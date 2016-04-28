«Шахтер» и «Севилья» сыграли вничью, «Вильярреал» вырвал победу у «Ливерпуля». Ключевые моменты 1/2 финала ЛЕ

Прошли первые полуфинальные матчи Лиги Европы. «Бомбардир» показывает главные события этих противостояний.
«Шахтер» принимал «Севилью», надеясь победить в стартовом матче полуфинала.
Витоло открывает счет.
Марлос выравнивает положение в матче.
Степаненко головой замыкает подачу Марлоса.
Гамейро сравнивает счет ударом с пенальти.
В другом противостоянии «Ливерпуль» пытался обыграть крепкий «Вильярреал».
«Вильярреал» – «Ливерпуль» – 1:0
Единственный мяч уже в компенсированное время забил Адриан. «Ливерпуль» неожиданно проиграл.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press