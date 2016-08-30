Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цифра дня. Англия сходит с ума на трансферах


    4.3
    Голосов: 10
    30.08.2016 17:09
    Англия продолжает славную традицию бешеных затрат на покупку игроков, покоряя новые вершины сумасшествия. Теперь переход с абсолютно нереальной суммой денег состоялся и в Чемпионшипе. Это точно не Китай?

    Выступая с нынешнего сезона в Чемпионшипе «Астон Вилле» не удалось перетащить обратно в трясину форварда «Халла» Абеля Эрнандеса, который только-только вышел со своей командой в АПЛ. Не беда – есть другое решение, с помощью которого можно громыхнуть сразу на весь мир. Какой уж там Эрнандес, если есть вот такой парень, за которого бирмингемцам не жалко поделиться и суммой, размером с годовой бюджет среднего клуба РФПЛ.

    Остается добавить, что этого товарища «Бристоль Сити» приобрел год назад у французского «Анжера» всего за три миллиона евро. А «Анжер» перед сезоном-2014/15 бесплатно утащил игрока из «Реймса».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: makeagif.com
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 30 августа 2016, 20:44

      Нормально. Все сэконимили и наварились, а виллианам надо обратно в АПЛ так что денег не жалеют. Забивать то некому было в АПЛ, да и в чемпионшипе пока не ахти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 30 августа 2016, 18:26

      оё милионов 5 ему цена

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11