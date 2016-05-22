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    Кошмары Рафа. Самый неудачный сезон для Бенитеса


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    22.05.2016 09:54
    Рафаэль Бенитес за один сезон сменил две команды из сильнейших европейских чемпионатов и заработал неплохие деньги. Но результаты оставляют желать лучшего. «Бомбардир» рассказывает о провальном сезоне для одного из известнейших тренеров мира.
    СПОЙЛЕРЫ
    Один из лучших тренеров начала столетия постепенно становится все более невостребованным в топ-клубах. Переход в «Реал» был отличным шансом изменить репутацию, но там Рафа провалился, проработав лишь половину сезона. Пришлось идти на понижение: пытаться сотворить чудо – спасти полумертвый «Ньюкасл». Но и этого испанец сделать не смог. Неужели столь неудачный год погубит его карьеру?

    Межсезонье

    Начиналось все хорошо. Бенитес едва не вывел «Наполи» в финал Лиги Европы и получил заслуженное повышение. От предложения сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» отказался бы только безумец. И Бенитес поехал в Мадрид.

    Умные пиарщики королевского клуба сразу вспомнили, что Рафа начинал карьеру игрока в резервной команде «Реала» – «Кастилье». Имиджмейкеры решили надавить на чувства преданных мадридских болельщиков: столичные газеты наполнились рассуждениями, что новый тренер отлично понимает тонкости испанского футбола, а сам Бенитес заявил: «Я упорно работал для того, чтобы достичь успеха и вернуться домой. Это было моей целью. Но надеюсь, что это только начало».

    Возвращение блудного сына, однако, оказалось не таким успешным.

    Испания

    У нейтральных болельщиков работа Бенитеса в Мадриде оставила неоднозначное впечатление. Там, где «Реал» обязан побеждать, он побеждал. 5:0 против «Бетиса», 6:0 против «Эспаньола». И уже совсем издевательские 10:2 с «Вальекано». Если кто-то захочет оправдать Бенитеса, ему будет, что вспомнить.

    Но в Испании такие победы не запоминаются. И даже воспринимаются негативно, как снижающие уровень всего чемпионата. Больше запомнились болельщикам и руководству ничьи с «Атлетико» и «Малагой» и поражения от «Севильи» и «Вильярреала». Каждая ошибка Бенитеса досконально разбиралась испанскими журналистами, которые искали причины неудачной игры то в отношениях между тренером и Роналду, то в неправильной трансферной политике руководства, то в уходе легендарного капитана Касильяса.

    Два матча окончательно поставили точку в испанском ренессансе Бенитеса. Сначала «Реал» был разгромлен в домашнем «Эль Классико» (0:4), а затем не смог обыграть «Валенсию» (2:2). После потери очередных очков «королевский клуб» решил попрощаться со своим любимым воспитанником.

    Перес настолько испортил отношения с Бенитесом, что согласился поменять его на Зидана, чей тренерский опыт ограничивался лишь не совсем удачной работой во все той же злополучной «Кастилье». Если Рафа действительно считал работу в «Реале» «возвращением домой», ему, наверное, очень обидно, что «молодой» и неопытный Зидан до последнего тура боролся за чемпионство и вывел команду в финал Лиги Чемпионов.

    Англия

    Окончательным дефолтом в кризисе Бенитеса стало еще одно возвращение – теперь уже в АПЛ. В Англии его помнили как человека, победившего в самом крутом финале в истории «Лиги Чемпионов» («Ливерпуль» – «Милан»). И готовы были простить неудачу в Испании.

    «Ньюкасл» шел в зоне вылета, и разумным было пригласить опытного тренера, хорошо знакомого с английским футболом. Рафа договорился на 6 миллионов фунтов в год и поехал спасать «сорок». Не спас. Победил лишь в трех матчах и поднял команду с 19 места на… 18-е. «Ньюкасл» снова вылетел. Уже второй раз за последние семь лет.

    Стать героем Рафа снова не смог.

    Что дальше?

    В родном «Реале» Бенитеса успел за семь месяцев испортить отношения едва ли не с каждым футболистом, а в Англии не смог стал героем, спасшим легендарный клуб. Вернуться в Италию, где он неплохо тренировал «Наполи», тоже проблематично – у неаполитанцев все и так хорошо. Команда заняла второе место, а ее лучший бомбардир Гонсало Игуаин стал абсолютным рекордсменом по числу голов в Серии А за один сезон. У руководства нет претензий к главному тренеру, и в возвращении Бенитеса «Наполи» не нуждается.

    В начале сезона Рафаэль Бенитес был топовым тренером, которого пригласили в один из самых сильных и богатых клубов мира. Сейчас он вылетел в Чемпионшип и может закончить тренерскую карьеру.

    Вы все еще считаете Моуриньо главным неудачником года?

    Отложенный вылет. Зачем Бенитесу «Ньюкасл»?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +50

      roskaz 25 мая 2016, 19:57

      В Реале у него была заноза, в лице КриРо, поэтому и не задалось. А вот в Челси например он за пол года проделал хорошую работу, в каманде наладилась комбинационная игра, игроки выглядели свежо благодаря своевременным ротациям, большая безпроигрышная серия под занавес сезона. Но судьба не позволила ему остаться в стане синих, а жаль.

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      Рейтинг: +50

      Madridist05 22 мая 2016, 19:35

      Приятно что Каса спомнили даже на денюху не позравили его сдесь

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      Рейтинг: +50

      Madridist05 22 мая 2016, 19:35

      не ну Моуриньо рельно жестоко провалился Рафа хоть с Реалом на 3 месте шёл а и в Лиги Чемпионов был успешен а Моуриньо на 12 месте был

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      Рейтинг: +42

      Дима97 22 мая 2016, 13:13

      эх..ну как же был хорошо его Ливерпуль

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 мая 2016, 12:59

      Ожидаемые провалы, особенно в Реале, до сих пор не понимаю, как можно было поменять Анчелотти на Беню

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