостряется, и если менеджмент клуба не будет предпринимать шаги по урегулированию ситуации, то это закончится тем, что наши отношения могут быть прекращены», – заявил генеральный директор компании Сергей Сапотницкий.

Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

Самолет Роналду потерпел аварию в аэропорту Барселоны

Личный самолет нападающего «Реала» Криштиану Роналду потерпел аварию. Инцидент с Gulfstream G200 произошел при посадке в аэропорту Барселоны, судно получило серьезные повреждения. При аварии никто не пострадал. Сообщается, что на борту самолета самого Роналду не было. Стоимость данного реактивного самолета составляет не менее 14,5 миллионов долларов.

От Карреры в «Спартаке» требуют выхода команды в Лигу чемпионов

Руководство «Спартака» поставило новую задачу перед тренерским штабом Массимо Карреры. Как сообщает источник, работу итальянца будут считать успешной лишь в том случае, если клуб обеспечит себе участие в Лиге чемпионов. Таким образом, москвичи должны занять минимум второе место в чемпионате России. Если же Каррера не справится с задачей, то он имеет неплохие шансы сохранить свой пост в «Спартаке». Отмечается, что члены совета директоров красно-белых также примут во внимание качество игры команды и атмосферу в коллективе.

УЕФА наказал «Легию» проведением матча с «Реалом» при пустых трибунах

УЕФА вынес решение по итогам поведения болельщиков «Легии» в матче с дортмундской «Боруссией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Фанатом польского клуба вменялось использование пиротехники, бросание посторонних предметов, а также расистские выкрики. В итоге УЕФА постановил, что домашний матч с «Реалом» в Лиге чемпионов, который пройдет 2 ноября, «Легия» проведет при пустых трибунах и заплатит штраф 80 тысяч евро.

Яя Туре отреагировал на инцидент с бананом в матче «Ростова» и ПСВ

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал инцидент с бананом, брошенным на поле во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ (2:2). «По-прежнему требуется большая работа по борьбе с расизмом!!!», – написал Туре на своей странице в Twitter. Напомним, ранее футболист критиковал ФИФА за расформирование группы по борьбе с расизмом.

Головин попал в число претендентов на награду Golden Boy

Стал известен список претендентов на награду Golden Boy. Обладателя звания лучшего молодого игрока Европы не старше 21 года определяют путем голосования спортивных журналистов авторитетных изданий. В общий список из 40 футболистов попал и полузащитник ЦСКА Александр Головин. Среди конкурентов россиянина значатся Кингсли Коман («Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Похьянпало сломал ногу и не сыграет до декабря

Нападающий «Байера» Йоэль Похьянпало выбыл на несколько недель. Сообщается, что футболист сломал на тренировке плюсневую кость ноги. По предварительной информации, он не сможет играть до декабря. В нынешнем сезоне Похьянпало сыграл пять матчей и отметился в них четырьмя забитыми голами.

Лига Европы. «Краснодар» разгромил «Ниццу»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Ниццу» со счетом 5:2. В составе краснодарцев по два гола забили Жоаозиньо и Ари, еще один мяч на счету Федора Смолова. За гостей забивали Балотелли и Вильян Кипрен. В моменте с забитым мячом травму получил Федор Смолов. У футболиста повреждение колена. После двух туров «Краснодар» имеет шесть очков, «Ницца» осталась без набранных баллов. В этой группе также выступают «Шальке» и «Зальцбург».

Ключевые моменты матчей Лиги Европы

Россия. Премьер-лига Лига Европы Европа Ростов Спартак Легия Байер Краснодар Смолов Федор Туре Яя Роналду Криштиану Головин Александр Похьянпало Йоэль Каррера Массимо
Комментарии (6)
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oyabun
1475179911
Очень плохо что Смолов травмировался. Надеюсь повреждение не серьезное. Выздоравливай, Федор, ты украшение нашего Чемпионата!
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Ден61
1475183545
Снова банан.
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TUMS
1475185636
Браво Кранодар!
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alexis02lion
1475213061
Хорошая новость для ЦСКА, жаль финна, но молодой, а потому быстро восстановится. В Лиге Европы как всегда наши лучше играют. Смолову и Бало здоровья, оба забили красиво и лидеры своих команд. А Ростов как всегда - интриги, скандалы, расследования - это уж точно преследует клуб.
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lihindic
1475217659
во как
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mihail1980
1475247375
жаль -смолова месяц не увидим
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