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  • «Рома» без Тотти разгромила «Лацио». Ушел из жизни Чезаре Мальдини. Дайджест событий дня

«Рома» без Тотти разгромила «Лацио». Ушел из жизни Чезаре Мальдини. Дайджест событий дня

«Тоттенхэм» хочет заполучить Витселя ближайшим летом

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в летнее трансферное окно может перебраться в «Тоттенхэм». Сообщается, что сумма сделки составит 20 миллионов евро. Минувшей зимой лондонцы уже пытались заполучить бельгийского хавбека, но российский клуб отказался отпускать игрока. Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает в 2017 году, а сам футболист сообщил о своем желании покинуть команду ближайшим летом.

Матч «Мордовия» — «Крылья Советов» перенесен на понедельник

Матч 22-го тура РФПЛ «Мордовия»«Крылья Советов», который должен был состояться сегодня в 14:30, в итоге будет сыгран в понедельник. Игра была сорвана из-за нелетной погоды в Саранске, которая не позволила самарской команде прибыть вовремя к началу игры. Матч начнется 4 апреля в 19:00.

«Арсенал» и «Челси» выступили с заявлениями касательно возможного употребления допинга

Английские «Арсенал» и «Челси» отвергли любые подозрения об использовании допинга игроками клубов. Помимо них в употреблении запрещенных препаратов также подозреваются «Лестер», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Напомним, сегодня газета The Sunday Times выпустила собственное расследование о допинге в спорте Великобритании.

Ответы на главные вопросы скандала в АПЛ

Скончался Чезаре Мальдини

Сегодня в возрасте 84 лет ушел из жизни легендарный защитник «Милана» Чезаре Мальдини. Знаменитый футболист провел за «россонери» 347 встреч, в которых отметился тремя голами. За время выступлений в «Милане» Мальдини четырежды выигрывал Серию А и один раз добился победы в Кубке чемпионов. После завершения карьеры игрока Мальдини уже в качестве тренера работал в том же «Милане» и сборной Италии. Помимо этого он возглавлял «Парму», сборную Парагвая и другие клубы.

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Ярмоленко

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко вызвал интерес со стороны «Манчестер Сити». Сделка может состояться во время летнего трансферного окна. Сумма возможного трансфера оценивается в 25 миллионов фунтов. В услугах футболиста также заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Эвертон». В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» в УПЛ 19 матчей, в которых забил 10 голов.

«Рома» разгромила «Лацио» в дерби

В матче 31-го тура Серии А «Рома» оказалась сильнее «Лацио», добыв в римском дерби крупную победу со счетом 4:1. Наставник «Лацио» Стефано Пиоли был отправлен в отставку по окончании матча. Его место в команде займет Симоне Индзаги.

Дмитрий Комбаров может быть дисквалифицирован на четыре матча

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, получивший красную карточку в матче с «Ростовом», может не ограничиться одним пропущенным матчем. После нарушения на Тимофее Калачеве и последующего удаления, как сообщается, футболист наступил на игрока ростовчан. Согласно ст. 94, п.3, «агрессивное поведение игрока во время матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом… в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, наказываемое удалением – наказывается дисквалификацией до четырех матчей». Таким образом, «Спартак» может остаться без помощи Комбарова в матчах с «Кубанью», «Зенитом», «Мордовией» и «Локомотивом».

Все голы 22-го тура РФПЛ

«Уфа» планирует расторгнуть контракт с Фримпонгом

Полузащитник Эммануэль Фримпонг может покинуть «Уфу» до окончания сезона. Клуб и футболист рассматривают вариант расторжения контракта. Об этом сообщил генеральный директор команды из столицы Башкортостана Шамиль Газизов. «Фримпонг травмирован, поэтому не играет. Но, знаете, сейчас идут переговоры о разрыве контракта с ним, обсуждаем сумму компенсации. Это очень сильный и перспективный игрок, но у него не идет в нашем клубе. Может, ему стоит что-то поменять», – проинформировал Газизов.

Бородюк может покинуть пост главного тренера «Кайрата»

Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк после поражения команды в матче 3-го тура чемпионата Казахстана с «Акжайыком» (1:2) заявил, что может покинуть пост рулевого алматинского клуба. «Наверное, нужно делать какие-то выводы – стоит ли мне дальше работать. Сегодня позвоню, переговорю с руководством», – рассказал российский наставник. Напомним, в этой игре за «Кайрат» дебютировал Андрей Аршавин.

Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане

Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Европа Зенит Тоттенхэм Арсенал Челси Манчестер Сити Уфа Кайрат Комбаров Дмитрий Ярмоленко Андрей Фримпонг Эммануэль Витсель Аксель
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Марков_Андрей_Юрьевич
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