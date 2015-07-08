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    Быть в форме. В чем европейские клубы проведут сезон 2015/2016


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    Голосов: 0
    08.07.2015 14:26
    "Бомбардир" показывает игровые формы европейских команд, созданные специально для нового сезона
    "Бомбардир" показывает игровые формы европейских команд, созданные специально для нового сезона.



    Испанский "Атлетик" остается верен традициям не только в выборе игроков, но и в дизайне футболок.



    В прогрессирующем "Монако" смотрят вперед и уже начинают добавлять в игровой комплект золотые цвета.



    На гостевой форме "Ромы" теперь изображен Рим с высоты птичьего полета. Домашняя форма будет отличаться от прошлогодней сочетанием сразу двух бордовых и оранжевого цвета.




    В "Суонси" решили не только усилить состав громкими именами, но и перейти на необычные для себя цвета гостевой формы.



    Новая старая форма "Интера" посвящана знаменательной дате в клубной истории - 25-летнему юбилею победы в Кубке УЕФА.



    "Ливерпуль" отказывается от экспериментов и переходит на белый вариант гостевой футболки.



    В следующем сезоне фанатов "Барселоны" ждет страшное потрясение. Нет, Месси никуда не уходит, но играть он и его партнеры теперь будут в футболке с горизонтальными полосами.



    Московский ЦСКА неожиданно поменял цвет гостевой формы.



    По пути армейцев пошел и "Саутгемптон".



    В "ПСЖ" очень хотят соответствовать статусу суперсовременного клуба, поэтому своих игроков одевают только согласно моде. Ну а как иначе - Париж же.



    Домашний комплект у "Ювентуса" безальтернативно выполняется в черно-белых цветах, а вот гостевую форму в этот раз решили на радость болельщицам покрасить в розовый.



    По традиции форму на следующий сезон "Бавария" проверила в деле еще по ходу сезона прошлого. Вместо красно-синих полос осталась только одна цветовая гамма, символизирующая всю страсть и энергию команды.



    "Марсель" возвращается к традиционным голубым полоскам.



    Новая форма "Милана" лишится сочетания тонких и широких полос. На месте логотипа останется Георгиевский крест.



    Форма "Лацио" снова голубая, но теперь традиционный цвет разбавляют белые квадратики на груди.



    Гостевая форма "Реала" будет в скромных серых тонах - заявлять о себе в Мадриде теперь решили исключительно игрой.



    "Спартак" идет путем реформ и отказывается на футболке от сетчатого рисунка из ромбиков.



    В новой форме "Эвертон" оставил только самое необходимое, разрешив дополнительное украшение в виде темных линий лишь Тиму Ховарду.



    Прагматичный "Краснодар" позаботился о том, чтобы новый игровой комплект был еще и фунциональным. Создатели специально для "быков" разработали более легкую и технологичную версию.



    Примерно так будет выглядеть очередной полк "Арсенала" в армии Арсена Венгера.



    Дизайнеры добавили в новую форму "Манчестер Сити" белые элементы, которых совсем не было в сезоне 2014/2015.


    Измененения в форме "Фенербахче" могут увидеть лишь самые преданные фанаты турецкого футбола.



    XXI-й век. Клуб высшей российской лиги "Ростов" представляет новую форму, используя самые продвинутые технологии своего времени.

    А вот так новую форму представлял голландский "ПСВ".

    Ну или можно было идею позаимствовать у клуба из второй немецкой Бундеслиги "Санкт-Паули", который очень креативно подошел к презентации несколько сезонов назад.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: athletic-club.eus, inter.it, fcbarcelona.com, psg.fr, juventus.com, fcbayern.de, realmadrid.com, evertonfc.com, fckrasnodar.ru, arsenal.com, footykits.ru, sslazio.it
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии141
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      Рейтинг: +9

      Stakhovskiy 28 июля 2015, 09:52

      Forza Roma!!!

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      Рейтинг: +10

      disbalanz 20 июля 2015, 11:16

      Автор - профан и простофиля.
      "Новая форма "Милана" лишится сочетания тонких и широких полос. На месте логотипа останется Георгиевский крест."
      Смешно читать, ей богу. Правильно было бы написать Крест Святого Георгия.

      0
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      Рейтинг: +198

      Smithy 11 июля 2015, 12:47

      у цска форма очень красивая, у реала мне тоже нравится, ну и конечно у лацио

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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 11 июля 2015, 00:54

      Спартак лучше всех....

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      Рейтинг: +20

      Francy Francy 10 июля 2015, 14:01

      у Арсенала классная форма, такая вроде в 2008 г. была)

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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 9 июля 2015, 23:25

      Самая красивая форма у Лацио.

      3
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      Рейтинг: +11

      XL-965 9 июля 2015, 22:33

      Уже второй год сподряд у Реала ужасный второй комплект в розовом игроки не сочтите за оскорбление были похожи на [Соблюдайте правила].А.С.О.В., теперь этот серый комплект в котором игроки выгледят как в пижаме.

      0
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      Рейтинг: +96

      Islam0500 9 июля 2015, 22:18

      В Атлетике и девушки играют что ли?

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 9 июля 2015, 16:09

      Для Барсы переориентация полос не на масть.

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      Рейтинг: +234

      CL2014 8 июля 2015, 23:29

      ....и клуб из второй немецкой Бундеслиги "Санкт-Паули".

      этот ролик был сделан 3 года назад, а форма эта - сезона 2012/2013 , сами в названии ролика можете увидеть . пожалуй не буду переезжать на ваш "бомбардир" , соккер себе такого не позволял

      3
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      Рейтинг: +105

      Гуливер > CL2014 9 июля 2015, 01:32

      "Санкт-Паули", который очень креативно подошел к презентации несколько сезонов назад.
      ____________________
      читать научись епта

      4
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      Рейтинг: +396

      Venezuela > CL2014 9 июля 2015, 05:05

      Переезжать тебе придется как раз на Соккер, ибо это новый сайт будет.))

      0
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      Рейтинг: +234

      CL2014 > Гуливер 10 июля 2015, 17:39

      Боже мой как такие тупые люди как ты бесят меня... Я же написал в кавычках что там было раньше написано, то что бырбырдир поменял свои слова из за моего комментария - к чтению моему не относится. А iq у тебя пожалуй ниже 100

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