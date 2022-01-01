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Результаты матчей чемпионат Андорры 2025-2026

Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 27 тур Таблица
17 мая, 12:00
Атлетик д'Эскальдес
2 : 0
Пенья Энкарнада
Завершен
16 мая, 21:45
Рейнджерс
2 : 0
Санта-Колома
Завершен
16 мая, 17:00
Каррои
2 : 1
Интер
Завершен
16 мая, 17:00
Ордино
2 : 2
Эсперанса
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 26 тур Таблица
10 мая, 12:00
Интер
3 : 1
Атлетик д'Эскальдес
Завершен
10 мая, 12:00
Эсперанса
0 : 3
УЭ Санта-Колома
Завершен
10 мая, 12:00
Санта-Колома
0 : 1
Ордино
Завершен
10 мая, 12:00
Пенья Энкарнада
1 : 2
Рейнджерс
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 25 тур Таблица
26 апреля, 17:00
Ордино
0 : 1
Пенья Энкарнада
Завершен
26 апреля, 12:00
Атлетик д'Эскальдес
3 : 0
Каррои
Завершен
25 апреля, 17:00
УЭ Санта-Колома
0 : 0
Санта-Колома
Завершен
25 апреля, 20:30
Рейнджерс
3 : 5
Интер
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 24 тур Таблица
19 апреля, 14:15
Санта-Колома
4 : 0
Эсперанса
Завершен
19 апреля, 12:00
Каррои
1 : 2
Рейнджерс
Завершен
19 апреля, 17:00
Интер
4 : 0
Ордино
Завершен
18 апреля, 20:30
Пенья Энкарнада
0 : 2
УЭ Санта-Колома
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 23 тур Таблица
13 апреля, 19:00
Эсперанса
0 : 1
Пенья Энкарнада
Завершен
12 апреля, 14:15
УЭ Санта-Колома
1 : 1
Интер
Завершен
11 апреля, 17:00
Рейнджерс
3 : 1
Атлетик д'Эскальдес
Завершен
11 апреля, 20:30
Ордино
5 : 0
Каррои
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 22 тур Таблица
22 марта, 21:00
Интер
0 : 2
Эсперанса
Завершен
22 марта, 18:00
Каррои
0 : 0
УЭ Санта-Колома
Завершен
22 марта, 15:15
Атлетик д'Эскальдес
0 : 0
Ордино
Завершен
21 марта, 21:30
Пенья Энкарнада
0 : 1
Санта-Колома
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 21 тур Таблица
8 марта, 15:15
Санта-Колома
3 : 2
Интер
Завершен
8 марта, 21:00
УЭ Санта-Колома
0 : 0
Атлетик д'Эскальдес
Завершен
8 марта, 18:00
Эсперанса
4 : 1
Каррои
Завершен
7 марта, 21:30
Ордино
1 : 2
Рейнджерс
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 20 тур Таблица
1 марта, 19:45
Каррои
0 : 2
Санта-Колома
Завершен
1 марта, 17:30
Интер
2 : 1
Пенья Энкарнада
Завершен
1 марта, 15:15
Рейнджерс
1 : 2
УЭ Санта-Колома
Завершен
28 февраля, 21:30
Атлетик д'Эскальдес
2 : 1
Эсперанса
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 19 тур Таблица
22 февраля, 13:00
Санта-Колома
3 : 0
Атлетик д'Эскальдес
Завершен
22 февраля, 18:00
УЭ Санта-Колома
2 : 1
Ордино
Завершен
22 февраля, 15:15
Пенья Энкарнада
0 : 0
Каррои
Завершен
22 февраля, 21:00
Эсперанса
1 : 1
Рейнджерс
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 18 тур Таблица
15 февраля, 15:15
Ордино
2 : 1
Санта-Колома
Завершен
15 февраля, 13:00
Эсперанса
0 : 0
Каррои
Завершен
14 февраля, 18:00
Атлетик д'Эскальдес
0 : 2
Рейнджерс
Завершен
14 февраля, 21:00
Пенья Энкарнада
0 : 1
Интер
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 17 тур Таблица
8 февраля, 18:00
Ордино
0 : 2
Интер
Завершен
8 февраля, 21:00
Каррои
0 : 3
Рейнджерс
Завершен
8 февраля, 15:15
Атлетик д'Эскальдес
2 : 3
Санта-Колома
Завершен
7 февраля, 21:30
Пенья Энкарнада
2 : 1
УЭ Санта-Колома
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 16 тур Таблица
1 февраля, 18:00
Интер
1 : 1
Санта-Колома
Завершен
1 февраля, 15:15
Пенья Энкарнада
1 : 0
Эсперанса
Завершен
1 февраля, 13:00
УЭ Санта-Колома
1 : 0
Ордино
Завершен
31 января, 21:30
Каррои
1 : 4
Атлетик д'Эскальдес
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 15 тур Таблица
25 января, 15:15
Атлетик д'Эскальдес
0 : 1
Интер
Завершен
25 января, 13:00
Эсперанса
1 : 2
Ордино
Завершен
25 января, 18:00
Санта-Колома
1 : 2
УЭ Санта-Колома
Завершен
24 января, 21:30
Рейнджерс
4 : 0
Пенья Энкарнада
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 14 тур Таблица
18 января, 13:00
Эсперанса
0 : 2
Санта-Колома
Завершен
18 января, 18:00
Рейнджерс
4 : 0
Ордино
Завершен
18 января, 15:15
Каррои
0 : 0
Пенья Энкарнада
Завершен
17 января, 21:30
Интер
2 : 1
УЭ Санта-Колома
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 13 тур Таблица
21 декабря, 18:00
Санта-Колома
2 : 0
Рейнджерс
Завершен
21 декабря, 15:15
Интер
2 : 0
Эсперанса
Завершен
21 декабря, 13:00
Атлетик д'Эскальдес
1 : 2
УЭ Санта-Колома
Завершен
20 декабря, 21:30
Каррои
3 : 1
Ордино
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 4 тур Таблица
17 декабря, 13:00
Каррои
2 : 1
Санта-Колома
Завершен
17 декабря, 16:30
Интер
4 : 0
Пенья Энкарнада
Завершен
10 декабря, 17:00
Атлетик д'Эскальдес
3 : 0
Эсперанса
Завершен
10 декабря, 13:00
УЭ Санта-Колома
1 : 0
Рейнджерс
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 12 тур Таблица
14 декабря, 13:00
Рейнджерс
0 : 1
Интер
Завершен
14 декабря, 15:15
УЭ Санта-Колома
7 : 0
Эсперанса
Завершен
14 декабря, 18:00
Санта-Колома
7 : 0
Каррои
Завершен
14 декабря, 21:00
Атлетик д'Эскальдес
2 : 0
Пенья Энкарнада
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 11 тур Таблица
7 декабря, 13:00
Ордино
2 : 4
Пенья Энкарнада
Завершен
7 декабря, 15:15
Эсперанса
0 : 1
Атлетик д'Эскальдес
Завершен
7 декабря, 18:00
УЭ Санта-Колома
2 : 1
Рейнджерс
Завершен
6 декабря, 21:00
Интер
2 : 0
Каррои
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 10 тур Таблица
30 ноября, 13:00
Рейнджерс
3 : 1
Эсперанса
Завершен
30 ноября, 21:00
Атлетик д'Эскальдес
1 : 0
Ордино
Завершен
30 ноября, 15:15
УЭ Санта-Колома
0 : 0
Каррои
Завершен
30 ноября, 18:00
Пенья Энкарнада
0 : 6
Санта-Колома
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 3 тур Таблица
27 ноября, 13:00
Ордино
0 : 0
Атлетик д'Эскальдес
Завершен
26 ноября, 19:00
Эсперанса
0 : 4
УЭ Санта-Колома
Завершен
26 ноября, 16:30
Санта-Колома
1 : 3
Интер
Завершен
12 октября, 11:00
Рейнджерс
3 : 0
Каррои
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 9 тур Таблица
23 ноября, 13:00
Каррои
0 : 5
УЭ Санта-Колома
Завершен
23 ноября, 15:15
Пенья Энкарнада
1 : 3
Рейнджерс
Завершен
23 ноября, 18:00
Интер
1 : 0
Атлетик д'Эскальдес
Завершен
23 ноября, 21:00
Санта-Колома
3 : 1
Ордино
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 2 тур Таблица
16 ноября, 13:00
Каррои
2 : 1
Эсперанса
Завершен
6 ноября, 16:30
Пенья Энкарнада
3 : 4
Ордино
Завершен
5 ноября, 16:30
УЭ Санта-Колома
2 : 0
Атлетик д'Эскальдес
Завершен
29 октября, 16:30
Интер
1 : 1
Рейнджерс
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 8 тур Таблица
9 ноября, 15:15
УЭ Санта-Колома
4 : 1
Интер
Завершен
9 ноября, 18:00
Эсперанса
0 : 1
Пенья Энкарнада
Завершен
9 ноября, 21:00
Рейнджерс
0 : 0
Санта-Колома
Завершен
9 ноября, 13:00
Ордино
3 : 1
Каррои
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 7 тур Таблица
2 ноября, 21:00
Санта-Колома
0 : 0
Эсперанса
Завершен
2 ноября, 15:15
Ордино
0 : 2
Рейнджерс
Завершен
2 ноября, 13:00
Интер
3 : 1
Каррои
Завершен
1 ноября, 21:30
Пенья Энкарнада
0 : 2
Атлетик д'Эскальдес
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 1 тур Таблица
29 октября, 13:00
Атлетик д'Эскальдес
3 : 0
Каррои
Завершен
22 октября, 15:30
Санта-Колома
1 : 0
Пенья Энкарнада
Завершен
22 октября, 12:00
Ордино
0 : 2
УЭ Санта-Колома
Завершен
11 октября, 20:30
Эсперанса
1 : 2
Интер
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 6 тур Таблица
26 октября, 21:00
УЭ Санта-Колома
1 : 1
Пенья Энкарнада
Завершен
26 октября, 13:00
Атлетик д'Эскальдес
2 : 2
Санта-Колома
Завершен
26 октября, 18:00
Эсперанса
0 : 2
Рейнджерс
Завершен
25 октября, 18:00
Интер
2 : 1
Ордино
Завершен
Андорра. Примера Дивизио (2025/2026), 5 тур Таблица
19 октября, 17:00
Ордино
1 : 1
Эсперанса
Завершен
19 октября, 14:15
Санта-Колома
1 : 0
УЭ Санта-Колома
Завершен
19 октября, 12:00
Пенья Энкарнада
2 : 1
Каррои
Завершен
18 октября, 20:30
Рейнджерс
2 : 1
Атлетик д'Эскальдес
Завершен
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