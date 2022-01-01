Турнирная таблица чемпионат Андорры 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
17
3
4
47
24
23
54
24
15
6
3
45
13
32
51
24
15
3
6
46
22
24
48
24
13
5
6
45
20
25
44
24
10
4
10
31
26
5
34
24
7
3
14
19
41
-22
24
24
6
4
14
27
42
-15
22
24
4
5
15
15
55
-40
17
24
2
5
17
15
47
-32
11
Команда
1
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
27
9
18
32
12
7
5
0
21
5
16
26
12
8
1
3
26
9
17
25
13
7
2
4
21
11
10
23
11
7
1
3
25
11
14
22
11
4
2
5
11
20
-9
14
12
3
3
6
16
18
-2
12
12
3
1
8
10
23
-13
10
12
1
2
9
7
20
-13
5
Команда
3
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
2
3
21
11
10
26
12
8
1
3
24
8
16
25
11
7
1
3
20
15
5
22
12
5
4
3
19
11
8
19
12
4
2
6
9
18
-9
14
11
3
2
6
10
15
-5
11
12
3
1
8
11
24
-13
10
12
1
3
8
8
27
-19
6
13
0
3
10
4
35
-31
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире