Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Стадион «Зенита» будут строить за счет школ и больниц. Кариоку вызвали в сборную Бразилии. Дайджест событий дня

Стадион «Зенита» будут строить за счет школ и больниц. Кариоку вызвали в сборную Бразилии. Дайджест событий дня

Самая возмутительная новость дня – из Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга утвердило план перераспределения средств ради того, чтобы достроить стадион на Крестовском острове. Согласно информации на официальном сайте, бюджет на постройку школ уменьшится на 505 миллионов рублей, на финансирование учреждений – сократится на 313 миллионов, культурных объектов – на 126 миллионов, здравоохранения – на 925 миллионов. Еще 88 миллионов перераспределится от строительства дома в Колпино, а бюджет на строительство комплекса в Красном селе и реконструкцию оптико-механической профессионального лицея будет сокращен на 155 миллионов. Реакция на эту новость – неоднозначная. Есть и те, кто понимает, и те, кто возмущен.

Почему стадион в Питере – самое стыдное, что есть в русском футболе

Сычев может продолжить карьеру в ФНЛ

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев попал в сферу интересов «Енисея», возглавляемого Андреем Тихоновым. Официальный Twitter клуба даже запустил голосование: стоит ли приглашать этого футболиста, и пока три четверти опрошенных высказываются за этот трансфер. Сам же Сычев в свои 32 года сейчас является свободным агентом.

Сербские судьи будут работать на матче «Ростова» в ЛЧ

Ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом» будет обслуживать сербская бригада арбитров во главе с судьей Милорадом Мажичем. Матч пройдет в среду 24 августа в Ростове-на-Дону и начнется в 21:45 по московскому времени. В первой игре зафиксирована ничья 1:1. В свою очередь, российские арбитры Владислав Безбородов и Алексей Еськов также получили назначения на матчи еврокубков.

Силлессен сыграет против «Ростова» перед отъездом в «Барселону»

Голкипер «Аякса» Яспер Силлессен примет участие в ответном матче Лиги чемпионов против «Ростова», хотя ранее «Барселона» – будущая команда голландца – запретила ему выходить на этот матч из-за риска получения травмы. Однако сейчас каталонцы изменили свое мнение, да и сам вратарь также согласился помочь своей пока еще нынешней команде.

Паршивлюка и Яковлева вернули в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вернул в главную команду защитника Сергея Паршивлюка и нападающего Павла Яковлева. Ранее оба футболиста были отчислены в «Спартак-2» прежним наставником клуба – Дмитрием Аленичевым. «Решение об их переводе из «Спартака-2» было принято лично Каррерой. Итальянец намерен дать Паршивлюку и Яковлеву шанс проявить себя в основной команде и закрепиться в ней», – сообщается на официальном сайте красно-белых.

«Локомотив» не может договориться с Бердыевым

Московский «Локомотив» близок к тому, чтобы отказаться от сотрудничества с бывшим главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Руководство железнодорожников считает, что приход Бердыева может негативно сказаться на развитии клуба и в целом не готово выполнить все требования 63-летнего специалиста. Бердыев, в свою очередь, хотел бы увеличить трансферный бюджет, а также купить в команду Сердара Азмуна и Кристиана Нобоа. Впрочем, сейчас боссы «Локо» преследуют другие цели – возвращают в клуб легенд и пытаются сделать его экономически привлекательным.

Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?

Кариока вызван в сборную

Главный тренер сборной Бразилии Тите включил в заявку национальной команды на матчи отборочного этапа ЧМ-2018 двух совсем не чужих для РФПЛ футболистов – нынешнего полузащитника «Зенита» Жулиано и экс-опорника «Спартака» Рафаэла Кариоку, который сейчас играет за «Атлетико Минейро». В сентябре бразильцам предстоят встречи со сборными Эквадора и Колумбии.

«Арсенал» и «Оренбург» закрыли 4-й тур РФПЛ нулевой ничьей

Заключительный матч четвертого тура РФПЛ «Арсенал» и «Оренбург» отыграли вничью и голов не забили. Оренбургский клуб еще и потерял защитника Малых на следующий тур из-за удаления в Туле. В турнирной таблице «Арсенал» замкнул десятку сильнейших с четырьмя очками и всего одним забитым голом, у «Оренбурга» же дела обстоят хуже – на два балла меньше, а забитых мячей нет вообще.

Зе Луиш, Жирков, Лория и другие герои и антигерои 4-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Енисей Ростов Аякс Барселона Спартак Локомотив Бразилия Арсенал Оренбург Сычев Дмитрий Паршивлюк Сергей Силлессен Яспер Кариока Яковлев Павел Бердыев Курбан Каррера Массимо Мажич Милорад
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nesterenko
1471897106
Ну конечно, даже не удивляюсь, Бомбардир уважаемый, сделай пожалуйста голосование про стадион Крестовский. С вопросом: что делать со стадионом Крестовский; и варианты ответов: а) - достроить, б) будет стоять также еще сто лет, в) посадить всех руководителей нашего футбола и правительства РФ на оклады преподавателей, а на их деньги достроить стадион. УВЕРЕН, 99% ПРОГОЛОСУЮТ ЗА В, А ПОТОМ ЭТО ГОЛОСОВАНИЕ НА КАКОЙ-НИБУДЬ ПЕРЕДАЧЕ ВСУНУТЬ МУТКО В НОС!!!!!!
Ответить
Black Giz
1471898284
Да-а-а, ребята! Такой футбол мне не нужен. Нашли у кого отобрать деньги.
Ответить
moskowcity-petrv
1471900344
Одним словом бомжи)!
Ответить
vladimir-7
1471927553
Пусть питерские государственные служащие во всех городах России сбрасываются по годовой зарплате и достраивают стадион за их счёт. У них денег до х... и больше.
Ответить
AlMann
1471927615
Бомбардир решил заняться вбрасыванием дерьма на вентилятор? Скучно стало?
Ответить
Макс В
1471930100
Газпром - мечты сбываются!!!
Ответить
Dgad
1471930739
У нас всегда так, Богатым еще больше власти и денег, а у бедных последнее забирают,
Ответить
Тим2015
1471939771
никак поделить не могут
Ответить
NEMETSRUS
1471943780
уже заколебали своим стадионом !!
Ответить
alexis02lion
1471947824
Ждём Сыча в Красноярске. Рад за Кариоку. Всем доказал что лучше многих кто у нас был. Про долгострой нет смысла писать - по ходу и тут под конец Усманову надо будет вкладываться, тогда уже точно пилить будет нечего.
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+