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    • «Краснодар» - «Боруссия» - 1:0, «Рубин» - «Сьон» - 2:0, «Локомотив» - «Спортинг» - 2:4 (ВИДЕО)

    «Краснодар» - «Боруссия» - 1:0, «Рубин» - «Сьон» - 2:0, «Локомотив» - «Спортинг» - 2:4 (ВИДЕО)


    0
    Голосов: 0
    26.11.2015 19:13
    Российские клубы «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив» в четверг провели свои матчи в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.

    Российские клубы "Краснодар", "Рубин" и "Локомотив" в четверг провели свои матчи в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. "Бомбардир" в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.

    "Краснодар" - "Боруссия" Д – 1:0

    Павел Мамаев четко реализовывает стандарт

    Рамос едва не поражает пустые ворота "Краснодара"

    "Рубин" - "Сьон" - 2:0

    Благо после рикошета поражает ворота швейцарцев​

    Марко Девич ставит жирную точку

    "Локомотив" - "Спортинг" - 2:4

    Майкон быстро открыл счет в матче

    Монтеро поражает ворота Гилерме

    Руис вывел вперед "Спортинг"

    Мартиньш без проблем разрывает оборону

    Перейра доводит счет во встрече до крупного

    Миранчук сократил отставание "Локомотива"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (6)
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    Дима1960
    1448556798
    Поздравляем!
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    B_A_IV
    1448560778
    Краснодар и Рубин с победой!!! очки в наш рейтинг, да надо дальше проходить!! удачи Локо!
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    hayasik
    1448565260
    Зачем выигрывать паровозам , когда последнюю игру тю-тю играют с Шлакдебреу)подсолнечников и бомжей с проходом)
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    kostjan 58
    1448567052
    м-да....кто бы мог подумать....
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    BAIv
    1448568664
    Краснодар и Рубин молодцы!! локо позорники,..
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