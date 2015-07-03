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    Звезды полосатые. Как "Атлетико" решился на перестройку


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    Голосов: 0
    03.07.2015 21:52
    За минувшие сезоны "Атлетико" смог разрушить миф о том, что в чемпионате Испании играют и добиваются успеха только два клуба. "Бомбардир" рассказывает, как команда Диего Симеоне собирается сохранить место на вершине
    За минувшие сезоны "Атлетико" смог разрушить миф о том, что в чемпионате Испании играют и добиваются успеха только два клуба. "Бомбардир" рассказывает, как команда Диего Симеоне собирается сохранить место на вершине.

    Довольно долго по ходу минувшего сезона пресса обсуждала будущее главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Его хотели видеть в Манчестере, были не прочь заполучить в Дортмунде. Сам аргентинец намеревался остаться в Мадриде, но при одном условии. "Эль Чоло" требовал увеличения полномочий в вопросе трансферов игроков. Выстроив команду под себя, Симеоне резонно считал, что имеет право продолжить начатое без преград в виде мнения спортивного директора или руководства. Учитывая длительность переговоров, возможно, кто-то и был против. Но когда ты обыгрываешь "Мадрид" со счетом 4:0, твои требования выполняются. Новый контракт подписали, запустив процесс перестройки "Атлетико".

    Одной из постоянных претензий к мадридской команде была критика грязной игры ее игроков. И ладно, если бы просто рубили по ногам. Публике не нравилось, что практически каждый футболист "кольчонерос" при случае был готов укусить соперника, двинуть его локтем или наступить на ногу. Учитывая, каким игроком был Симеоне, удивляться подобным вещам нелепо. Но когда появляется команда-выскочка, которая на одной только страсти выбивает из Лиги чемпионов "Барселону", без огульной критики не обойтись. "Эль Чоло" никогда не реагировал на подобные выпады со стороны прессы и чьих-то обиженных болельщиков. Но нынешним летом сами игроки вырази недовольство игровой моделью команды. Не все, конечно. Да что там – он всего один, зато лидер. Арда Туран, по слухам, захотел сменить команду, потому что ему надоело постоянно носиться по полю, а захотелось больше времени проводить с мячом. Когда об этом говорит заслуженный метатель бутсы в арбитра, выглядит странно. Этому бы никто и не придал значение, если бы не трансферная политика "Атлетико" с самого начала лета.
    Для начала Симеоне требовалось расстаться с игроками, которые либо не вписались в схему команды, либо просто сбавили обороты. В итоге Марио Манджукич, всего год назад целовавший эмблему "Атлетико", признается в любви к "Ювентусу". А Миранда теперь будет забивать с угловых в "Интере". Наверняка кто-то еще покинет клуб по решению Симеоне – например, голкипер Мойя. Учитывая, что порывается уйти Туран, всех прочих лидеров постараются сохранить – финансы и авторитет тренера позволяют это сделать.

    Все входящие трансферы мадридцев пока что направлены на усиление игры в атаке. Симеоне явно не понравилась ситуация, когда минувшей весной в его команде только Антуан Гризманн мог стабильно забивать, а остальные форварды либо считали ворон, либо Торрес. Фернандо максимально старался и даже забил несколько важных мячей, но на статус основного нападающего он не тянет точно. Гризманн же выглядит куда более полезным вне штрафной. Это позволяет ему врываться в свободные зоны, когда защитники этого не ждут. На решение проблем с атакой "Атлетико" уже потратил порядка 50 миллионов евро. Для начала удалось перехватить на пути в "Милан" контракт Джексона Мартинеса. Колумбийцы из "Порту" обычно неплохо чувствую себя в Мадриде. Немного смущает, что форварду уже 29 лет, но Симеоне посчитал, что два-три удачных сезона стоят потраченных денег.

    Решив вопрос с "девяткой", мадридцы начали активно искать форварда, способного играть в оттяжке. Приоритетным вариантом была покупка Карлоса Тевеса, но тот слишком хотел вернуться в Аргентину. Тогда был запущен план "Б" с подписанием одного из открытий минувшего сезона Лучано Вьетто из "Вильярреала". Молодой нападающий провел в Европе всего один сезон, но был одним из лидеров "желтой субмарины", вытеснив из стартового состава всех конкурентов. Приход двух форвардов, легко способных играть в паре, означает перестроения в атаке "Атлетико". На данный момент оптимальным сочетанием впереди является квартет Гризманн – Вьетто – Мартинес – Туран. В случае ухода турецкого полузащитника его может заменить либо Коке, либо приобретут еще одного новичка (в прессе считают, что это будет либо Карлос Вела, либо Николас Гайтан). Это уже мало подходит под игровой стиль "кольчонерос" в минувшие годы. Имея такой подбор игроков, можно не только прессинговать соперника, но и уверенно контролировать мяч в позиционных атаках. Возможно, и уход Миранды связан не только со снижением качества игры. Просто теперь Симеоне нужен хотя бы один из защитников с хорошим первым пасом, а бразилец в атаке был полезен только при "стандартах".

    Принято считать, что для нынешнего тренерского штаба "Атлетико" приоритетную роль играет достижение результата, а разговоре о красоте игры в команде даже не поднимают. Но когда твой футбол критикуют непонятные эксперты – на это можно не обращать внимание. Но Симеоне выстраивает целую империю, для которой ему нужно сохранять лидеров. А для этого необходимо создавать комфортные условия и иногда что-то менять в себе и команде.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт "Атлетико"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:40

      очень жизнеспособная модель!

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 5 июля 2015, 18:07

      Продажа Манджо должна не сильно сказаться на игре Атлетов,Гризман как нап отлично и сам справляется!

      0
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 4 июля 2015, 22:22

      Я смотрю, тут алфавит изучают!))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +182

      severnyj84 4 июля 2015, 20:08

      Да, с автором проблемы.

      1
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      ...
      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola > severnyj84 5 июля 2015, 21:51

      Соккер становится только хуже. И визуально и содержательно. Хотя казалось бы, куда уже хуже?!

      0
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      Рейтинг: +16

      NunoGomes21 4 июля 2015, 18:31

      Мда...
      Мало того, что автор далеко не в совершенстве владеет литературным языком, и в его тексте хватает странных логических перескакиваний, часто просто противоречащих сказанному им самим выше, так, ко всему прочему, еще и матчасть хромает.
      а) "Атлетико" подвергается Симеоне практически перманентной перестройке с самого начала его работы там и ничего коренного в изменениях этого межсезонья нет, что, собственно, делает бессмысленным саму суть статьи, по крайней мере, в этом виде; б) "Атлетико" и так играет в двух форвардов и ничего нового в этом нет; в) Мартинес вполне самостоятельный форвард и тут уж скорее Вьетто на наконечник копья больше тянет; г)"Атлетико" далеко не только на одной страсти проходил "Барсу", это очень примитивное понимание футбола "Атлетико"; д) Гризманн полезен вне штрафной? По мне так, в прессинге он участвует меньше того же Торреса, он полезен, прежде всего, в самой штрафной, он там мячи забивает, на минуточку; е) Вела и Гайтан - это футболисты несколько разных амплуа, один центральный нападающий, а другой - атакующий полузащитник, никогда не игравший в линии нападения. Согласитесь, это немножко разные вещи; ж)Коке не является конкурентом Турана по позиции и конкретно он заменять турка вряд ли будет; з) От якобы смешны хохмочек про Торреса уже очень сильно рябит в глазах, очень сложно не замечать того, что Торрес играет далеко не так плохо и смотрелся по весне на порядок лучше мертвого Манджукича.
      Заключение, честно говоря, слабовато.

      1
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      Рейтинг: +17

      Пётр Меньшиков > NunoGomes21 4 июля 2015, 19:03

      Добрый вечер. Давайте хромать по матчасти вместе и по пунктам. Надеюсь, вы прочитаете не менее внимательно, чем я прочитал ваш комментарий.

      А) Это не матчасть, а ваше суждение. Любой тренер всегда вносит изменения в игру своей команды. Всегда. Но когда ты покупаешь на место Косты Манджукича – это одно. Когда ты продаешь Манджукича, у тебя грозит уйти Туран, а приходят Мартинес и Вьетто – это более серьезное вмешательство.
      Б) "Атлетико" по ходу прошлого сезона использовал больше одной схемы. Но, например, оба матча против "Барселоны" игрались с одним форвардом. Вдобавок, Гризманн – не прирожденный центрнап (об этом ниже).
      В) Вьетто наконечник копья? То есть, конкурент Мартинеса? Сколько игр "Вильярреала" прошлого сезона вы видели? А голов Вьетто в них? Он умеет отлично вырываться на ворота, но зона его активности далека от вратарской. Не говоря уже о том, что с его габаритами быть наконечником в команде Симеоне сложно.
      Г) "Я убежден, что эмоции могут сдвинуть горы" – сам Симеоне через интервью подчеркивает роль психологического настроя в успехах своей команды. Разумеется, дело не только в нем, но, отрицая его роль вы вступаете в заочный спор с Диего.
      Д) Гризманн только в "Атлетико" начал постоянно играть впереди. Никто не говорит, что он будет бесполезен в новой команде. Наоборот, его умение реализовывать моменты умножается на отвлечение защитников партнерами. А еще вы опять использовали "по мне", что говорит не о матчасти, а о несоответствии статьи вашему личному мнению.
      Е) Суждение о том, что Вела – центральный нападающий меня очень удивило. Он в центре выходил пару раз от безысходности. Его основная зона действия в Сан-Себастьяне на правом фланге.
      Ж) Опять "вряд ли" – не матчасть, а ваше мнение. Более того, я и не утверждал, что будет. Но потенциально может заменить? Я считаю, что может. Что обязательно заменит не считаю.
      З) Был полезен, и это указывается. А "рябит в глазах" и вот это все – вновь лишь ваше суждение, а не вопрос матчасти.

      Спасибо.

      2
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      Рейтинг: +16

      NunoGomes21 > Пётр Меньшиков 4 июля 2015, 21:31

      Добрый вечер.
      а) Симеоне начал в "Атлетико" со схемы 4-2-3-1, взятой еще от Мансано, играя, по сути, с самым настоящим плеймейкером Диего, затем Диего ушел и Чоло перешел на игру в два форварда - Фалькао-Коста, где, кстати, Коста играл даже повыше. После ухода Фалькао на смену ему пришел Вилья. Летом 2014 года команда несколько обновилась, причем не только в линии нападения, и заиграла сначала пара форвардов Манджукич-Гризманн, часто сменявшаяся с зимы на пару Торрес-Гризманн, хотя там были и другие схемы иногда. Таким образом, "Атлетико" и до этого подвергался достаточно сильным изменениям при Чоло, которые на общем грубом стиле команды никак не сказались. Никакая потеря даже нескольких звеньев не может изменить его общей концепции.В отношении нынешних трансферов у меня вообще сложилось впечатление, что Симеоне может изменить схему с двумя форвардами, если, конечно, он не продаст Гризманна.
      б)Я не спорю, что "Атлетико" использовал больше схем, к примеру, зимой Симеоне пробовал использовать одновременно Манджукича, Гризманна и Торреса, но эксперимент вышел неудачным. Но чаще всего использовалась именно игра в двух форвардов: Манджукич (Торрес) и Гризманн немного в оттяжке.
      в)Да, Вьетто - это прежде всего игрок завершения, хотя он, конечно, куда разнообразнее условного Марио Гомеса баварского образца: он играет много в футбол и вне штрафной. Хотя все же футбол "Вильярреала" отличается от футбола "Атлетико", он более быстрый в атаке, поэтому допускаю, что он может использоваться и немного иначе, чем там.
      г) Симеоне очень сильно подзаряжает команду психологически, не спорю, но без отлаженного коллективного футбола эта страсть будет не так уж много значить. Насчет противоречия Симеоне: не сомневаюсь, что при желании легко можно найти кучу цитат из него, где он говорит о важности командной работы.
      д)Суть игры Гризманна заключается в том, что его партнеры по группе атаки растягиваю и нагружают защитную линию соперника, а он врывается из глубины в образовавшиеся в ней бреши. Поэтому его он важен, прежде всего, в игре в чужой штрафной, в своих подключениях туда сходу, а игра вне штрафной - это все таки больше черновая работа, которой занимаются все же в большей степени его партнеры по группе атаки.
      "По мне" здесь все же скорее речевой оборот, а не выражение личного ИМХО.
      Я, собственно, нигде и не говорил, что Гризман - профильный центрнап.
      е)Тут готов согласиться с несправедливостью моей критики.
      ж)Пока что прямая замена Турану Симеоне не куплена, так что для меня пока кем турка заменят не очень понятно. Личное ИМХО, что Чоло вообще изменит схему и перейдет, к примеру, на 4-3-3, чтобы впихнуть в состав двух купленных форвардов и Гризманна, если его, конечно, не продадут.
      з)У меня, прежде всего, вызвало вопросы окончание вот этого предложения из вашего текста: "в его команде только Антуан Гризманн мог стабильно забивать, а остальные форварды либо считали ворон, либо Торрес", где о Фернандо говорится, мягко говоря, в пренебрежительном тоне и явно идет отсылка на приклеившиеся к нему в последние годы ярлыки "дерева" и "мазилы".

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 4 июля 2015, 13:26

      Верните прошлую редакцию!

      2
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      Рейтинг: +32

      Betman 4 июля 2015, 12:43

      Опять статья ни о чём. Теперь все такие будут что-ли??

      0
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      Рейтинг: +10

      botrexz 4 июля 2015, 11:25

      Договорные матчи на top-stavka. ru

      0
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      Рейтинг: +182

      severnyj84 4 июля 2015, 11:09

      Статья как статья, что тут интересного?

      2
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      Рейтинг: +49

      Tonik-ID 4 июля 2015, 11:02

      Симеоне для Атлетико свой. Кровь от крови, плоть от плоти! И было бы глупо со стороны руководства не доверится такому тренеру.

      Верю что у него все получится

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