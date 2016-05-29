Кержаков выиграл трофей. На арене ЦСКА может пройти финал еврокубка. Дайджест событий дня

«Цюрих» выиграл кубок Швейцарии

Произошла почти кинематографичная ситуация: в финале кубка сошлись команды, до последнего боровшиеся за выживание в чемпионате. И если в самом важном противостоянии победу одержал «Лугано», то успокоительный трофей достался «Цюриху». Таким образом, в Лигу Европы от Швейцарии попала команда, которая будет выступать во втором по силе дивизионе. Александр Кержаков, играющий последний по арендному соглашению матч, провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. Единственный мяч, ставший в итоге победным, на счету Папе Сарра.

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Новый московский стадион может в ближайшие годы принять еврокубок

Стадион ЦСКА еще официально не открыт, однако клуб уже подал заявку на проведение финала Лиги Европы. Об этом сегодня сообщил Виталий Мутко. Исходя из его официального комментария, арена вряд ли сможет принять матч такого масштаба ранее 2018-го года. Однако несколькими часами позже Роман Бабев опроверг слова министра, заявив, что армейцы подали заявку только на матч Суперкубка Европы. Сам же стадион будет официально открыт этим летом.

Десять игроков сборной России сдали допинг-пробы

«Санта-Барбара» о допинге и российском спорте продолжается. Сегодня очередь проверяться на мельдоний и прочие вещества дошла до футбольной сборной России. В рамках контроля со стороны УЕФА пробы были взяты у десяти футболистов. Впрочем, в процедуре не стоит искать элементов заговора – это лишь один из этапов подготовки любой команды к Евро. Первую пробу сборники сдавали еще перед матчем с Францией. Сегодня настала очередь второй и, соответственно, последней.

Симеоне не уверен, что останется в «Атлетико»

На послематчевой пресс-конференции тренер «матрасников» признал, что его команда на поле была слабее соперника. В расстроенных чувствах Диего заявил, что задумается над своим будущим в клубе. Конкретной информации о вариантах продолжения карьеры талантливого тренера пока нет.

«Ростов» не может предоставить Бердыеву финансовых гарантий

Руководство клуба обещало главному тренеру уладить все вопросы до субботы. Однако никакой информации о продлении контракта не поступает до сих пор. Напомним, что Бердыев поставил начальству ультиматум: расплатиться по долгам и предоставить финансовые гарантии на будущий сезон. За неделю руководство не успело уладить все вопросы, а, следовательно, застопорились и переговоры по контракту с тренером.

Почему чемпионство «Ростова» никому не нужно

Решение о будущем Аленичева в «Спартаке» примет член совета директоров

Судьба специалиста, принесшего красно-белые место в Лиге Европы и тихие нотки спартаковского футбола, будет решаться лично Александром Жирковым – членом совета директоров и, да, просто однофамильцем. Выбор видится непростым, поскольку: а) команда не выполнила задачу на сезон; б) по слухам, на место тренера «Спартака» претендуют Курбан Бердыев и Станислав Черчесов. Похоже, логичное завершение данного сюжета не последует, пока не разрешиться проблема, обозначенная в прошлой новости.

Луческу намерен пригласить в «Зенит» талантливого согражданина

Речь о 25-летнем румынском полузащитнике клуба «Астра» Денисе Алибеке. На протяжении трех лет он входил в состав миланского «Интера», выступал на правах аренды за «Мехелен», «Вииторул» и «Болонью», а в этом месяце выиграл со своим нынешним клубом чемпионство. Хавбек может похвастать серьезной статистикой: в минувшем сезоне он отличился 16 раз в 26 матчах. Однако, есть вероятность, что не только это привлекло петербуржский клуб, ведь трансферная стоимость талантливого футболиста составляет всего 1,28 миллиона евро.

Форварда сборной Мексики похитили

И речь здесь вовсе не о конкурентах, жаждущих переманить игрока к себе – все куда серьезнее. Алан Пулидо сегодняшней ночью возвращался с вечеринки домой, как вдруг дорогу ему перекрыли несколько автомобилей. Похитители уволокли 25-летнего футболиста в автомобиль прямо с ночных улиц Сьюдад-Виктории и увезли в неизвестном направлении. По информации мексиканских СМИ, никаких требований семье Пулидо преступники пока не выдвигали.

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