Все трансферы Англии. Полная таблица

Лестер Сити

Пришли: п. Менди (Ницца, Франция), в. Цилер (Ганновер, Германия), з. Эрнандес (Спортинг Хихон, Испания), з. Беналуан (Фиорентина, Италия, из аренды), н. Муса (ЦСКА, Россия), п. Капустка (Краковия, Польша), н. Слимани (Спортинг, Португалия)

Ушли: н. Крамарич (Хоффенхайм, Германия, выкуп контракта), п. Хаммонд (Шеффилд Юнайтед), п. Уотсон (Барнет), н. Блиф (Мазервелл, Шотландия), в. Шварцер, з. Кончески, в. Мэддисон (все – свободные агенты), п. Канте (Челси), з. Мур (Рединг), з. Де Лат (Астон Вилла)

Арсенал

Пришли: п. Джака (Боруссия М, Германия), н. Асано (Хиросима, Япония), з. Дебюши (Бордо, Франция, из аренды), в. Щесны (Рома, Италия, из аренды), з. Мустафи (Валенсия, Испания), н. Перес (Депортиво, Испания)

Ушли: п. Росицки, п. Фламини (оба – свободные агенты), п. Артета (завершил карьеру), в. Щесны (Рома, Италия, в аренду), з. Гнабри (Вердер, Германия), з. Веллингтон (Флуминенсе, Бразилия), п. Уилшир (Борнмут, в аренду), п. Росицки (Спарта, Чехия), п. Кэмпбел (Спортинг, Португалия, в аренду), з. Чемберс (Мидлсбро, в аренду)

Тоттенхэм

Пришли: п. Ваньяма (Саутгемптон), з. Фасио (Севилья, Испания, из аренды), н. Янссен (АЗ, Голландия), п. Нкуду (Марсель, Франция), п. Сиссоко (Ньюкасл), в. Пау Лопес (Эспаньол, Испания, в аренду)

Ушли: з. Фасио (Рома, Италия, в аренду), п. Притчард (Норвич), п. Шадли (Вест Бромвич), п. Мэйсон (Халл Сити), з. Едлин (Ньюкасл), п. Бенталеб (Шальке, Германия, в аренду), н. Н'Жие (Марсель, в аренду)

Манчестер Сити

Пришли: п. Гюндоган (Боруссия Д, Германия), п. Нолито (Сельта, Испания), п. Зинченко (Уфа, Россия), з. Денайер (Галатасарай, Турция, из аренды), п. Зукулини (АЕК, Греция, из аренды), п. Робертс (Селтик, Шотландия, из аренды), п. Сане (Шальке, Германия), н. Габриэл (Палмейрас, Бразилия), з. Стоунс (Эвертон), в. Браво (Барселона, Испания), п. Габриэл (Палмейрас, Бразилия), п. Морено (Атлетико Насионал, Колумбия)

Ушли: н. Джеко (Рома, Италия, выкуп контракта), з. Лежен (Эйбар, Испания), в. Райт (завершил карьеру), з. Демичелис (свободный агент), в. Харт (Торино, Италия), з. Денайер (Сандерленд), з. Мангала (Валенсия, Испания, в аренду), п. Насри (Севилья, Испания, в аренду), н. Бони (Сток Сити, в аренду)

Манчестер Юнайтед

Пришли: п. Мхитарян (Боруссия Д, Германия), н. Ибрагимович (ПСЖ, Франция), з. Байи (Вильярреал, Испания), п. Погба (Ювентус, Италия)

Ушли: в. Вальдес (Мидлсбро), п. Пауэлл (свободный агент), н. Кин (Халл Сити), з. Варела (Айнтрахт Франкфурт, Германия, в аренду), з. Бортвик-Джексон (Вулверхэмптон, в аренду), н. Уилсон (Дерби Каунти, в аренду), п. Перейра (Гранада, Испания, в аренду), п. Янузай (Сандерленд, в аренду), з. Макнэйр, п. Лоу (оба – Сандерленд), з. Блэккет (Рединг)

Саутгемптон

Пришли: п. Редмонд (Норвич), п. Хейбьерг (Бавария, Германия), п. Буфал (Лилль, Франция), п. Буфал (Лилль, Франция), в. Маккарти (Кристал Пэлас)

Ушли: п. Мане (Ливерпуль), п. Ваньяма (Тоттенхэм), н. Хуанми (Реал Сосьедад, Испания), в. Дэвис (завершил карьеру), п. Рамирес (Мидлсбро), н. Пелле (Шандунь Лунэн, Китай)

Вест Хэм

Пришли: п. Ланзини (Аль-Джазира, Катар, выкуп контракта), п. Фегули, н. Мартинес (оба – Валенсия, Испания), п. Нордвейт (Боруссия М, Германия), п. Торе (Бешикташ, Турция, в аренду), н. Айю (Суонси), н. Дзадза (Ювентус, Италия, в аренду)

Ушли: з. Томкинс (Кристал Пэлас), з. Линкер (Блэкберн, в аренду), з. О'Брайан (свободный агент), п. Сонг (Барселона, Испания, из аренды), н. Эменике (Фенербахче, Турция, из аренды)

Ливерпуль

Пришли: п. Мане (Саутгемптон), в. Кариус (Майнц, Германия), з. Матип (Шальке, Германия), н. Балотелли (Милан, из аренды), н. Альберто (Депортиво, Испания, из аренды), п. Груйич (Црвена Звезда, Сербия, из аренды), п. Маркович (Фенербахче, Турция, из аренды), з. Клаван (Аугсбург), п. Вейналдум (Ньюкасл)

Ушли: п. Тейшейра (Порту, Португалия), з. Туре (свободный агент), п. Айб (Борнмут), з. Шкртел (Фенербахче, Турция), п. Аллен (Сток Сити), н. Бентеке (Кристал Пэлас), п. Альберто (Лацио, Италия), н. Балотелли (Ницца, Франция), п. Маркович (Спортинг, Португалия, в аренду)

Сток Сити

Пришли: п. Аллен (Ливерпуль), п. Собхи (Кайро, Египет), н. Бони (Манчестер Сити, в аренду), в. Грант (Дерби Каунти, в аренду), з. Мартинс Инди (Порту, Португалия, в аренду)

Ушли: п. Сидуэлл (Брайтон), н. Одемвинге (свободный агент), н. Хоселу (Депортиво, Испания, в аренду), з. Вольшейд (Вольфсбург, Германия, в аренду)

Челси

Пришли: н. Батшуайи (Марсель, Франция), п. Пашалич (Монако, Франция, из аренды), п. ван Гинкел (ПСВ, Голландия, из аренды), п. Куадрадо (Ювентус, Италия, из аренды), п. Атсу (Малага, Испания, из аренды), з. Джилободжи (Вердер, Германия, из аренды), п. Марин (Трабзонспор, Турция, из аренды), п. Канте (Лестер), в. Эдуарду (Динамо Загреб, Хорватия), з. Луиз (ПСЖ, Франция), з. Алонсо (Фиорентина, Италия)

Ушли: п. Салах (Рома, Италия), н. Перица (Удинезе, Италия), п. Бога (Гранада, Испания, в аренду), з. Аке (Борнмут, в аренду), в. Амелия (свободный агент), н. Пато (Коринтианс, Бразилия, из аренды), н. Фалькао (Монако, Франция, из аренды), з. Баба (Шальке, Германия, в аренду), з. Джилободжи (Сандерленд), з. Бэмфорд (Бернли, в аренду), п. Кенеди (Уотфорд, в аренду), п. Пиазон (Фулхэм, в аренду), н. Реми (Кристал Пэлас, в аренду)

Эвертон

Пришли: в. Стекеленбург (Фулхэм), п. Тарашай (Грассхопперс, Швейцария, из аренды), з. Уильямс (Суонси), п. Боласи (Кристал Пэлас), .н Валенсия (Вест Хэм, в аренду)

Ушли: в. Ховард (Колорадо, США), з. Маттиони, з. Хибберт, п. Осман, п. Пиенар (все – свободные агенты), з. Стоунс (Манчестер Сити), п. Пиенаар (Сандерленд), п. Макгиди (Престон, в аренду)

Суонси Сити

Пришли: п. Фер (КПР), з. ван дер Хорн (Аякс, Голландия), в. Треммель (Вердер, Германия, из аренды), п. Табану (Сент-Этьен, Франция, из аренды), н. Льоренте (Севилья, Испания), н. Бастон (Атлетико, Испания)

Ушли: н. Палоши (Аталанта, Италия), н. Эдер (Лилль, Франция), з. Бартли, п. Граймс (оба – Лидс, в аренду), н. Айю (Вест Хэм), з. Уильямс (Эвертон)

Уотфорд

Пришли: н. Саксесс (Гранада, Испания), з. Кабаселе (Генк, Бельгия), н. Синклейр (Ливерпуль), в. Арлаускис (Эспаньол, Испания, из аренды), п. Дукур (Гранада, Испания, из аренды), з. Хуанфран (Депортиво, Испания, из аренды), п. Жуньига (Наполи, Италия, в аренду), з. Кабул (Сандерленд), п. Перейра (Ювентус, Италия), з. Кабаселе (Генк, Бельгия), п. Кумс (Гент, Бельгия), н. Окака (Андерлехт, Бельгия), з. Джа Джедже (Марсель, Франция)

Ушли: з. Лаюн (Порту, Португалия), п. Хурадо (Эспаньол, Испания), з. Анджелла (Удинезе, Италия), н. Ибарбо (Рома, Италия, из аренды), п. Суарес (Валенсия, Испания), н. Выдра, п. Аня (оба – Дерби Каунти)

Вест Бромвич

Пришли: п. Филлипс (КПР), п. Шадли (Тоттенхэм), з. Ньом (Уотфорд), п. Робсон-Кану (Рединг)

Ушли: в. Линдегор (Престон), п. Сессеньон, н. Аничебе (оба – свободные агенты), з. Честер (Астон Вилла)

Кристал Пэлас

Пришли: п. Таунсенд (Ньюкасл), з. Томкинс (Вест Хэм), в. Манданда (Марсель, Франция), н. Бентеке (Ливерпуль), н. Реми (Челси, в аренду)

Ушли: н. Гейл (Ньюкасл), з. Хангеланд, н. Шамах, н. Адебайор (все – свободные агенты), п. Боласи (Эвертон)

Борнмут

Пришли: н. Мауссет (Гавр, Франция), з. Хиндман (Фулхэм), з. Аке (Челси, в аренду), п. Кук (Лидс), п. Айб (Ливерпуль), п. Уилшир (Арсенал, в аренду)

Ушли: п. Ритчи (Ньюкасл), з. Элфик (Астон Вилла), п. Томлин (Бристоль Сити), н. Стокли (Абердин, Шотландия), з. Зубар, з. Дистен (оба – свободные агенты), н. Мюррей (Брайтон, в аренду), п. Итурбе (Рома, Италия, из аренды)

Сандерленд

Пришли: п. Джаккерини (Болонья, Италия, из аренды), п. Мавриас (Фортуна, Германия, из аренды), з. Джилободжи (Челси), з. Макнэйр, з. Лоу (оба – Манчестер Юнайтед), п. Пиенаар (Эвертон), п. Ндонг (Лорьян, Франция), з. Денайер (Манчестер Сити, в аренду), п. Янузай (Манчестер Юнайтед, в аренду)

Ушли: з. Вергини (Бока Хуниорс, Аргентина), н. Грэм (Блэкберн), н. Флетчер (Шеффилд Уэнсдей), в. Харпер, з. Робердж, з. Браун (все – свободные агенты), н. Тойвонен (Ренн, Франция, из аренды), п. М'Вилла (Рубин, Россия, из аренды), н. Н'Дойе (Трабзонспор, Турция, из аренды), п. Джаккерини (Наполи, Италия), з. Кабул (Уотфорд)

Бернли

Пришли: п. Лейч (Мазервелл, Шотландия), в. Поуп, п. Гудмундссон (оба – Чарльтон), п. Дефур (Андерлехт, Бельгия), п. Хендрик (Дерби Каунти)

Ушли: в. Гилкс, п. Бартон (оба – Глазго Рейнджерс, Шотландия), п. Тэйлор, п. Дайер (оба – свободные агенты), з. Дафф (завершил карьеру)

Мидлсбро

Пришли: п. Де Рон (Аталанта, Италия), н. Фишер (Аякс, Голландия), з. Эспиноза (Спортинг Хихон, Испания), в. Вальдес (Манчестер Юнайтед), з. Барраган (Валенсия, Испания), п. Рамирес (Саутгемптон), н. Негредо (Валенсия, Испания, в аренду)

Ушли: з. Вильямс (Перт, Австралия), н. Кике Сола (Атлетик Бильбао, Испания, из аренды), в. Агацци (Милан, Италия, из аренды), з. Вудгейт (свободный агент), п. Рич (Шеффилд Уэнсдей), п. Карайол (Ноттингем)

Халл Сити

Пришли: п. Мэйсон (Тоттенхэм), п. Хенриксен (АЗ, Голландия), в. Маршал (Кардифф), н. Кин (Манчестер Юнайтед), н. Мбокани (Динамо Киев, Украина, в аренду)

Ушли: з. Тэйлор, н. Алуко (оба – свободные агенты), п. Диаме (Ньюкасл)