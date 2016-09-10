«Реал» забил 5 мячей «Осасуне». Нобоа стал причиной сорвавшегося трансфера Витселя. Дайджест событий дня

В ПСЖ уверены, что Неймар использовал французский клуб в личных целях

Представитель «ПСЖ» прокомментировал информацию о том, что клуб был готов платить нападающему «Барселоны» Неймару 40 миллионов евро в год: «Это ложь. В таком случае расходы клуба на Неймара составили бы 60 миллионов евро в год. Это за гранью. Неймар использовал «ПСЖ», чтобы добиться от «Барселоны» лучших условий».

Напомним, о 40-миллионом предложении Неймару от «ПСЖ» ранее рассказал агент игрока.

Моуринью открестился от личного противостояния с Гвардиолой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с журналистами перед матчем с «Манчестер Сити», закончившимся поражением его команды – 1:2.

«Вы хотите, чтобы встреча «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» была похожа на бой Брука против Головкина, но это не про нас с Гвардиолой. Это не наше личное противостояние, а не противостояние команд. У нас нормальные отношения. Возможно, на бровке могут быть эмоции, но в жизни все нормально», – заявил он в интервью Manchester Evening News.

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Балотелли сделал своим новым партнерам дорогие подарки

Новичок «Ниццы» Марио Балотелли порадовал своих новых партнеров по команде подарками. Нападающий потратил около 15 тысяч евро на презенты, которые, в частности, состояли из дизайнерской одежды. Напомним, 26-летний экс-игрок «Ливерпуля» перебрался во французский клуб в августе нынешнего года на правах свободного агента.

Нобоа стал причиной сорвавшегося перехода Витселя в «Ювентус»

Хавбек «Ростова» Кристиан Нобоа сообщил, что являлся главным кандидатом на замену полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, который был близок к переходу в «Ювентус» во время прошедшего летнего трансферного окна. Напомним, что бельгиец уже прошел медобследование в туринском клубе, однако сине-бело-голубые в последний момент отказались от трансфера. Впоследствии генеральный директор петербуржцев Максим Митрофанов заявил, что срыв перехода 27-летнего игрока в «старую синьору» связан с тем, что руководству не удалось договориться о приобретении полноценной замены.

«Теперь я могу сказать: это действительно так. «Зенит» намеревался купить меня на замену переходящему в «Ювентус» Витселю, но не смог достичь договоренности с «Ростовом» в финансовом плане и отказался от трансфера», – подчеркнул Нобоа.

Салугин забил сумасшедший гол и затащил «Амкар» в зону Лиги чемпионов

В матче 6-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле обыграл «Томь» – 1:0. Предлагаем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.

1:0 – Салугин, 47

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«Реал» играючи расправился с «Осасуной»

В матче 3-го тура Примеры «Реал» на своем поле не оставил шансов «Осасуне», поразив ворота соперника пять раз. Гости ответили голами Ориоля Риеры и Давида Гарсии.

Отметим, что благодаря данной победе «сливочные» единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

Реал – Осасуна – 5:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 6; 2:0 – Данило, 40; 3:0 – Рамос, 45; 4:0 – Пепе, 56; 5:0 – Модрич, 62; 5:1 – Риера, 64; 5:2 – Гарсия, 79.

Удаление: нет – Боннин, 82.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Дубль Игуаина позволил «Ювентусу» переиграть «Сассуоло»

В матче 3-го тура Серии А действующий чемпион Италии «Ювентус» на своем поле взял верх над «Сассуоло» – 3:1. Отметим, что дублем в составе туринского клуба отметился Гонсало Игуаин.

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

Ювентус – Сассуоло – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Игуаин, 5; 2:0 – Игуаин, 10; 3:0 – Пьянич, 27; 3:1 – Антеи, 33.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Траоре забил первые голы на новом стадионе ЦСКА

В матче шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Тереком» нападающий армейцев Ласина Траоре отличился на 26-й и 38-й минутах. Эти голы мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Траоре, 26;

2:0 – Траоре, 38.