Стадион «Зенита» будут строить за счет школ и больниц. Кариоку вызвали в сборную Бразилии. Дайджест событий дня

Самая возмутительная новость дня – из Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга утвердило план перераспределения средств ради того, чтобы достроить стадион на Крестовском острове. Согласно информации на официальном сайте, бюджет на постройку школ уменьшится на 505 миллионов рублей, на финансирование учреждений – сократится на 313 миллионов, культурных объектов – на 126 миллионов, здравоохранения – на 925 миллионов. Еще 88 миллионов перераспределится от строительства дома в Колпино, а бюджет на строительство комплекса в Красном селе и реконструкцию оптико-механической профессионального лицея будет сокращен на 155 миллионов. Реакция на эту новость – неоднозначная. Есть и те, кто понимает, и те, кто возмущен.

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Сычев может продолжить карьеру в ФНЛ

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев попал в сферу интересов «Енисея», возглавляемого Андреем Тихоновым. Официальный Twitter клуба даже запустил голосование: стоит ли приглашать этого футболиста, и пока три четверти опрошенных высказываются за этот трансфер. Сам же Сычев в свои 32 года сейчас является свободным агентом.

Сербские судьи будут работать на матче «Ростова» в ЛЧ

Ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом» будет обслуживать сербская бригада арбитров во главе с судьей Милорадом Мажичем. Матч пройдет в среду 24 августа в Ростове-на-Дону и начнется в 21:45 по московскому времени. В первой игре зафиксирована ничья 1:1. В свою очередь, российские арбитры Владислав Безбородов и Алексей Еськов также получили назначения на матчи еврокубков.

Силлессен сыграет против «Ростова» перед отъездом в «Барселону»

Голкипер «Аякса» Яспер Силлессен примет участие в ответном матче Лиги чемпионов против «Ростова», хотя ранее «Барселона» – будущая команда голландца – запретила ему выходить на этот матч из-за риска получения травмы. Однако сейчас каталонцы изменили свое мнение, да и сам вратарь также согласился помочь своей пока еще нынешней команде.

Паршивлюка и Яковлева вернули в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вернул в главную команду защитника Сергея Паршивлюка и нападающего Павла Яковлева. Ранее оба футболиста были отчислены в «Спартак-2» прежним наставником клуба – Дмитрием Аленичевым. «Решение об их переводе из «Спартака-2» было принято лично Каррерой. Итальянец намерен дать Паршивлюку и Яковлеву шанс проявить себя в основной команде и закрепиться в ней», – сообщается на официальном сайте красно-белых.

«Локомотив» не может договориться с Бердыевым

Московский «Локомотив» близок к тому, чтобы отказаться от сотрудничества с бывшим главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Руководство железнодорожников считает, что приход Бердыева может негативно сказаться на развитии клуба и в целом не готово выполнить все требования 63-летнего специалиста. Бердыев, в свою очередь, хотел бы увеличить трансферный бюджет, а также купить в команду Сердара Азмуна и Кристиана Нобоа. Впрочем, сейчас боссы «Локо» преследуют другие цели – возвращают в клуб легенд и пытаются сделать его экономически привлекательным.

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Кариока вызван в сборную

Главный тренер сборной Бразилии Тите включил в заявку национальной команды на матчи отборочного этапа ЧМ-2018 двух совсем не чужих для РФПЛ футболистов – нынешнего полузащитника «Зенита» Жулиано и экс-опорника «Спартака» Рафаэла Кариоку, который сейчас играет за «Атлетико Минейро». В сентябре бразильцам предстоят встречи со сборными Эквадора и Колумбии.

«Арсенал» и «Оренбург» закрыли 4-й тур РФПЛ нулевой ничьей

Заключительный матч четвертого тура РФПЛ «Арсенал» и «Оренбург» отыграли вничью и голов не забили. Оренбургский клуб еще и потерял защитника Малых на следующий тур из-за удаления в Туле. В турнирной таблице «Арсенал» замкнул десятку сильнейших с четырьмя очками и всего одним забитым голом, у «Оренбурга» же дела обстоят хуже – на два балла меньше, а забитых мячей нет вообще.

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