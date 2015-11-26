«Краснодар» - «Боруссия» - 1:0, «Рубин» - «Сьон» - 2:0, «Локомотив» - «Спортинг» - 2:4 (ВИДЕО)

Российские клубы «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив» в четверг провели свои матчи в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.

Российские клубы "Краснодар", "Рубин" и "Локомотив" в четверг провели свои матчи в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. "Бомбардир" в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний. "Краснодар" - "Боруссия" Д – 1:0 Павел Мамаев четко реализовывает стандарт Рамос едва не поражает пустые ворота "Краснодара" "Рубин" - "Сьон" - 2:0 Благо после рикошета поражает ворота швейцарцев​ Марко Девич ставит жирную точку "Локомотив" - "Спортинг" - 2:4 Майкон быстро открыл счет в матче Монтеро поражает ворота Гилерме Руис вывел вперед "Спортинг" Мартиньш без проблем разрывает оборону Перейра доводит счет во встрече до крупного Миранчук сократил отставание "Локомотива"