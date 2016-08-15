Пелле, Боатенг, Вальдес и еще семь идиотских трансферов лета

Херонимо Рульи

Позиция: вратарь

Откуда: «Депортиво Мальдонадо»

Куда: «Манчестер Сити»

Сумма: €5,5 млн

Два сезона аргентинский голкипер Херонимо Рульи играл в «Реал Сосьедаде», хотя принадлежал уругвайскому клубу «Депортиво Мальдонадо». Когда же двухлетняя аренда завершилась, в дело вмешался «Манчестер Сити». Англичане выкупили трансфер 24-летнего Рульи за 5,5 миллионов евро, а затем снова отдали его на полгода во все тот же «Реал Сосьедад».

В личном деле вратаря появилась запись о новой команде, но идиотизм трансфера состоит даже не в этом. Поиграть за «Ман Сити» талантливому вратарю вряд ли удастся. Зимой «Сосьедад» получает право выкупа Рульи всего за 7 миллионов евро. Однако «Манчестер Сити» до 2018 года сможет снова забрать кипера себе, но уже за 14 миллионов. Большой вопрос, зачем топ-клубу понадобилась такая странная схема при оформлении перехода.

Кевин-Принс Боатенг

Позиция: полузащитник

Откуда: «Милан»

Куда: «Лас-Пальмас»

Сумма: свободный агент

Полгода назад Кевин-Принс Боатенг оказался в «Милане» – клубе, где провел лучшие годы своей карьеры. Здесь его несколько месяцев терпели без контракта, а затем все-таки оформили соглашение документально. Без вмешательства Сильвио Берлускони, всегда восхищавшегося Боатенгом, не обошлось.

Однако люди, тренировавшие «Милан», восторга тогдашнего президента клуба не разделяли. Ни разу Кевин не вышел в стартовом составе, а летом неожиданно отправился в Испанию, где его подобрал «Лас-Пальмас». «Я искал место, где в меня поверят», – поделился эмоциями от перехода сам Боатенг. Еще недавно ганец играл в Лиге чемпионов в составе «Шальке», сидел на скамейке в ослабленном «Милане», а теперь представляет команду, каждый сезон мечтающую спастись от вылета. Какой шаг в сторону пропасти будет следующим?

Джордан Айб

Позиция: нападающий

Откуда: «Ливерпуль»

Куда: «Борнмут»

Сумма: €18 млн

Неоправданными тратами в летнее трансферное окно удивляет «Борнмут». Приход из «Лидса» 19-летнего Льюиса Кука, за которого отдали 7 миллионов евро, еще можно оправдать возрастом и талантом игрока. Но покупка Джордана Айба из «Ливерпуля» с существенной переплатой выглядит большой промашкой.

18 миллионов евро «Ливерпуль» наварил на футболисте, который не планировался даже на скамейку запасных. Айб — парень не без таланта, сумевший при этом угодить в немилость Юргену Клоппу. Немецкий тренер посчитал удачей возможность сбагрить Джордана в другой клуб. Более того, за 3,5 миллиона евро ливерпульцы пихнули щедрым покупателям еще и крайнего защитника Смита. В оба трансфера «Ливерпуль» включил функцию обратного выкупа, а на полученные деньги окупил треть многомиллионных летних трат.

Таблица летних трансферов АПЛ

Мэтт Ритчи

Позиция: полузащитник

Откуда: «Борнмут»

Куда: «Ньюкасл»

Сумма: €12 млн

Откуда у «Борнмута» появились деньги на спонсорство «Ливерпуля»? С продажи Мэтта Ритчи — лидера клуба последних четырех сезонов. Шотландец прошел с «Борнмутом» путь из третьего дивизиона до Премьер-лиги. Однако лучший для себя сезон провел в Чемпионшипе, наколотив за год 15 голов и 17 передач.

Видимо, игру против грандов английского футбола креативный полузащитник не потянул. По первому же зову Ритчи сбежал из закрепившегося в Премьер-лиге «Борнмута» в «Ньюкасл», как раз вылетевший в его любимый Чемпионшип. «Борнмут» с этого трансфера ничего не выиграл, а сам Ритчи только получил репутацию игрока, пошедшего по легкому пути.

Грациано Пелле

Позиция: нападающий

Откуда: «Саутгемптон»

Куда: «Шаньдун Лунэн»

Сумма: €15,25 млн

«Нойер сказал мне, что я большой игрок. Но я приехал на Евро как никто и покидаю его никем», – признался итальянский форвард Пелле после поражения от сборной Германии в четвертьфинале Евро. При этом самооценка у нападающего явно занижена. Антонио Конте мечтал забрать Пелле с собой в «Челси», а ушедший из «Саутгемптона» Рональд Куман хотел пригласить нападающего в «Эвертон».

Грациано променял игру в Англии на Китай, поставив деньги на первое место. В «Шаньдун Лунэн» Пелле заработает за два года 40 миллионов евро, но снова вернуться на высокий европейский уровень будет уже сложно.

Виктор Вальдес

Позиция: вратарь

Откуда: «Манчестер Юнайтед»

Куда: «Мидлсбро»

Сумма: свободный агент

«Игра в Премьер-лиге — вызов для меня. Поэтому я и выбрал «Мидлсбро», – комментирует происходящие в карьере странности Виктор Вальдес. Хотя в Англии у известного вратаря как-то сразу не задалось. В составе «МЮ» удалось провести только два матча, хотя туда два года назад голкипер тоже переходил за титулами и новыми впечатлениями.

После ухода из «Барселоны» единственное просветление в карьере Вальдеса случилось в Бельгии. Со «Стандардом», куда «МЮ» ссылал Виктора в аренду, испанец выиграл Кубок Бельгии. «Манчестер» вратаря вернул, но контракт продлевать не стал. Теперь звездный кипер попробует проявить себя уже в стане аутсайдера. Такого в карьере Вальдеса, завоевавшего за карьеру 24 титула, действительно еще не было.

Макс Крузе

Позиция: нападающий

Откуда: «Вольфсбург»

Куда: «Вердер»

Сумма: €7,5 млн

Свой настоящий футбольный путь Макс Крузе начинал именно в «Вердере». Но в 2009 году там его окончательно списали, отправив во вторую Бундеслигу в скромный «Санкт-Паули». Тогда Крузе не отчаялся и смог подняться до уровня сборной Германии. Он играл в Лиге чемпионов в составе «Вольфсбурга», а способностью и универсальностью привлек внимание ведущих команд Европы.

Однако у Макса Крузе есть одна большая проблема — сложный характер. Иоахим Лев выгонял его из сборной Германии за игру в покер, когда нападающий опрометчиво забыл в такси выигранные 75 тысяч долларов. Ненормальность состояния Макса подчеркнуло и его желание нынешним летом обязательно уйти из «Вольфсбурга» в любую другую команду. «Галатасарай» настойчиво пытался забрать горячего парня в не менее жаркую Турцию, однако Макс решил вернуться в низы. Откуда однажды его уже выкидывали.

Таблица летних трансферов Бундеслиги

Мартин Демикелис

Позиция: защитник

Откуда: «Манчестер Сити»

Куда: «Эспаньол»

Сумма: свободный агент

105 матчей провел Мартин Демикелис за английский «Манчестер Сити». В ста из них болельщики желали, чтобы аргентинец поскорее покинул поле. Неоправданные подкаты, глупые обрезы, исчезнувшая с возрастом скорость — главные характеристики игры Демикелиса в Англии. Но «Эспаньол» почему-то не смутило старение известного защитника. При этом на пару с ним в «Эспаньол» попросился Альваро Арбелоа, разорвавший отношения с «Реалом».

В Испании Демикелис успешно играл за «Малагу» под руководством Пеллегрини. Все тот же тренер руководил и продвигал его в «Манчестер Сити». В «Эспаньоле» любимого наставника Мартина Демикелиса не будет. Или игрок знает больше всего остального мира.

10 важных трансферов, которые вы не заметили

Фернандо Льоренте

Позиция: нападающий

Откуда: «Севилья»

Куда: «Суонси»

Сумма: €5,9 млн

Поведение «Суонси» в летнее трансферное окно совершенно не поддается логике. Палоски, Эдер, Айю — нападающие, которых продали по решению руководства. 34,6 миллионов евро «лебеди» получили только с этих троих. Еще 14 миллионов они заработали на уходе защитника Уилльямса в «Эвертон». Но тратить деньги с умом пока не получается.

Сначала в клуб пришел опытный Фернандо Льоренте. В 31 год в его активе целый фактически пропущенный сезон, когда за «Севилью» удалось провести только 13 матчей. Льоренте давно перестал много забивать, а его немногочисленные голы редко получаются важными. Удивительно, что в таком состоянии форвард понадобился «Суонси» – не самой последней команде в английской Премьер-лиге.

Но еще интереснее, что команда вслед за ним подписала нападающего «Атлетико» Борху Бастона за 18 миллионов евро. За основную команду мадридцев этот форвард не сыграл ни разу.

Виктор Ибарбо

Позиция: нападающий

Откуда: «Кальяри»

Куда: «Панатинаикос»

Сумма: аренда

Над 26-летним нападающим Виктором Ибарбо «Кальяри» будто издевается. Стоило команде вылететь из Серии А, как в карьере колумбийца крутые повороты пошли один за другим. Встретилась на его пути «Рома», где Виктор не забил ни одного мяча. Потом был «Уотфорд» и тоже скромный ноль в активе. Не спас ситуацию даже отъезд на родину в «Атлетико Насионал». За полтора года Виктор Ибарбо отметился всего одним голом.

При этом окончательно отпускать Виктора из клуба или, напротив, оставлять его у себя «Кальяри» не собирается. Очередная аренда отправила Ибарбо в Грецию. На уловки агентов купился «Панатинаикос». Однако бороться за чемпионство с форвардом, забивающим раз за сезон, команде будет проблематично.

Пять крутых трансферов, которые вы пропустили