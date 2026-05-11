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  • «Динамо» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Динамо» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 18:50
Динамо
11.05.2026, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
48' К. Тюкавин 90+3' И. Сергеев
32' Д. Коста
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
88
Виктор Окишор
АП
21
Антон Миранчук
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Краснодар
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ефим Буркин
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
4-1-2-2-1
99
Лунев
7
Скопинцев
2
Маричаль
55
Осипенко
4
Касерес
15
Глебов
60
Маринкин
10
Бителло
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
4-2-3-1
1
Агкацев
17
Пальцев
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
15
Глебов
24
Чавес
24
Чавес
15
Глебов
11
Гомес
21
Миранчук
21
Миранчук
11
Гомес
10
Бителло
7
Бабаев
7
Бабаев
10
Бителло
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
8
Сперцян
5
Жубал
5
Жубал
8
Сперцян
53
Черников
8
Аугусто
8
Аугусто
53
Черников
11
Батчи
15
Боселли
15
Боселли
11
Батчи
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
27
Ефим Буркин
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
88
Виктор Окишор
АП
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
27
Ефим Буркин
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
Точно не сыграют
Рубенс
ЛЗ
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Краснодар
Точно не сыграют
Джованни Гонсалес
ПЗ
Александр Кокшаров
ЦФ
Виталий Стежко
ЦЗ
Виктор Са
ЛВ
Статистика матча Динамо - Краснодар
3
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
18
Офсайды
0
4
Количество передач
300
397
Сейвы
7
3
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Краснодара», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Краснодар»

«Динамо» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо
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