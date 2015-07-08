Быть в форме. В чем европейские клубы проведут сезон 2015/2016

"Бомбардир" показывает игровые формы европейских команд, созданные специально для нового сезона

"Бомбардир" показывает игровые формы европейских команд, созданные специально для нового сезона.

Испанский "Атлетик" остается верен традициям не только в выборе игроков, но и в дизайне футболок.











В прогрессирующем "Монако" смотрят вперед и уже начинают добавлять в игровой комплект золотые цвета.









На гостевой форме "Ромы" теперь изображен Рим с высоты птичьего полета. Домашняя форма будет отличаться от прошлогодней сочетанием сразу двух бордовых и оранжевого цвета.









В "Суонси" решили не только усилить состав громкими именами, но и перейти на необычные для себя цвета гостевой формы.







Новая старая форма "Интера" посвящана знаменательной дате в клубной истории - 25-летнему юбилею победы в Кубке УЕФА.









"Ливерпуль" отказывается от экспериментов и переходит на белый вариант гостевой футболки.





В следующем сезоне фанатов "Барселоны" ждет страшное потрясение. Нет, Месси никуда не уходит, но играть он и его партнеры теперь будут в футболке с горизонтальными полосами









ЦСКА неожиданно поменял цвет гостевой формы.







По пути армейцев пошел и "Саутгемптон". Московскийнеожиданно поменял цвет гостевой формы.По пути армейцев пошел и









В "ПСЖ" очень хотят соответствовать статусу суперсовременного клуба, поэтому своих игроков одевают только согласно моде. Ну а как иначе - Париж же.







Домашний комплект у "Ювентуса" безальтернативно выполняется в черно-белых цветах, а вот гостевую форму в этот раз решили на радость болельщицам покрасить в розовый.









По традиции форму на следующий сезон "Бавария" проверила в деле еще по ходу сезона прошлого. Вместо красно-синих полос осталась только одна цветовая гамма, символизирующая всю страсть и энергию команды.







"Марсель" возвращается к традиционным голубым полоскам.







Новая форма "Милана" лишится сочетания тонких и широких полос. На месте логотипа останется Георгиевский крест.







Форма "Лацио" снова голубая, но теперь традиционный цвет разбавляют белые квадратики на груди. возвращается к традиционным голубым полоскам.Новая формалишится сочетания тонких и широких полос. На месте логотипа останется Георгиевский крест.Формаснова голубая, но теперь традиционный цвет разбавляют белые квадратики на груди.







"Реала" будет в скромных серых тонах - заявлять о себе в Мадриде теперь решили исключительно игрой.







"Спартак" идет путем реформ и отказывается на футболке от сетчатого рисунка из ромбиков. Гостевая формабудет в скромных серых тонах - заявлять о себе в Мадриде теперь решили исключительно игрой.идет путем реформ и отказывается на футболке от сетчатого рисунка из ромбиков.







В новой форме "Эвертон" оставил только самое необходимое, разрешив дополнительное украшение в виде темных линий лишь Тиму Ховарду.







Прагматичный "Краснодар" позаботился о том, чтобы новый игровой комплект был еще и фунциональным. Создатели специально для "быков" разработали более легкую и технологичную версию.







Примерно так будет выглядеть очередной полк "Арсенала" в армии Арсена Венгера.







Дизайнеры добавили в новую форму "Манчестер Сити" белые элементы, которых совсем не было в сезоне 2014/2015.







Измененения в форме "Фенербахче" могут увидеть лишь самые преданные фанаты турецкого футбола.







XXI-й век. Клуб высшей российской лиги "Ростов" представляет новую форму, используя самые продвинутые технологии своего времени.



А вот так новую форму представлял голландский "ПСВ".





Ну или можно было идею позаимствовать у клуба из второй немецкой Бундеслиги "Санкт-Паули", который очень креативно подошел к презентации несколько сезонов назад.