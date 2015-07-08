Быть в форме. В чем европейские клубы проведут сезон 2015/2016

Испанский "Атлетик" остается верен традициям не только в выборе игроков, но и в дизайне футболок.
В прогрессирующем "Монако" смотрят вперед и уже начинают добавлять в игровой комплект золотые цвета.
На гостевой форме "Ромы" теперь изображен Рим с высоты птичьего полета. Домашняя форма будет отличаться от прошлогодней сочетанием сразу двух бордовых и оранжевого цвета.
В "Суонси" решили не только усилить состав громкими именами, но и перейти на необычные для себя цвета гостевой формы.
Новая старая форма "Интера" посвящана знаменательной дате в клубной истории - 25-летнему юбилею победы в Кубке УЕФА.
"Ливерпуль" отказывается от экспериментов и переходит на белый вариант гостевой футболки.
В следующем сезоне фанатов "Барселоны" ждет страшное потрясение. Нет, Месси никуда не уходит, но играть он и его партнеры теперь будут в футболке с горизонтальными полосами.
Московский ЦСКА неожиданно поменял цвет гостевой формы.
По пути армейцев пошел и "Саутгемптон".
В "ПСЖ" очень хотят соответствовать статусу суперсовременного клуба, поэтому своих игроков одевают только согласно моде. Ну а как иначе - Париж же.
Домашний комплект у "Ювентуса" безальтернативно выполняется в черно-белых цветах, а вот гостевую форму в этот раз решили на радость болельщицам покрасить в розовый.
По традиции форму на следующий сезон "Бавария" проверила в деле еще по ходу сезона прошлого. Вместо красно-синих полос осталась только одна цветовая гамма, символизирующая всю страсть и энергию команды.
"Марсель" возвращается к традиционным голубым полоскам.
Новая форма "Милана" лишится сочетания тонких и широких полос. На месте логотипа останется Георгиевский крест.
Форма "Лацио" снова голубая, но теперь традиционный цвет разбавляют белые квадратики на груди.
Гостевая форма "Реала" будет в скромных серых тонах - заявлять о себе в Мадриде теперь решили исключительно игрой.
"Спартак" идет путем реформ и отказывается на футболке от сетчатого рисунка из ромбиков.
В новой форме "Эвертон" оставил только самое необходимое, разрешив дополнительное украшение в виде темных линий лишь Тиму Ховарду.
Прагматичный "Краснодар" позаботился о том, чтобы новый игровой комплект был еще и фунциональным. Создатели специально для "быков" разработали более легкую и технологичную версию.
Примерно так будет выглядеть очередной полк "Арсенала" в армии Арсена Венгера.
Дизайнеры добавили в новую форму "Манчестер Сити" белые элементы, которых совсем не было в сезоне 2014/2015.
Измененения в форме "Фенербахче" могут увидеть лишь самые преданные фанаты турецкого футбола.
XXI-й век. Клуб высшей российской лиги "Ростов" представляет новую форму, используя самые продвинутые технологии своего времени.
А вот так новую форму представлял голландский "ПСВ".
Ну или можно было идею позаимствовать у клуба из второй немецкой Бундеслиги "Санкт-Паули", который очень креативно подошел к презентации несколько сезонов назад.
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