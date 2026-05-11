11.05.2026, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-1-2-2-1
99
Лунев
7
Скопинцев
2
Маричаль
55
Осипенко
4
Касерес
15
Глебов
60
Маринкин
10
Бителло
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
4-2-3-1
1
Агкацев
17
Пальцев
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
15
Глебов
24
Чавес
24
Чавес
15
Глебов
11
Гомес
21
Миранчук
21
Миранчук
11
Гомес
10
Бителло
7
Бабаев
7
Бабаев
10
Бителло
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
8
Сперцян
5
Жубал
5
Жубал
8
Сперцян
53
Черников
8
Аугусто
8
Аугусто
53
Черников
11
Батчи
15
Боселли
15
Боселли
11
Батчи
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
27
Ефим Буркин
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
88
Виктор Окишор
АП
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
27
Ефим Буркин
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
Точно не сыграют
Краснодар
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо - Краснодар
3
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
18
Офсайды
0
4
Количество передач
300
397
Сейвы
7
3
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Краснодара», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»