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  • Есть ли жизнь без Дзагоева? Как будет играть сборная России на Евро

Есть ли жизнь без Дзагоева? Как будет играть сборная России на Евро

Вратари

Позиции Акинфеева в сборной, несмотря на не самую надeжную игру, при Слуцком непоколебимы. С вероятностью 99% место в воротах на матчи группового этапа займeт именно Игорь. Юрий Лодыгин и Гилерме рассматриваются Леонидом Викторовичем исключительно как запасные. Так что тут и писать особо не о чем. Можно сколько угодно ругать Акинфеева, однако основной вратарь – именно он.

Слуцкий: Игорь Акинфеев – это величайший вратарь, который установил столько рекордов, которые можно считать до посинения. Но все его будут оценивать по тому, как он выйдет и сыграет ближайших матчах.

Защита

Примерно так же прозаично всe и в обороне. Связке Василий Березуцкий – Сергей Игнашевич альтернативы в нашем футболе просто нет, потому их появление на поле также не подлежит сомнению. С приходом Романа Нойштедтера у Слуцкого появилась возможность варьировать состав в центре обороны, однако вряд ли он будет рисковать и выпускать на поле футболиста, который не сыграл с нынешними игроками основы ни одного официального матча.

Интереснее ситуация на флангах. После травмы Олега Кузьмина и повреждения Жиркова (хотя, согласно неофициальным данным, между игроком и тренером случился конфликт) в сборную были приглашены Алексей Березуцкий, Роман Шишкин, Георгий Щенников, Игорь Смольников и Дмитрий Комбаров. Несмотря на обилие травм, место на правом краю обороны, скорее всего, займeт защитник «Зенита», а на противоположном фланге сыграет проведший неплохой сезон Шишкин. Комбаров и Щенников будут игроками подмены, которые в случае травм смогут, хоть и неполноценно, заменить игроков старта.

Слуцкий: Мы ждали до последнего тура, потому что к огромному сожалению подтвердились наши худшие опасения. И Кузьмин в последнем туре получил травму, и Жирков все-таки понял, что слишком сильно его беспокоит ахилл. Увы, потери есть, но мы предполагали, что такая ситуация возможна и потому заранее продумывали варианты, как заменить выбывших. На протяжении всего цикла Кузьмин и Жирков были важными игроками для национальной команды, поэтому обидно – и нам, и им. Но такова спортивная жизнь.

Полузащита

А вот здесь всe гораздо интереснее. После того, как досадную травму получил Алан Дзагоев, Слуцкий едва ли спокойно спит по ночам. В заключительно отрезке сезона Алан набрал фантастическую форму и сильно бы пригодился команде на полях Франции. Вероятнее всего, сборная, как и ЦСКА, будет играть с двумя опорниками и одним атакующим полузащитником. В стане «армейцев» Дзагоев исполнял роль опорного полузащитника, который, пока Вернблум выгрызал мячи из ног соперников, мог со спокойной душой подключаться к атакам. В национальной команде роль Понтуса исполнит либо Игорь Денисов, либо Денис Глушаков. Оба провели, мягко говоря, не самый выдающийся сезон, потому их потенциальному партнeру в лице Павла Мамаева придeтся как следует отрабатывать и сзади.

Атакующего полузащитника с большой долей вероятности исполнит Олег Шатов, однако в том случае, если главный тренер решит использовать игрока «Зенита» на фланге, эту роль может примерить на себя и тот же Мамаев, здорово проявивший себя на этой позиции в «Краснодаре», где составил ударную связку с Фeдором Смоловым. Как запасной вариант – Роман Широков. Несмотря на то, что передвигается по полю он не быстрее службы доставки «Почты России», его качества гроссмейстера и умение вскрыть оборону одним тонким пасом могут пригодиться команде, если игра не будет клеиться и соперник закроется на своей половине поля. Может вписаться в игру в центре поля и Олег Иванов, способный также исполнить роль хавбека как оборонительного, так и атакующего плана, а настырный и моторный Торбинский в любой момент сможет привнести агрессию в центр поля своим выходом на замену.

Слуцкий: Почему остановился на Торбинском? Были сомнения, разные варианты рассматривал. В пользу Дмитрия его многофункциональность. У нас есть проблемы на позиции крайнего защитника, не исключено, что Торбинский будет использоваться в таком качестве. Также он успешно играет в центральной зоне, в той же сборной долгое время выступал на этом месте.

Подумал, что футболист, который в последних турах выглядел достаточно хорошо, может сыграть на разных позициях и имеет опыт выступления за национальную команду, будет оптимальной кандидатурой.

Атака

Центрального форварда почти стопроцентно будет играть Дзюба. Вопрос в том, кто будет поддерживать его на краях атаки. Большинство болельщиков делают выбор в пользу лучшего бомбардира РФПЛ Фeдора Смолова и лидера «Локомотива» Александра Самедова. Несмотря на то, что Фeдор больше привык исполнять роль центрального нападающего, при наличии Дзюбы Слуцкий, вероятнее всего, сместит его на фланг, откуда тот сможет обострять игру за счeт своей техники и скорости, параллельно смещаясь в центр и ища свой шанс у чужих ворот. Самедов же скорее будет исполнять роль бровочника, главной задачей которого станет загрузка мяча на Дзюбу. Альтернативой Александру может стать его тeзка Кокорин, уже успевший немного сыграться с Артeмом в «Зените».

Может появиться на фланге и другой зенитовец Олег Шатов, который точно должен получить место в основе. Вопрос – где. Не стоит забывать и про другого Александра – Головина. 19-летний «армеец» здорово проявил себя в заключительной части сезона, потому его появления на французских полях также исключать нельзя. В конце концов, пора уже подпускать молодeжь.

Слуцкий: Очень благодарен Кержакову за то, что он попытался сделать все для возвращения в национальную команду, многими вещами пожертвовал, уехал в чемпионат Швейцарии. Он – профессионал, заслуживает огромного спортивного и человеческого уважения, но так сложились обстоятельства, что на мой взгляд Смолов, Дзюба и Кокорин на данном этапе смогут принести нам чуть больше пользы. Мячи, которые наколотили Дзюба и Смолов, последние игры Кокорина за «Зенит» – все это показывает, что они в отличной форме. Здесь Кержакову не повезло, что в этом году очень мощной оказалась конкуренция.

Итог:

В распоряжении Леонида Слуцкого набор добротных, но откровенно не выдающихся футболистов. Здесь нет звeзд уровня Аршавина образца 2008 года, с центральных защитников скоро начнeт сыпаться труха, а некоторые позиции и вовсе рискуют провиснуть.

Тем не менее, есть у нас и козыри, за счeт которых сборная сможет оформить выход в плей-офф и забраться достаточно высоко. Если Шатов или Смолов поймают кураж, они могут в одиночку решить исход любого матча, в очередной раз понадеемся на сыгранность связки Акинфеев-Березуцкий-Игнашевич, и на то, что Леонид Викторович, как и в ЦСКА, выжмет максимум из имеющихся в его распоряжении ресурсов.

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Чемпионат Европы Россия Россия Зенит ЦСКА Спартак Локомотив Денисов Игорь Акинфеев Игорь Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Торбинский Дмитрий Дзюба Артем Шишкин Роман Мамаев Павел Смолов Федор Смольников Игорь Дзагоев Алан Кокорин Александр Шатов Олег Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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swot1205
1464505180
прикольно идут дела
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Kollljan
1464506471
Раздувают из мухи слона. Мол, Дзагоев травмирован и всё - просто беда! То ли готовят уже заранее отмазку, предвидя сплошные поражения на ЧЕ, то ли ещё чего... А дело ведь не в Дзагоеве, а в том, что у нас вроде бы всё хорошо (относительно) с нападением, но очень хреново с защитой. Одни и те же защитники ЦСКА абсолютно не умеющие играть на европейских аренах.
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ewgen1986
1464506651
шатов смольников лучшее что есть на данный момент у нашей сборной.
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castromen
1464515305
Ну все, отмазка для сборной найдена. Прям потеряли Месси. Дзага был средненьким,таким же и остается.Хватить лить крокодильи слезы, уже надоело.
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CSKA №1
1464517206
Без Дзагоева Сборной России КРАХ !!!
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VITPO
1464524857
Слуцкий разберется.
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ljrljr0505
1464553572
совсем дела у сборной плохи раз надежда была на дзагу, как на спасителя. И потом фантастическая форма - это по меркам РФПЛ. Серхио Рамос находится мягко говоря не в форме, однако в финале ЛЧ забивает гол. А про наших говорить- надо делать большую скидку. зря молодежь не взял. Головин просидит на лавке, Жамалетдинова из Локомотива не взял. В 18 год у играть будут одни старперы. И ловить нам нечего... Ни в Европе ни на чм-18. Увы и ах. но это реальность. Конечно из группы мы выйдем, но со скрипом, а дальше--- на победителя группы.. Потому что вторыми мы вряд ли станем в группе.
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Boniel+
1464592668
Дзагоев игрок очень среднего класса.Посмотрите,как он бежит!Его качает из стороны в сторону.Вы не увидите достойного игрока с такой физподготовкой.Он игрок эпизода.А когда нет стабильности и нет спроса в хороший клуб!
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Strig
1464632988
Очередное позорище российского спорта и футбола в частности - что с дзагоевым что без оного...вот что нас ждёт во франции.. это не 1812 год
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Lesha VV
1464688176
Никак
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