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    «Шахтер» и «Севилья» сыграли вничью, «Вильярреал» вырвал победу у «Ливерпуля». Ключевые моменты 1/2 финала ЛЕ


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    Голосов: 0
    28.04.2016 22:15
    Прошли первые полуфинальные матчи Лиги Европы. «Бомбардир» показывает главные события этих противостояний.

    «Шахтер» принимал «Севилью», надеясь победить в стартовом матче полуфинала.

    «Шахтер» – «Севилья» – 2:2

    Витоло открывает счет.

    Марлос выравнивает положение в матче.

    Степаненко головой замыкает подачу Марлоса.

    Гамейро сравнивает счет ударом с пенальти.

    В другом противостоянии «Ливерпуль» пытался обыграть крепкий «Вильярреал».

    «Вильярреал» – «Ливерпуль» – 1:0

    Единственный мяч уже в компенсированное время забил Адриан. «Ливерпуль» неожиданно проиграл.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -46

      kurskih 29 апреля 2016, 11:37

      Ливер не оправдал ожидания, а Севилья практически вышла в финал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 29 апреля 2016, 05:22

      Испанам ещё в тумане играть..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Solmon 29 апреля 2016, 02:24

      Здесь Севилья выйдет

      0
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